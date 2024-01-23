Яка кава найсмачніша – арабіка чи робуста: альтернативні сорти, про які мало хто знає

Відколи починається історія арабіки та робусти, з яких сортів кавового зерна виготовляється розчинна кава.
Якої кави зараз тільки немає, лише на її вибір можна витратити купу часу. Хоча донедавна були лише арабіка й робуста, і ми вибирали зерна на ароматну каву за своїми вподобаннями. Наразі ж нам пропонують величезний вибір сортів кави – від елітних до маловідомих. Оскільки сорт кави має ключове значення, яким вийде приготований напій, розбираємося, які краще вибрати зерна, щоб не прогадати зі смаком. І які ще є сорти, окрім дуже відомих, що мають високі перспективи для масового виробництва.
Яка кава краща – арабіка чи робуста
Арабіку зазвичай називають старшою сестрою, за легендою її почали вживати ще на початку дев’ятого століття. Але згідно історичних джерел – літописів суфійських монастирів, що датовані п’ятнадцятим століттям, арабіку вперше згадують саме відтоді. Батьківщиною кавових дерев цього сорту по праву визнано Ефіопію, де й досі вирощують елітні сорти арабіки.
Щодо робусти, то цей вид кави було відкрито у дев’ятнадцятому столітті, на той час арабіку пив уже увесь світ. Робуста досить швидко набрала популярності завдяки своїй простоті у вирощуванні та стійкості до суворих погодних умов. Тому саме цей сорт кави вважається найкращим для масового виробництва і для виготовлення розчинної кави.
Яка різниця у властивостях готового напою
У світі виробляється лише 30% робусти від загального обсягу кавових зерен. Проте вона має багато шанувальників, а головна причина її популярності – це смак напою. Хоча арабіка вважається елітарним сортом через вікові традиції вирощування та приготування, початок яких виходить ще з XV століття.
- Арабіка. У зернах цього сорту містяться ефірні олії, що надають каві яскравого смаку та насиченого аромату. Смак арабіки варіюється від м’якого солодкуватого до різкого з терпкістю. Ця кава містить менше кофеїну, її визначальна ознака – має кислуватий присмак. Арабіка дорожча за робусту, бо її складніше вирощувати.
- Робуста. Цей сорт значно міцніший, бо має більше кофеїну, але в ньому менше кислоти та солодкості. Смак робусти вирізняється гірчинкою, аромат більш насичений та яскравий, ніж у арабіки. За рахунок того, що цей сорт вирощувати значно простіше, кава має нижчу ціну.
Які є ще види кави, окрім арабіки та робусти
Ключовими у виборі кави будуть особисті вподобання. Окрім моносортів є мікси – суміш різних сортів кави у варіаціях пропорцій. До того ж, не так давно на ринок увійшли інші сорти кави, про які мало хто знає.
- Ліберика. Кава цього сорту досить проста у вирощуванні, тому її виробництвом займається ряд країн. Однак через невиражений смак її використовують лише у міксі сортів.
- Ексцельса. Це різновид ліберики, який не має насиченого смаку та аромату, тому він підходить лише для селекції нових сортів.
- Стенофіла. Цей сорт має яскравий смак, значно кращий, ніж у арабіки, проте він складний у вирощуванні. Тому його поки що не використовують у масовому виробництві.
Читайте також:
Додайте цей інгредієнт – і напій бадьоритиме ще більше: як заварюють каву в Ізраїлі
Лише одна щіпка цієї спеції до кави – і ви зможете скинути зайву вагу та поліпшити здоров’я
Якщо покласти до банки з кавою цей продукт, напій матиме насичений смак і розкішний аромат