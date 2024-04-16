Яка омолоджувальна стрижка не виходить із моди вже 20 років – вибір жінок за п'ятдесят

Така зачіска довго тримає форму, не потребує укладання, робить локони об'ємними.
Це каскадна стрижка "драбинка". Таку зачіску вважають справді чарівною у світі моди та краси. Оскільки вона кардинально омолоджує, робить образ легким і водночас розкішним. Саме тому стрижка упродовж двох десятиліть така популярна в усьому світі. Зачіска завдяки своїм плавним лініям, що обрамляють обличчя, здатна омолодити його на декілька років, зробити будь-яку жінку ефектною та привабливою. Розповідаємо, чому варто вибирати каскад усім жінкам за 50.
У чому привабливість каскадної стрижки
- Зачіска за рахунок пасом різної довжини створює ефект легкості та грайливості, тому здатна омолодити будь-яку представницю прекрасної статі.
- "Драбинка" личить абсолютно всім, незалежно від форми лиця та структури локонів. Її роблять на довге, середнє та коротке волосся. А щоб увиразнити свій образ, можна акцентувати стрижку асиметричним чубчиком.
- Каскадна стрижка абсолютно не потребує укладання, оскільки текстурні пасма самі лягають у правильну структуру, не порушуючи форми зачіски.
- Також "драбинка" покращує загальний вигляд волосся, робить його густішим та здоровішим, приховуючи посічені кінці.
Як вибрати ідеальний каскад за типом обличчя
- Якщо ви власниця круглого обличчя, тоді найкраще вибирати варіант зачіски з об’ємним верхом і діагональним чубчиком. Така стрижка скоригує овал лиця і прибере непотрібний об’єм у нижній частині обличчя.
- Для квадратного обличчя найкращим вибором будуть каскадні асиметричні стрижки, які пом’якшуватимуть гострі кути. Жінкам з таким лицем підійдуть подовжений боб і каскад.
- Для трикутного обличчя ідеальною буде "драбинка" на середнє волосся.
- Власницям прямокутного обличчя пасуватимуть багатошарові стрижки з асиметричним чубчиком.
Як вибрати стрижку власницям повного лиця
Щоб приховати повноту обличчя, варто уникати прямих ліній, коротких стрижок та симетричних форм. Найкращими будуть зачіски на волосся середньої довжини з асиметричним чубчиком, які візуально подовжуватимуть лице, робитимуть образ легшим та грайливим. До таких відносяться "драбинка", каскад, боб, багатошарове каре тощо. Ці стрижки омолоджують, роблять волосся об’ємним і не потребують укладання. Тому стануть ідеальним варіантом для жінок за 50.
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