Яке насіння огірків купувати, щоб отримати рясний урожай: 5 найкращих сортів

Щоб отримати багатий урожай огірків, треба правильно вибрати насіння. Воно повинно бути найвищої якості і правильного сорту, який відповідатиме кліматичним умовам регіону, де ви проживаєте. А ще хочеться, щоб огірки були смачні, без гіркоти і після засолки чи маринування залишалися хрумкими. Досвідчені городники надали рекомендації та розкрили свої секрети щодо того, як правильно вибрати насіння огірків і не прогадати.

Як правильно вибрати насіння огірків, щоб отримати рясний урожай

Кілька видів насіння. Якщо ви не знаєте, яке насіння вибрати, краще обрати декілька різновидів. Коли з одним прогадаєте, то з іншого обов’язково матимете щедрий урожай.

Якщо ви не знаєте, яке насіння вибрати, краще обрати декілька різновидів. Коли з одним прогадаєте, то з іншого обов’язково матимете щедрий урожай. Термін зберігання. Особливу увагу звертайте на термін зберігання насіння. Не варто купувати те, якому вже два і більше років, воно може не прорости. Найкраще вибирати насіння поточного року.

Особливу увагу звертайте на термін зберігання насіння. Не варто купувати те, якому вже два і більше років, воно може не прорости. Найкраще вибирати насіння поточного року. Виробник. Насіння варто купувати у виробника, який славиться своєю якістю і є одним із лідерів у цій галузі. Оскільки такі підприємці дорожать своєю репутацією, тому гарантують якість свого продукту.

Насіння варто купувати у виробника, який славиться своєю якістю і є одним із лідерів у цій галузі. Оскільки такі підприємці дорожать своєю репутацією, тому гарантують якість свого продукту. Стійкість до хвороб і шкідників. Запорука високого врожаю – це стійкість до захворювань та шкідників, тому звертайте на цей критерій увагу при виборі насіння.

Запорука високого врожаю – це стійкість до захворювань та шкідників, тому звертайте на цей критерій увагу при виборі насіння. Розмір і форма. Вибирайте той розмір плоду, який потрібен саме вам. Якщо ви будете консервувати корнішони, то не варто вибирати насіння великих огірків.

Вибирайте той розмір плоду, який потрібен саме вам. Якщо ви будете консервувати корнішони, то не варто вибирати насіння великих огірків. Якість. Варто уважно перевірити якість насіння, яке ви збираєтесь купувати, щоб там не було зовнішніх пошкоджень. Бо це може вплинути на врожайність огірків.

5 найкращих сортів огірків для відкритого ґрунту і теплиць

Артист F1. Це огірки раннього дозрівання – 38-50 днів, а насіння голландського виробництва. Має бездоганні смакові якості, хрумкий, щільна хрустка м’якоть, гіркота відсутня. Підходить для відкритого ґрунту і теплиць. Смачні у свіжому вигляді і чудові для засолювання.

Це огірки раннього дозрівання – 38-50 днів, а насіння голландського виробництва. Має бездоганні смакові якості, хрумкий, щільна хрустка м’якоть, гіркота відсутня. Підходить для відкритого ґрунту і теплиць. Смачні у свіжому вигляді і чудові для засолювання. Амур F1. Це ранній гібрид – 38-52 дні, що здатний до самозапилення, досить стресостійкий. Огірки темно-зеленого кольору, щільної хрусткої структури, порожнеча всередині відсутня. Мають відмінні смакові якості і приємний аромат.

Це ранній гібрид – 38-52 дні, що здатний до самозапилення, досить стресостійкий. Огірки темно-зеленого кольору, щільної хрусткої структури, порожнеча всередині відсутня. Мають відмінні смакові якості і приємний аромат. Мадіта F1. Ранньостиглий сорт, який не вибагливий у догляді, тому ідеально підійде городникам початківцям. Призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Ідеальний для корнішонів, має темне забарвлення і великі шипи. Дуже стійкий до хвороб, особливо до борошнистої роси.

Ранньостиглий сорт, який не вибагливий у догляді, тому ідеально підійде городникам початківцям. Призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Ідеальний для корнішонів, має темне забарвлення і великі шипи. Дуже стійкий до хвороб, особливо до борошнистої роси. Кібрія F1. Це гібрид із найбільшою врожайністю серед інших. Рослина не зупиняє ріст навіть при плодоношенні, тому її треба постійно підживлювати, щоб вона плодоносила до самої осені. Плоди цього насіння крупні з шипами, мають відмінну структуру та смак.

Це гібрид із найбільшою врожайністю серед інших. Рослина не зупиняє ріст навіть при плодоношенні, тому її треба постійно підживлювати, щоб вона плодоносила до самої осені. Плоди цього насіння крупні з шипами, мають відмінну структуру та смак. Наташа F1. Це огірок – бестселер, оскільки має високу врожайність і відмінні смакові якості. Це ранньостиглий гібрид, що має крупні шипи, призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Плоди темно-зелені, смачні, хрумкі, не мають гіркоти, після маринування чи засолки не втрачають щільності.

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