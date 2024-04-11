Яка різниця у віці між чоловіком та жінкою несприятлива для стосунків

Напевно, всім відома приказка, що коханню вік не заважає, але це не зовсім так. Психологи називають найнесприятливішу різницю у віці між закоханими, яка призводить до багатьох проблем. Це різниця у 10-20 років, наприклад, коли одному партнерові 30, а іншому 40. Молодший партнер у такому віці може ще шукати себе і своє призначення, а старшому вже хочеться насолоджуватися тишею і спокоєм. Такий конфлікт інтересів часто призводить до напруги у взаєминах, тому може стати підставою для розірвання стосунків.

Що створює проблеми у стосунках, де є велика різниця у віці

Різні інтереси та спосіб життя. Партнери з великою різницею у віці мають різні інтереси. Якщо один буде зацікавлений в активному способі життя, інший може бути більш пасивним. Така відмінність в поглядах буде підставою для напруження та конфліктів у стосунках.

Партнери з великою різницею у віці мають різні інтереси. Якщо один буде зацікавлений в активному способі життя, інший може бути більш пасивним. Така відмінність в поглядах буде підставою для напруження та конфліктів у стосунках. Відмінності в рівні енергії та активності. З віком рівень енергії організму знижується, тому людині треба більше відпочивати, дотримуватися здорового способу життя. А якщо один з партнерів у парі значно молодший, йому навпаки хотітиметься активного відпочинку, емоцій та пристрастей. У такому випадку також може виникати конфлікт інтересів, що негативно позначатиметься на взаєминах.

З віком рівень енергії організму знижується, тому людині треба більше відпочивати, дотримуватися здорового способу життя. А якщо один з партнерів у парі значно молодший, йому навпаки хотітиметься активного відпочинку, емоцій та пристрастей. У такому випадку також може виникати конфлікт інтересів, що негативно позначатиметься на взаєминах. Різні погляди на створення родини. Молодший партнер хотітиме створити сім’ю і народити дітей, тоді, як інший може вже мати дорослих із попереднього шлюбу або взагалі не хотітиме обтяжувати себе обов’язками. Ця розбіжність може стати підставою для розірвання такого союзу.

Молодший партнер хотітиме створити сім’ю і народити дітей, тоді, як інший може вже мати дорослих із попереднього шлюбу або взагалі не хотітиме обтяжувати себе обов’язками. Ця розбіжність може стати підставою для розірвання такого союзу. Відмінності у статусі та рівні зрілості. Так як молодший партнер має менший життєвий досвід, відповідно, він може бути нижчий за соціальним статусом. Тоді, як для жінки це не створюватиме проблеми, чоловікові буде значно важче змиритися з тим, що його кохана більш успішна, ніж він.

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