Як звичайні кухонні губки допоможуть за відсутності електропостачання: ви б і не здогадалися

Якщо покласти кілька чистих кухонних губок до морозильної камери, то вони можуть допомогти вам під час вимкнень електроенергії.

Напевно, у багатьох виникне запитання: навіщо ж заморожувати кухонні губки? Адже ці речі виготовлені для того, щоб допомагати нам мити брудний посуд. Виявляється в цій дії є сенс, і неабиякий.

Якщо взяти 3-4 чисті кухонні губки, просочити їх звичайною водою з-під крану, потім покласти до окремих пакетиків з застібкою і відправити до морозильної камери, вони допоможуть впоратися з досить актуальною проблемою українців.

Справа в тому, що вода в губках замерзає. Коли у вас вимкнуть електроенергію, ви зможете дістати ці губки з морозильної камери і покласти між продуктів (в холодильнику чи знову ж таки в морозилці). Губки виступатимуть у ролі елементів охолодження, а тому продукти в холодильнику не будуть так швидко псуватися за відсутності світла.

Заморожені кухонні губки знадобляться також у разі, коли ви будете збиратися з родиною на природу. Їх можна розкласти у пакети з продуктами, щоб ті не так швидко псувалися в теплі.

А ще губки після морозильної камери будуть дуже корисними родинам, де є маленькі діти. Як відомо малюки часто рухливі, багато бігають і можуть отримувати забиті місця та синяки. В такому разі потрібно якнайшвидше прикласти до пошкодженої області щось крижане. Кухонна губка з морозильної камери буде відтаювати, але не тектиме, адже одразу вбере у себе зайву рідину. Діти не будуть вередувати, а проблема з забитим місцем буде швидко вирішена.

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