Яке м'ясо на шашлик обрати: дієтологи назвали найбезпечніший варіант

Фахівці все ж не рекомендують вживати надто багато шашлику, адже під час його смаження на багатті у м'ясі утворюються канцерогенні речовини.

Ці речовини можуть спровокувати серйозні захворювання, в тому числі і рак. Коли з м'яса на розпечене вугілля потрапляє жир, утворюється бензпірен. Піднімаючись доверху разом з димом, ця речовина обволікає шашлик і робить його небезпечним для здоров'я. А через погане просмажування м'яса може розвинутися дизбактеріоз.

Дієтологиня Стефані Шифф розповіла виданню Northwell Health, яке м'ясо найкорисніше брати для шашлику. Найбільшу поживну цінність, на її думку, мають курятина та індичка.

Варто враховувати, що індичка зазвичай пісніша за курятину. А щоб зробити продукт ще кориснішим, краще видалити шкірку з птиці. З погляду вмісту калорій та жирів, то різниця між темним і світлим м'ясом незначна (якщо зняти шкірку), тому можете обирати ту частину, яка вам найбільше подобається.

На другому місці за корисністю, як це не дивно, свинина. Вона є відмінним джерелом заліза, білка, цинку і вітаміну В12. Проте дієтологиня вказує на певні ризики, про які варто пам'ятати.

Згідно з даними Американської кардіологічної асоціації в червоному м'ясі міститься більше насичених жирів, ніж в курятині чи в індичці. Вони можуть підвищувати рівень холестерину, збільшуючи ризик розвитку серцевих захворювань. Вживання обробленого чи необробленого червоного м'яса призводить до розвитку колоректального раку, ішемічної хвороби серця.

Тому краще обмежити споживання червоного м'яса, а під час смаження на вогні шашлику обирати найбільш пісні частини (відбивна з корейки без кісток, вирізка).

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