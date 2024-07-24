Як зварити смачну кукурудзу за 5 хвилин: лайфгак для тих, хто не хоче витрачати багато часу

Зазвичай кукурудза вариться від години до півтори, але кмітливі господині знають, як скоротити час приготування.

Якщо ви з тих людей, які влітку обов’язково варять смачну цукрову кукурудзу, тоді цей матеріал точно для вас. Розповідаємо, як правильно вибрати кукурудзу, щоб була смачною, скільки часу її треба варити і як скоротити час приготування в десять разів.

Скільки треба варити кукурудзу

Загалом, час приготування кукурудзи залежить від того, наскільки вона дозріла. Якщо це молода кукурудза, то тридцяти хвилин буде цілком достатньо, щоб вона була готова. Дозріла кукурудза вариться упродовж години. А якщо качани більш тверді, то доведеться чекати 2-3 години, щоб продукт повністю приготувався.

Найголовніше, не переварити кукурудзу, бо качани будуть занадто твердими. До речі, досвідчені господині знають, що молоду кукурудзу краще не солити, тоді вона буде набагато смачнішою та ніжнішою.

Як правильно вибрати кукурудзу

Якщо з усією відповідальністю підійти до вибору продукту, то він буде набагато смачнішим після приготування. Щоб правильно вибрати кукурудзу, варто дотримуватися простих рекомендацій.

Кукурудзу треба купувати лише в качанах, оскільки після зрізу зерна стають більш крохмалистими та твердими. А природна обгортка захищає кукурудзу від процесу старіння.

Зрілість самої кукурудзи легко визначається по приймочках – чубчику. Якщо він сухий та має коричневий колір, значить кукурудза вже стара. Молоді качани зазвичай мають жовті чи зелені приймочки, трохи вологі та липкі на дотик.

Слід вибирати качани із зеленим непошкодженим листям, якщо воно вже сухе, це означає, що кукурудза стара.

Ще необхідно звертати увагу на те, яка вага кукурудзи. Якщо взяти кілька качанів однакового розміру, то найважчий з них буде найсвіжішим та наймолодшим. Бо молоді зерна ще наповнені соком.

Вибирайте кукурудзу за зовнішнім виглядом, колір чубчиків та листя вказуватиме на її свіжість. Не слід розривати природну обгортку, оскільки продукт швидше псуватиметься.

Як зварити смачну та цукрову кукурудзу класичним способом: покрокова інструкція

Качани кукурудзи варто опускати у киплячу воду.

Перед варінням і під час приготування воду краще не солити, бо зерна будуть твердими.

За п’ять хвилин до повного приготування воду можна посолити, або додати солі перед тим, як подати на стіл.

Щоб зерна були ніжними та цукровими, під час варіння додайте у воду цукру та трохи вершкового масла.

Не варто варити кукурудзу на великому вогні, після закипання його треба трохи зменшити.

Після охолодження зерна трохи тверднуть, тому кукурудзу краще їсти одразу, поки вона тепла.

Як зварити смачну кукурудзу за 5 хвилин: корисний лайфгак

Візьміть качани, натріть їх сіллю. Якщо любите пряну кукурудзу, можна додати свої улюблені спеції.

Покладіть кукурудзу в поліетиленовий пакет.

Потім помістіть у мікрохвильову піч та увімкнуть на всю потужність.

Через п’ять хвилин обережно дістаньте кукурудзу, витягніть із пакета та перекладіть на тарілку.

Зверху можна додати трішки вершкового масла.

Якщо ви вирішили приготувати качани з листям, тоді покладіть їх на тарілку та помістіть у мікрохвильовку на 4 хвилини. Опісля приберіть обгортку та додайте вершкового масла для посилення смаку.

Читайте також:

Як зрозуміти, що вже треба замінювати ґрунт у вазоні кімнатної рослини: про це знають не всі

Чому влітку масово опадають недозрілі яблука: основні причини та як врятувати врожай

Яких речей не можна позичати або давати іншим, щоб не накликати біди та фінансових негараздів