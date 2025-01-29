Яке насіння проростає тільки в темряві, а якому обов'язково потрібне світло: розбираємося

Часто під час висівання насіння не враховують один ключовий аспект, а дехто навіть не здогадується про його значення. Мова йде про світло. Більшість рослин нейтральні до його наявності й можуть проростати як у темряві, так і на світлі. Однак існують культури, для яких світло є критично важливим або, навпаки, згубним у період проростання. Залежно від цього всі рослини поділяють на три групи: світлосхожі, темносхожі та нейтральні.

Світлосхожі культури

Ці рослини потребують світла для проростання, оскільки воно стимулює їх розвиток. Таке насіння не можна заглиблювати в ґрунт, інакше воно може не зійти.

Приклади:

Селера;

Салат;

Суниця;

Петунія;

Лобелія;

Декоративний тютюн.

Як сіяти:

Насіння висівають на поверхню зволоженого ґрунту, лише злегка присипаючи субстратом або залишаючи відкритим. Ємності ставлять у місце з розсіяним світлом.

Темносхожі культури

Ці рослини, навпаки, потребують повної темряви для проростання. Їхнє насіння має щільну оболонку, і світло може загальмувати або навіть зупинити процес розвитку.

Приклади:

Квасоля;

Горох;

Кукурудза;

Дині;

Кабачки.

Як сіяти:

Насіння закладають у борозенки на глибину 2-4 см, потім ґрунт ущільнюють, щоб повністю закрити його від світла.

Нейтральні культури

Це найпоширеніша група. Їх насінню байдуже, є світло чи ні, тому вони проростають у будь-яких умовах.

Приклади:

Томати;

Огірки;

Базилік;

Перець;

Капуста.

Як сіяти:

Насіння можна висівати на поверхню ґрунту з легким присипанням або на рекомендовану глибину. Важливо лише дотримуватися правильного рівня вологості та температури.

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