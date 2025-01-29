Як зварити перлову кашу, щоб вона була м'якою і смачною: їстимуть з задоволенням навіть діти

Рис, гречку, вівсянку, булгур і пшоно люди часто готують, але перловка трапляється на столі набагато рідше, бо багато хто вважає, що її важко приготувати швидко й смачно. Насправді, все набагато простіше, якщо знати кілька корисних порад.

Перлова каша часто асоціюється у людей з неприємними спогадами зі шкільної їдальні. Але насправді це не тільки корисна, а й дуже смачна крупа, варто лише знати кілька простих хитрощів. Приготувати її швидко можна навіть без замочування, якщо скористатися одним секретом або ж правильною технікою.

Тепер про техніку. Мультиварка-скороварка — це справжній кухонний помічник, що значно скорочує час на приготування будь-яких страв, зокрема й перловки. Потрібно взяти 200 г крупи, промити її до чистої води, потім викласти в чашу мультиварки, залити 600 мл води, додати дрібку солі та перцю (за бажанням). Після приготування можна додати шматочок вершкового масла для смаку.

В режимі "Каша" перловка буде готова за 20-25 хвилин, якщо у вас є мультиварка-скороварка. В іншому разі, для звичайної мультиварки часу знадобиться вдвічі більше. Якщо ви хочете, щоб каша була розвареною, варіть її 30 хвилин у скороварці або годину в звичайній мультиварці. Якщо ж техніки немає, можна приготувати перловку на плиті.

Для цього на одну склянку перловки потрібно взяти 4 або 5 склянок води: менша кількість води зробить кашу розсипчастою, а більша — кремовою. Після того як перловку промили, залийте її двома склянками води, доведіть до кипіння і варіть 5-7 хвилин. Потім злийте залишки води. Далі знову залийте крупу 2-3 склянками холодної води, додайте спеції, доведіть до кипіння, зменшіть нагрів і готуйте 25 хвилин, періодично помішуючи.

Звісно, перловка з маслом — це смачно, але набагато цікавіше, коли її готують з різними додатками. Можна взяти гриби, обсмажити моркву і цибулю, а потім додати це все до перловки під час варіння. Також чудово поєднується перловка з м'ясом. Для більш насиченого смаку можна додати часник. Якщо хочете приготувати солодку кашу, спробуйте додати яблука і мед або гарбуз, цукор та вершки. Є безліч варіантів приготування перловки, і з кожним разом вона буде все більш цікавою та смачною.

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