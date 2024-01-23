Яка кава найсмачніша – арабіка чи робуста: альтернативні сорти, про які мало хто знає

Якої кави зараз тільки немає, лише на її вибір можна витратити купу часу. Хоча донедавна були лише арабіка й робуста, і ми вибирали зерна на ароматну каву за своїми вподобаннями. Наразі ж нам пропонують величезний вибір сортів кави – від елітних до маловідомих. Оскільки сорт кави має ключове значення, яким вийде приготований напій, розбираємося, які краще вибрати зерна, щоб не прогадати зі смаком. І які ще є сорти, окрім дуже відомих, що мають високі перспективи для масового виробництва.

Яка кава краща – арабіка чи робуста

Арабіку зазвичай називають старшою сестрою, за легендою її почали вживати ще на початку дев’ятого століття. Але згідно історичних джерел – літописів суфійських монастирів, що датовані п’ятнадцятим століттям, арабіку вперше згадують саме відтоді. Батьківщиною кавових дерев цього сорту по праву визнано Ефіопію, де й досі вирощують елітні сорти арабіки.

Щодо робусти, то цей вид кави було відкрито у дев’ятнадцятому столітті, на той час арабіку пив уже увесь світ. Робуста досить швидко набрала популярності завдяки своїй простоті у вирощуванні та стійкості до суворих погодних умов. Тому саме цей сорт кави вважається найкращим для масового виробництва і для виготовлення розчинної кави.

Яка різниця у властивостях готового напою

У світі виробляється лише 30% робусти від загального обсягу кавових зерен. Проте вона має багато шанувальників, а головна причина її популярності – це смак напою. Хоча арабіка вважається елітарним сортом через вікові традиції вирощування та приготування, початок яких виходить ще з XV століття.

Арабіка. У зернах цього сорту містяться ефірні олії, що надають каві яскравого смаку та насиченого аромату. Смак арабіки варіюється від м’якого солодкуватого до різкого з терпкістю. Ця кава містить менше кофеїну, її визначальна ознака – має кислуватий присмак. Арабіка дорожча за робусту, бо її складніше вирощувати.

У зернах цього сорту містяться ефірні олії, що надають каві яскравого смаку та насиченого аромату. Смак арабіки варіюється від м’якого солодкуватого до різкого з терпкістю. Ця кава містить менше кофеїну, її визначальна ознака – має кислуватий присмак. Арабіка дорожча за робусту, бо її складніше вирощувати. Робуста. Цей сорт значно міцніший, бо має більше кофеїну, але в ньому менше кислоти та солодкості. Смак робусти вирізняється гірчинкою, аромат більш насичений та яскравий, ніж у арабіки. За рахунок того, що цей сорт вирощувати значно простіше, кава має нижчу ціну.

Які є ще види кави, окрім арабіки та робусти

Ключовими у виборі кави будуть особисті вподобання. Окрім моносортів є мікси – суміш різних сортів кави у варіаціях пропорцій. До того ж, не так давно на ринок увійшли інші сорти кави, про які мало хто знає.

Ліберика. Кава цього сорту досить проста у вирощуванні, тому її виробництвом займається ряд країн. Однак через невиражений смак її використовують лише у міксі сортів.

Кава цього сорту досить проста у вирощуванні, тому її виробництвом займається ряд країн. Однак через невиражений смак її використовують лише у міксі сортів. Ексцельса. Це різновид ліберики, який не має насиченого смаку та аромату, тому він підходить лише для селекції нових сортів.

Це різновид ліберики, який не має насиченого смаку та аромату, тому він підходить лише для селекції нових сортів. Стенофіла. Цей сорт має яскравий смак, значно кращий, ніж у арабіки, проте він складний у вирощуванні. Тому його поки що не використовують у масовому виробництві.

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