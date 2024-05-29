Яка стрижка буде найактуальнішою влітку 2024: додає локонам об’єму, коригує овал обличчя

Стилісти рекомендують усім жінкам цього літа вибрати топову стрижку, яка б омолоджувала, приховуючи вікові зміни на шкірі, та коригувала овал обличчя. Особливо актуальними літнього сезону 2024 вважаються багатошарові стрижки на коротке волосся. Така зачіска буде ідеальним вибором, якщо ви давно хотіли змінити свій стиль і візуально скинути 10-15 років.

Яка стрижка буде найактуальнішою влітку 2024 для жінок за сорок

Яка трендова стрижка на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Це біксі – найвдаліший варіант для жінок, які бажають повного оновлення свого образу. Стрижка поєднує у собі ознаки боб-каре та піксі, тому створюватиме приголомшливий загальний аутфіт. Зачіска зберігає довжину, що характерна для боб-каре, і ще додається багатошаровість та структурність пасом, як у піксі. Біксі буде ідеальною також для зрілих для жінок, які хочуть кардинально оновити образ, приховати вікові зміни на шкірі та прибрати зайвий об’єм у нижній зоні обличчя.

Яка трендова стрижка на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Стрижка має ще одну з найважливіших переваг – це легкість та природність. Завдяки техніці градуювання пасом, ваші локони не лише набудуть додаткового об’єму, а й стануть рухливими. Тому загальний образ буде грайливим та невимушеним, що дуже важливо для жінок зрілого віку.

Яка трендова стрижка на літо 2024 / Фото: Freepik

Біксі абсолютно не потребує укладання, достатньо вимити й висушити волосся, воно ляже у правильну структуру за рахунок текстури пасом. А щоб додати локонам додаткового об’єму, достатньо їх легенько збити руками – і ваша неперевершена зачіска готова.

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