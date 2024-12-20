Як зварити моркву на салат за 5 хвилин: корисний трюк від досвідчених господинь

Невдовзі новорічні свята, тому доведеться варити моркву на вінегрет, олів’є та інші салати, а щоб скоротити цей процес, кмітливі господині придумали швидкий спосіб приготування овочів.
У такий спосіб можна варити моркву, буряк, картоплю на салати, не витрачаючи на це багато часу.
Як зварити моркву на салат в мікрохвильовці за 5 хвилин
Щоб приготувати овочі, треба взяти моркву, щільний пакет для зберігання продуктів і воду.
Спочатку ретельно помийте моркву, потім складіть її у поліетиленовий пакет. Якщо ви хочете готувати кілька видів овочів, кладіть їх до різних пакетів. Налийте у пакет 100 мл води і добре зав’яжіть вузол. Зверху треба зробити зубочисткою кілька дірочок, щоб виходила пара, але не витікала вода.
Овочі в пакеті треба покласти на глибоку тарілку і відправити до мікрохвильовки. Увімкніть мікрохвильову піч на максимальну потужність і готуйте овочі 5 хвилин. Потім перевірте готовність моркви зубочисткою, за потреби готуйте ще 1-2 хвилини.
Які переваги приготування моркви у мікрохвильовці
- Такий спосіб приготування овочів має декілька переваг.
- Овочі будуть значно соковитіші, ніж після варіння, і збережуть свій насичений смак.
- Морква збереже всі вітаміни, бо після варіння у воді овочі втрачають багато корисних речовин.
- Не треба мити брудну каструлю, після мікрохвильовки тарілку можна просто сполоснути водою.
- Кожна господиня зекономить купу зусиль та часу на більш приємні речі, ніж кількагодинне варіння овочів.
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