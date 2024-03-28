Яка користь березового соку: кому обов’язково треба вживати напій

Цей природний напій допомагає відновити сили, підвищує імунітет, позитивно впливає на роботу нирок і кишківника.
Березовий сік називають цілющою водою та еліксиром життя. І це не дивно, бо він допомагає нашому організму відновлювати свої сили і протистояти багатьом захворюванням. Розповідаємо, яка користь березового соку для людини, а кому пити його не варто.
Яка користь березового соку
Березовий сік містить в собі велику частку вітамінів, природних цукрів та мінералів. Зокрема, напій багатий на калій, кальцій, магній, залізо, марганець, натрій, ефірні олії, дубильні речовини та смоляні сполуки. Також має багато вітаміну С і вітаміни групи В. До його складу входять мінеральні солі, амінокислоти, яблучна й лимонна кислота, полісахариди й фруктоза.
Завдяки такому складу, березовий сік здатен в рази підвищити імунітет і відновити сили організму, особливо після тривалої хвороби. Тому лікарі рекомендують обов’язково вживати його всім, хто має слабкий імунітет і низький гемоглобін.
Кому й навіщо треба пити березовий сік
- Активує природній захист організму. Березовий сік допомагає відновити сили при авітамінозі та хронічній втомі, після застуди й вірусних захворювань.
- Має тонізуючу дію. Якщо у вас шалений ритм життя, ви відчуваєте пригніченість, сонливість і втому, тоді вам просто необхідно вживати цей напій. Після регулярного прийому соку людина почувається бадьорою та енергійною.
- Діє як протизапальний засіб. Лікарі рекомендують пити березовий сік під час хвороб, які супроводжуються високою температурою. Особливо під час гострих інфекцій, запаленнях, у період респіраторних захворювань.
- Очищає організм від токсинів та шкідливих речовин. Якщо регулярно вживати березовий сік, це допоможе очистити кишківник від шлаків, а нирки й печінку – від токсинів. Також напій допоможе нормалізувати процес травлення.
- Сечогінний засіб. Березовий сік працює як антиалергічний, протизапальний та сечогінний засіб, також допомагає боротися із зайвою вагою.
- Покращує стан шкіри й волосся. Березовий сік освіжає шкіру, позбавляє її пігментації і здатен розгладжувати дрібні зморшки. Також він має регенеруючі властивості, допомагає загоювати рани та рубці.
Коли березовий сік може зашкодити: кому не варто пити
Не слід збирати березовий сік біля магістралей, у промзонах великих міст, а також у всіх зонах з несприятливою екологією.
Напій не можна вживати людям, які мають сечокам’яну хворобу, алергію на березовий пилок чи індивідуальну непереносимість березового соку.
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