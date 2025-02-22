Як звичайний лимон допоможе позбутися серйозної проблеми: що з ним потрібно робити

Мова йде про тарганів, з якими, на жаль, стикаються багато власників житла.

У холодну пору ці настирливі створіння шукають теплі й ситі місця, тож масово перебираються до людських осель. Вони пробираються крізь щілини в підлозі та стінах, проникають через підвали, каналізацію й стічні труби.

Особливо їх приваблює тепло від електроприладів, тому найчастіше їх можна зустріти на кухні. Один із простих способів позбутися небажаних гостей — скористатися звичайним лимоном.

Цей метод стане в пригоді тим, хто не хоче використовувати хімічні засоби, такі як аерозолі, гелі, порошки чи рідини, для боротьби з комахами. Лимон є повністю безпечним як для екології, так і для здоров’я людини.

Це його головна перевага перед хімічними препаратами. Попри це, цитрусовий плід виявляється не менш ефективним у боротьбі з тарганами.

Достатньо нарізати лимон на шматочки та нанизати їх на нитку (по 4–5 скибочок). Після цього потрібно розкласти або підвісити ці «пастки» в місцях, де помічали тарганів.

Оскільки ці комахи терпіти не можуть запах лимона, вони більше не повернуться в оселю, просочену його ароматом.

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