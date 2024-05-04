Які прізвища в давнину давали українцям, що вміли ворожити або мали надприродну силу

Українські прізвища є чи не найстарішими в Європі. У 17 століття багато хто з українців вже мали прізвища. Для порівняння французькі простолюдини отримали прізвища лише на початку 19 століття.

Прізвища українців — це велика тема для дослідження та вивчення. Окрім давності українського прізвища воно ще має найрозгалуженішу морфологію формування. Можна довго перелічувати суфікси, які формують українське прізвище, дуже широке коло українських прізвищ сформоване за професійною ознакою, багато походять від назв населених пунктів.

Деякі прізвища сформувалися за певними рисами людини, її характеристиками та здібностями.

Якщо людина могла передбачати якісь події, вона отримувала прізвище:

Бачинський,

Віщун,

Віщий,

Віщанський,

Віщак,

Віщенко,

Пророк,

Пророчук.

Якщо людину пов’язували з містичними подіями, походження яких важко було пояснити, або які мали негативний наслідок, їй могли дати одне з таких прізвищ:

Відьма,

Відьмук,

Шаман,

Шаманенко,

Місюра,

Місяць,

Міськів.

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