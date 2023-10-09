Яка каблучка підходить для заручин: що символізують різні камені, який обрати

Чи дійсно потрібно дарувати на заручини лише каблучку з діамантом?

У 40-х роках минулого століття Гаррі Опенгеймер, який на той час був президентом корпорації De Beers, звернувся до рекламників і поставив перед ними амбітне завдання: змінити думку суспільства, що діаманти підходять лише для обраних. Так зародилася одна з найвдаліших маркетингових кампаній та з'явився геніальний слоган: "Діамант — це назавжди" (A diamond is forever).

Приблизно в той же час у пресі почали все частіше з'являтися статті, в яких описували заручальні каблучки знаменитостей: скільки каратів, хто купив тощо. Остаточно свою справу зробила кінострічка "Джентельмени віддають перевагу білявкам" з Мерилін Монро в головній ролі, яка співала свою легендарну пісня про діаманти.

Звичайно, краще, щоб заручальна каблучка була з каменем, навіть просто для того, щоб відрізнятися від обручки. Але прикрашати її може не лише діамант. Наприклад, в США та Європі дуже популярними є заручальні каблучки з рожевим морганітом. Цікаво, що вартість такого каменю може досягати 400 доларів за 1 карат. Морганіт відрізняється своєю "магією". Він вважається каменем щастя, прихильності та уваги зі сторони протилежної статі.

Які камені дарують на заручини

Сапфір

Найзнаменитішою каблучкою в світі вважається та, яку подарував на заручини принц Чарльз принцесі Діані. Нині її з гордістю носить на своєму пальці принцеса Уельська Кейт. Величезний сапфір оточений невеликими діамантами. Заручальна каблучка з сапфіром вважається символом вірності і добра. Вірять, якщо в заручальній каблучці буде цей камінь, в сім'ї пануватимуть взаємопорозуміння та гармонія.

Рубін

Від давніх часів цей камінь вважається символом життєвої енергії, вічного кохання та пристрасті. Прекрасну каблучку на свої заручини отримала Єва Лонгорія 2018 року. В ній красується рубін на 8 карат.

Заручальна каблучка з сапфіром / Фото: Pexels

Смарагд

Цей камінь насиченого зеленого відтінку вважається не лише символом багатства та родючості. Заручальна каблучка зі смарагдом принесе вашій майбутній сім'ї успіх, гроші та здорових діточок. Такий камінь прикрашав каблучку Жаклін Був'є, яка пізніше стала дружиною Джона Кеннеді.

Аквамарин

Цей розкішний мінерал відрізняється ніжним блакитним відтінком. Останнім часом він стає все більш популярним для заручальних каблучок. Аквамарин здавна вважали каменем вірності, а ще він допомагає гармонізувати відносини, застокоїти бурхливий характер. Чудову каблучку з аквамарином принц Гаррі подарував Меган як весільний дарунок (раніше цей перстень був одним з найулюбленіших прикрас принцеси Діани).

Камінь у заручальній каблучці говорить не лише про смаки майбутньої сімейної пари. Якщо ретельно підібрати мінерал, він може стати справжнім оберегом для щасливого та довгого життя.

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