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Яке насіння проростає тільки в темряві, а якому обов'язково потрібне світло: розбираємося

Яке насіння проростає тільки в темряві, а якому обов'язково потрібне світло: розбираємося

Яке насіння проростає тільки в темряві, а якому обов'язково потрібне світло / Фото: pixabay.com

Скоро розпочнеться сезон висаджування розсади, тож варто дізнатися, які умови необхідні для успішного проростання різного насіння.

Часто під час висівання насіння не враховують один ключовий аспект, а дехто навіть не здогадується про його значення. Мова йде про світло. Більшість рослин нейтральні до його наявності й можуть проростати як у темряві, так і на світлі. Однак існують культури, для яких світло є критично важливим або, навпаки, згубним у період проростання. Залежно від цього всі рослини поділяють на три групи: світлосхожі, темносхожі та нейтральні.

Світлосхожі культури

Ці рослини потребують світла для проростання, оскільки воно стимулює їх розвиток. Таке насіння не можна заглиблювати в ґрунт, інакше воно може не зійти.

Приклади:

  • Селера;
  • Салат;
  • Суниця;
  • Петунія;
  • Лобелія;
  • Декоративний тютюн.

Як сіяти:

Насіння висівають на поверхню зволоженого ґрунту, лише злегка присипаючи субстратом або залишаючи відкритим. Ємності ставлять у місце з розсіяним світлом.

Темносхожі культури

Ці рослини, навпаки, потребують повної темряви для проростання. Їхнє насіння має щільну оболонку, і світло може загальмувати або навіть зупинити процес розвитку.

Приклади:

  • Квасоля;
  • Горох;
  • Кукурудза;
  • Дині;
  • Кабачки.

Як сіяти:

Насіння закладають у борозенки на глибину 2-4 см, потім ґрунт ущільнюють, щоб повністю закрити його від світла.

Нейтральні культури

Це найпоширеніша група. Їх насінню байдуже, є світло чи ні, тому вони проростають у будь-яких умовах.

Приклади:

  • Томати;
  • Огірки;
  • Базилік;
  • Перець;
  • Капуста.

Як сіяти:

Насіння можна висівати на поверхню ґрунту з легким присипанням або на рекомендовану глибину. Важливо лише дотримуватися правильного рівня вологості та температури.

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