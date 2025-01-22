Як зварити яйця, якщо немає можливості кинути їх в киплячу воду: вісім хвилин — і сніданок готовий

Радимо вам звернути увагу на унікальний спосіб приготування курячих яєць. Якщо ви ще не знайомі з ним, обовʼязково спробуйте цей метод вдома.

Винахідливі кухарі розповіли, що яйця можна зварити навіть в не киплячій воді, але для цього слід запам'ятати кілька важливих кроків. Метод доволі простий і не вимагає особливих вмінь.

Крок 1: Поставте каструлю з водою на плиту і покладіть в неї сирі яйця, попередньо добре вимиті під проточною водою.

Крок 2: Доведіть воду до кипіння, накривши каструлю кришкою. Як тільки вода закипить, вимкніть плиту. Якщо ви забули накрити каструлю перед закипанням, обовʼязково накрийте її після вимикання плити.

Крок 3: Залиште яйця в гарячій воді на потрібний час, залежно від того, як вам подобається їх готувати. Для яєць з рідким жовтком буде достатньо 3 хвилин. Якщо хочете отримати яйця "в мішечок", тримайте їх 6 хвилин. Для крутих яєць потрібно 8–9 хвилин.

Після цього вийміть яйця з води і дайте їм охолонути. Якщо хочете, можна залишити їх у воді до повного охолодження — вони не переваряться. А це додатковий бонус від цього методу приготування.

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