Як зварити яйця, щоб вони точно не лопнули: маленька хитрість кмітливих господинь

Щоб яйця при варінні не полопалися, досвідчені господині додають у воду один інгредієнт, який є на кожній кухні.

Невдовзі Великдень, тому всі українські господині клопочуться приготуваннями до святкового столу. І крашанки – один з основних продуктів на великодньому столі. Але буває таке, що багато яєць при варінні лопається. Розповідаємо, як варити яйця, щоб вони точно не лопнули.

Як правильно варити яйця, щоб вони не лопнули: що додати у воду

Вибір і підготовка яєць до варіння. Досвідчені господині рекомендують варити лише свіжі яйця, оскільки вони мають жовток яскравого кольору і більш щільний білок. Тому під час варіння не витікатимуть. Не слід класти холодні яйця в киплячу воду. Дістаньте їх із холодильника, щоб вони нагрілися, інакше яйця просто полопаються.

Досвідчені господині рекомендують варити лише свіжі яйця, оскільки вони мають жовток яскравого кольору і більш щільний білок. Тому під час варіння не витікатимуть. Не слід класти холодні яйця в киплячу воду. Дістаньте їх із холодильника, щоб вони нагрілися, інакше яйця просто полопаються. Що додати у воду під час варіння яєць. Рекомендовано додавати у воду півтори чайні ложки солі, тоді яйця точно не лопатимуться.

Рекомендовано додавати у воду півтори чайні ложки солі, тоді яйця точно не лопатимуться. Скільки треба варити яйця. Професійні шеф-кухарі рекомендують варити яйця не більше 10 хвилин до повної готовності, 7 хвилин буде достатньо для яєць середньої консистенції. Але переварювати яйця не слід, це впливає на їхні смакові властивості.

Професійні шеф-кухарі рекомендують варити яйця не більше 10 хвилин до повної готовності, 7 хвилин буде достатньо для яєць середньої консистенції. Але переварювати яйця не слід, це впливає на їхні смакові властивості. Як охолоджувати й чистити яйця. Після варіння яйця треба опустити в холодну воду чи під холодний душ. Так ви зупините процес варіння та прискорите охолоджувальний процес. Також це допоможе спростити очищення від шкарлупи, яйця залишатимуться гладенькими й неушкодженими.

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