Яка омолоджувальна стрижка не виходить із моди вже 20 років – вибір жінок за п'ятдесят

Це каскадна стрижка "драбинка". Таку зачіску вважають справді чарівною у світі моди та краси. Оскільки вона кардинально омолоджує, робить образ легким і водночас розкішним. Саме тому стрижка упродовж двох десятиліть така популярна в усьому світі. Зачіска завдяки своїм плавним лініям, що обрамляють обличчя, здатна омолодити його на декілька років, зробити будь-яку жінку ефектною та привабливою. Розповідаємо, чому варто вибирати каскад усім жінкам за 50.

У чому привабливість каскадної стрижки

Омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Зачіска за рахунок пасом різної довжини створює ефект легкості та грайливості, тому здатна омолодити будь-яку представницю прекрасної статі.

"Драбинка" личить абсолютно всім, незалежно від форми лиця та структури локонів. Її роблять на довге, середнє та коротке волосся. А щоб увиразнити свій образ, можна акцентувати стрижку асиметричним чубчиком.

Каскадна стрижка абсолютно не потребує укладання, оскільки текстурні пасма самі лягають у правильну структуру, не порушуючи форми зачіски.

Також "драбинка" покращує загальний вигляд волосся, робить його густішим та здоровішим, приховуючи посічені кінці.

Як вибрати ідеальний каскад за типом обличчя

Омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Якщо ви власниця круглого обличчя, тоді найкраще вибирати варіант зачіски з об’ємним верхом і діагональним чубчиком. Така стрижка скоригує овал лиця і прибере непотрібний об’єм у нижній частині обличчя.

тоді найкраще вибирати варіант зачіски з об’ємним верхом і діагональним чубчиком. Така стрижка скоригує овал лиця і прибере непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. Для квадратного обличчя найкращим вибором будуть каскадні асиметричні стрижки, які пом’якшуватимуть гострі кути. Жінкам з таким лицем підійдуть подовжений боб і каскад.

найкращим вибором будуть каскадні асиметричні стрижки, які пом’якшуватимуть гострі кути. Жінкам з таким лицем підійдуть подовжений боб і каскад. Для трикутного обличчя ідеальною буде "драбинка" на середнє волосся.

ідеальною буде "драбинка" на середнє волосся. Власницям прямокутного обличчя пасуватимуть багатошарові стрижки з асиметричним чубчиком.

Як вибрати стрижку власницям повного лиця

Щоб приховати повноту обличчя, варто уникати прямих ліній, коротких стрижок та симетричних форм. Найкращими будуть зачіски на волосся середньої довжини з асиметричним чубчиком, які візуально подовжуватимуть лице, робитимуть образ легшим та грайливим. До таких відносяться "драбинка", каскад, боб, багатошарове каре тощо. Ці стрижки омолоджують, роблять волосся об’ємним і не потребують укладання. Тому стануть ідеальним варіантом для жінок за 50.

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