Як звичайна шкарпетка врятує яблуню від попелиць та мурах: зробіть так і жодна хімія не знадобиться

Садівники розповіли про "ловчі пояси", які використовуються для збирання та знищення мурах на гілках і стовбурах плодових дерев. Як у цьому вам допоможуть шкарпетки — читайте далі у матеріалі.

Ловчі пояси бувають липкими (з використанням клею), захисними та для відлякування, також їх інколи просочують інсектицидами.

Якщо говорити про липкі пояси, то їх облаштовують з додаванням спеціального клею, який швидко висихає. Наносять клей на смужку тканини, паперу, нетканного матеріалу чи навіть безпосередньо на стовбур дерева оперізуючим обідком.

Захисні ловчі пояси використовують інші речовини замість клею. Наприклад, олію. Завдяки олії мурахи не можуть подолати пояс, адже їм неприємна її в'язка консистенція. Пояс з олії на дереві потрібно робити шириною приблизно 10-12 см. Підійде будь-яка рослинна олія. Часто до неї додають пічну сажу чи речовини, які різко пахнуть (солярка тощо).

Зі шматка тканини вирізають пояс, змочують його у олії з іншими речовинами, пов'язують на стовбур дерева. Для цих цілей дуже добре підходять старі шкарпетки, які розрізають по спіралі. Мурахам не сподобається олія та різкий запах. В міру випаровування рідини через 10-14 днів просочування потрібно оновити. Також пояса можна розкладати під деревами на землі, це гарантовано забезпечить захист від шкідників.

Як використовувати ловчий пояс зі старої шкарпетки? Насамперед, виготовляють і розвішують такі пояси тоді, коли тримається температура +5. В цей час комахи ще не повилазили з землі і не вилізли на дерево. Місце під пояс ретельно готується — для цього стара кора зачищається і забирається.

Важливо звернути увагу, що таку пастку для мурах та попелиці зав'язують на висоті 0,3-0,5-1,0-1,5 метрів. На одному стовбурі повинно бути не менше 2 поясів.

Щоб ловчий пояс щільно прилягав до кори, рекомендовується використовувати підкладку, наприклад, поролон чи пінополістирол. Щілини замазуються глиною або пластиліном.

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