Яке наймодніше взуття восени-взимку 2024/2025: п’ять стильних пар для досконалого образу

Цього осінньо-зимового сезону імениті дизайнери вирішили залишити мінімалізм у минулому, тому на подіумах панувала досконала класика, розкішна замша й лакована шкіра. Якщо у вас є високі прямі чоботи, зимові лофери чи байкерські черевики, їх можна сміливо діставати з шафи – ви будете на піку трендів. Розповідаємо, яке взуття на вершині модного олімпу восени-взимку 2024/2025.

Лофери

Яке модне взуття восени-взимку 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Це та модель взуття, яка не виходитиме з моди ще довго, адже вони стильні, комфортні й бездоганно доповнюють будь-який образ. Лофери підійдуть як для прогулянок, так і для офісних луків. Наймоднішими будуть моделі коричневого кольору на товстій підошві, однак класичні зимові лофери з хутром у монохромних відтінках також залишаються у трендах.

Високі чоботи

Яке модне взуття восени-взимку 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Таке взуття просто незамінне у холодну пору року. У цьому сезоні в моду повертаються чоботи з халявою-гармошкою, які будуть не лише теплими, а й видовжуватимуть ноги. Найкраще таке взуття поєднувати з міні-сукнями чи спідницями, з трикотажними речами та легінсами.

Замшеве взуття

Яке модне взуття восени-взимку 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Замш знову на піку шаленої популярності, і не дарма. Адже це взуття має стильний і розкішний вигляд, воно зробить навіть найпростіший образ дорогим та довершеним. Тут можна вибирати будь-що – зимові лофери, замшеві ботильйони чи ботфорти. Замша підходить під усе, у такому взутті кожна жінка почуватиметься неперевершеною.

Гостроносі чоботи й ботильйони

Яке модне взуття восени-взимку 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Взуття з гострими носами – це вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Такі чоботи чи ботильйони візуально видовжують ноги, роблять їх стрункішими, тому це взуття найбільш популярне серед модниць усього світу. Найкраще поєднувати гостроносе взуття із джинсами та сукнями чи спідницями міді довжини. Із верхнього одягу можна вибирати довгі пальта, тренчі, дублянки чи шуби.

Байкерські черевики

Яке модне взуття восени-взимку 2024/2025 / Фото: Freepik

Байкерські черевики не сходять з вершин модного олімпу вже досить довго. Таке взуття буде ідеальним для повсякденного стилю, однак варто враховувати, що воно підходить не всім. Не слід взувати його тим дівчатам, які мають тонкі ноги та невисокий зріст. Черевики підходитимуть під речі оверсайз та багатошарові образи.

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