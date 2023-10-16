Як зварити смачну картоплю: посуд, що не підходить для її приготування

У якому посуді зварити картоплю, щоб вона була дуже смачною.

Варена картопля буде дуже смачною, якщо її зварити у правильному посуді. Оскільки для нас цей овоч є невід’ємним у щоденному раціоні, то хочеться, щоб страва радувала неперевершеним смаком. Однак, не всі знають, що посуд для приготування також має важливу роль. Розповідаємо, як підібрати каструлю, щоб картопля видалася на славу.

Який посуд підходить для варіння картоплі

Насамперед потрібно визначитися з розміром каструлі, аби в ній розмістилася та кількість картоплі, яку ви збираєтеся зварити. Але не лише об’єм посуду відіграє важливу роль у приготуванні смачної страви.

Щоб картопля вдалася на славу, потрібно, аби у каструлі було товсте дно. Якщо дно виявиться тонким, картопля під час варіння може пригоріти і потім буде характерний, не дуже приємний смак. Навряд чи комусь буде до вподоби страва з таким присмаком.

Досить важливим моментом у приготуванні страви є кількість води, якою ви заливаєте картоплю. Дехто так заливає овочі, що смак картоплі виходить водянистим. Тут є невеличкий секрет: щоб картопля не була водянистою, потрібно під час варіння додавати трохи вершкового масла, тоді страва матиме насичений вершковий смак.

Воду потрібно наливати так, щоб вона лише покривала картоплю, але не надто її «заливала». Води над картоплею повинно бути не більше півтора сантиметра.

Як смачно зварити картоплю: загальні поради

Щоб картопля видалася смачною, можна скористатися декількома порадами досвідчених господинь.

Аби картопля зварилася рівномірно, потрібно підбирати бульби однакового розміру, інакше для крупнішої картоплі знадобиться більше часу для приготування.

Чим менший розмір картоплі, тим швидше вона звариться. Щоб картопля зварилася швидше, поріжте її на дрібні шматочки.

Щоб приготувати смачне пюре, потрібно вибирати крохмалисті сорти – вони дуже добре розварюються. А для салатів, навпаки, потрібна картопля, яка не розварюватиметься.

Для того, аби зрозуміти, до якого типу відноситься картопля, розріжте її навпіл та потріть. У крохмалистої картоплі половинки злипнуться, а в не крохмалистої з’являться краплини води.

Аби картопля видалася смачною, у воду можна покласти лавровий лист або зубчик часнику. Також картоплю можна відварити на м’ясному бульйоні.

Для того, щоб картопля швидше зварилася, покладіть у воду шматочок вершкового масла. Таким чином ви скоротите процес варіння на п’ять хвилин.

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