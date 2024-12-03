Яка червона риба найкраща для домашнього засолювання: поради професійних кухарів

Засолити червону рибу власноруч дуже просто і значно дешевше, ніж купувати готовий продукт в магазині. Однак не всі знають, яку рибу найкраще вибирати для домашнього засолювання. Професійні кухарі рекомендують декілька видів червоної риби для засолювання у домашніх умовах.

Яку рибу найкраще брати для засолювання в домашніх умовах

Загалом для засолювання підходить будь-яка червона риба — це залежатиме від індивідуальних уподобань та можливостей бюджету.

Якщо ви полюбляєте більш жирну та маслянисту закуску із гладкою текстурою, тоді варто вибирати сьомгу або форель. Коли є бажання придбати доступнішу за ціною та дієтичну рибу, тоді ідеальним варіантом буде кета або горбуша. Також мають чудові смакові властивості й досить низьку ціну кижуч і чавича – це риба виду лососевих, яка також підходить для засолювання в домашніх умовах.

Експерти з безпеки харчування рекомендують купувати цілу тушку — так простіше перевірити її свіжість. Головне, щоб вона була з прозорими очима без каламутності, червоними зябрами й однорідною лускою без плям. Для домашнього засолювання найкраще підходить охолоджена риба, адже заморожена має гірші смакові властивості й може розвалюватися, бо не тримає форму. Однак, якщо охолодженої риби немає, можна купувати заморожену — вона цілком безпечна для вживання.

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