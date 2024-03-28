Яка користь березового соку: кому обов’язково треба вживати напій

Цей природний напій допомагає відновити сили, підвищує імунітет, позитивно впливає на роботу нирок і кишківника.

Березовий сік називають цілющою водою та еліксиром життя. І це не дивно, бо він допомагає нашому організму відновлювати свої сили і протистояти багатьом захворюванням. Розповідаємо, яка користь березового соку для людини, а кому пити його не варто.

Яка користь березового соку

Березовий сік містить в собі велику частку вітамінів, природних цукрів та мінералів. Зокрема, напій багатий на калій, кальцій, магній, залізо, марганець, натрій, ефірні олії, дубильні речовини та смоляні сполуки. Також має багато вітаміну С і вітаміни групи В. До його складу входять мінеральні солі, амінокислоти, яблучна й лимонна кислота, полісахариди й фруктоза.

Завдяки такому складу, березовий сік здатен в рази підвищити імунітет і відновити сили організму, особливо після тривалої хвороби. Тому лікарі рекомендують обов’язково вживати його всім, хто має слабкий імунітет і низький гемоглобін.

Кому й навіщо треба пити березовий сік

Активує природній захист організму. Березовий сік допомагає відновити сили при авітамінозі та хронічній втомі, після застуди й вірусних захворювань.

Березовий сік допомагає відновити сили при авітамінозі та хронічній втомі, після застуди й вірусних захворювань. Має тонізуючу дію. Якщо у вас шалений ритм життя, ви відчуваєте пригніченість, сонливість і втому, тоді вам просто необхідно вживати цей напій. Після регулярного прийому соку людина почувається бадьорою та енергійною.

Якщо у вас шалений ритм життя, ви відчуваєте пригніченість, сонливість і втому, тоді вам просто необхідно вживати цей напій. Після регулярного прийому соку людина почувається бадьорою та енергійною. Діє як протизапальний засіб. Лікарі рекомендують пити березовий сік під час хвороб, які супроводжуються високою температурою. Особливо під час гострих інфекцій, запаленнях, у період респіраторних захворювань.

Лікарі рекомендують пити березовий сік під час хвороб, які супроводжуються високою температурою. Особливо під час гострих інфекцій, запаленнях, у період респіраторних захворювань. Очищає організм від токсинів та шкідливих речовин. Якщо регулярно вживати березовий сік, це допоможе очистити кишківник від шлаків, а нирки й печінку – від токсинів. Також напій допоможе нормалізувати процес травлення.

Якщо регулярно вживати березовий сік, це допоможе очистити кишківник від шлаків, а нирки й печінку – від токсинів. Також напій допоможе нормалізувати процес травлення. Сечогінний засіб. Березовий сік працює як антиалергічний, протизапальний та сечогінний засіб, також допомагає боротися із зайвою вагою.

Березовий сік працює як антиалергічний, протизапальний та сечогінний засіб, також допомагає боротися із зайвою вагою. Покращує стан шкіри й волосся. Березовий сік освіжає шкіру, позбавляє її пігментації і здатен розгладжувати дрібні зморшки. Також він має регенеруючі властивості, допомагає загоювати рани та рубці.

Коли березовий сік може зашкодити: кому не варто пити

Не слід збирати березовий сік біля магістралей, у промзонах великих міст, а також у всіх зонах з несприятливою екологією.

Напій не можна вживати людям, які мають сечокам’яну хворобу, алергію на березовий пилок чи індивідуальну непереносимість березового соку.

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