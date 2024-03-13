Яка картопля найкраща для пюре, а яку можна смажити: розбираємося в різних сортах

В Україні існує близько десятка популярних сортів картоплі, а тому, коли справа доходить до вибору найкращого для приготування тої чи іншої страви, виникають проблеми. Не кожен сорт підходить для смаження чи пюре. Деякі добре розварюються, а інші — ні.

Типи картоплі: яка картопля найкраща для пюре, яку брати для смаження

В міжнародній практиці всі сорти картоплі традиційно розподіляють на чотири великі групи відповідно до кулінарних типів. Кожна група має свої основні показники і позначається латинською літерою (A, B, C, D):

Група A — салатний тип: сюди входять бульби, які відрізняються щільним м'якушем та водянистою текстурою, за рахунок чого картопля не розварюється, має низький або середній вміст крохмалю. Такі сорти можна використовувати на салати чи для супів з подальшим консервуванням. Група В — для приготування чипсів: сюди входять ті бульби, які мають помірно щільний м'якуш, середню водянистість та слабку борошнистість. Вони можуть дещо розварюватися, а при осмажені стають м'якими всередині з хрумкою скоринкою. Під час варіння, наприкінці процесу, плоди стають надто крихкими. Група С — переважно для приготування картоплі фрі: сюди входять сорти картоплі, яку дуже добре розварюються, вони мають середню борошнистість, м'яку серединку. Бульби використовуються для приготування різних страв: від пюре (зокрема і супів-пюре) до запеченої картоплі та картоплі фрі. Група D — сильно розвалюється, підходить для пюре: бульби повністю розварюються, мають значну борошнистість, однак зовсім не водянисті та відрізняються пухкою консистенцією після оброблення.

Варто звернути увагу, що розсипчастість картоплі залежить від рівня крохмалу, який вона містить. Чим його менше, тим більш щільною буде структура під час приготування.

Найпопулярніші сорти картоплі в Україні

Сорти картоплі для пюре / Фото: Unsplash

Найчастіше в Україні зустрічаються такі сорти картоплі:

Солоха — середньостигла, має фіолетовий колір. Цей сорт вважається справжнім делікатесом, оскільки відрізняється легким горіховим смаком. Чудово підходить для супів та салатів . Містить чимало вітамінів (зокрема, С та Е), каратиноїди, антиоксиданти.

— середньостигла, має фіолетовий колір. Цей сорт вважається справжнім делікатесом, оскільки відрізняється легким горіховим смаком. Чудово підходить . Містить чимало вітамінів (зокрема, С та Е), каратиноїди, антиоксиданти. Санта — середньорання, овальної форми та жовтуватого кольору, з гладенькою тонкою шкіркою. Бульби мають невелику кількість крохмалю, соковиті та м'яку, тому не підходять для приготування пюре .

— середньорання, овальної форми та жовтуватого кольору, з гладенькою тонкою шкіркою. Бульби мають невелику кількість крохмалю, соковиті та м'яку, тому . Слов'янка — середньостигла, з високими смаковими якостями. Бульби рожевого кольору з кремовою м'якотю. Підходить для тушкування, запікання в духовці, смаження .

— середньостигла, з високими смаковими якостями. Бульби рожевого кольору з кремовою м'якотю. Підходить . Синьоока (Пікассо) — середньорання, відрізняється високою врожайністю. Бульби мають фіолетові чи рожеві "вічки". Такий сорт картоплі добре розварюється, тому підходить для пюре .

— середньорання, відрізняється високою врожайністю. Бульби мають фіолетові чи рожеві "вічки". Такий сорт картоплі . Біла рання — ультраранній сорт з хорошими смаковими якостями. З'являється на ринку як молода картопля. Підходить для запікання і пюре.

Який сорт картоплі підходить для смаження, який обирати для пюре чи салату

Який сорт картоплі підходить для смаження / Фото: Unsplash

Якщо ви хочете дізнатися, яку картоплю брати для смаження, варто звернути увагу на бульби з гладкою шкіркою. Овальні та невеликі довгасті плоди найкраще просмажуються. Вони не будуть розварюватися, але стануть м'якими всередині. Якщо ви не знаєте, який перед вами сорт картоплі, завжди орієнтуйтесь на гладеньку шкірку.

Найкращі сорти картоплі для смаження:

Лідер;

Жуковський;

Надія;

Гранада.

Яку картоплю краще готувати в пюре? Орієнтуйтесь на бульби з шорсткою, тріснутою шкіркою. Під час нарізування крохмалиста картопля буде липнути до ножа та залишати на ньому наліт з крохмалю. Якщо ви раптом помилилися з сортом, краще не робити пюре. Воно вийде водянистим і з грудками.

Найкращі сорти картоплі для пюре:

Який сорт картоплі добре розварюється / Фото: Unsplash

Синьоока (Пікассо);

Чароїт;

Тирас;

Бела Роса;

Рів'єра.

Яка картопля краща для салату чи супу? Важливо, щоб вона була восковою, тобто не розварювалася і добре тримала свою форму. Сорти з низьким вмістом крохмалю:

Ред Скарлетт;

Франселін;

Удача;

Невський.

Якщо ж ви хочете приготувати картоплю фрі, беріть борошнисті сорти. Їх можна легко відрізнити під час нарізання: на ножі залишатиметься наліт з крохмалю, а обробна дошка стане білою. Найкращими сортами для фрі є:

Адретта;

Сатурн;

Леді Клер;

Аврора;

Аноста Голандська;

Вектор;

Аспія;

Гранада;

Голубизна.

Щоб приготувати смачну страву, яка буде мати апетитний вигляд, важливо підібрати правильний сорт картоплі.

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