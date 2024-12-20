Як зварити моркву на салат за 5 хвилин: корисний трюк від досвідчених господинь

Невдовзі новорічні свята, тому доведеться варити моркву на вінегрет, олів’є та інші салати, а щоб скоротити цей процес, кмітливі господині придумали швидкий спосіб приготування овочів.

У такий спосіб можна варити моркву, буряк, картоплю на салати, не витрачаючи на це багато часу.

Як зварити моркву на салат в мікрохвильовці за 5 хвилин

Щоб приготувати овочі, треба взяти моркву, щільний пакет для зберігання продуктів і воду.

Спочатку ретельно помийте моркву, потім складіть її у поліетиленовий пакет. Якщо ви хочете готувати кілька видів овочів, кладіть їх до різних пакетів. Налийте у пакет 100 мл води і добре зав’яжіть вузол. Зверху треба зробити зубочисткою кілька дірочок, щоб виходила пара, але не витікала вода.

Овочі в пакеті треба покласти на глибоку тарілку і відправити до мікрохвильовки. Увімкніть мікрохвильову піч на максимальну потужність і готуйте овочі 5 хвилин. Потім перевірте готовність моркви зубочисткою, за потреби готуйте ще 1-2 хвилини.

Які переваги приготування моркви у мікрохвильовці

Такий спосіб приготування овочів має декілька переваг. Овочі будуть значно соковитіші, ніж після варіння, і збережуть свій насичений смак. Морква збереже всі вітаміни, бо після варіння у воді овочі втрачають багато корисних речовин. Не треба мити брудну каструлю, після мікрохвильовки тарілку можна просто сполоснути водою. Кожна господиня зекономить купу зусиль та часу на більш приємні речі, ніж кількагодинне варіння овочів.

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