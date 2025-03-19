Яке сьогодні, 19 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 19 березня, починається Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Хризанта і Дарії. До Нового року залишилося 287 днів.

19 березня 2023 — середа. 1120-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 19 березня, церковне свято

19 березня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Хризанта і Дарії. Хризант був молодим християнином, сином високопоставленого римського чиновника, який був відданий християнським переконанням. Він отримав гарну освіту і прагнув проповідувати християнське вчення серед римської еліти. Зокрема, він утішав багатьох людей, приводив їх до Христа, навіть серед аристократії.

Дарія була дочкою римського сенатора, яку Хризант переконав прийняти християнство. Вона відмовилась від своїх язичницьких переконань і, підтримуючи Хризанта, стала його співробітницею в проповідуванні віри. Через свою відданість Христу і свою роль у наверненні інших людей Дарія стала одним із символів християнської святості.

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється пиячити.

Не варто лихословити, лаятися, сваритися.

Триває Великий піст, тому не дозволено їсти м'ясні, молочні продукти, рибу, яйця.

Не залишайте відкритими двері чи вікна.

Народні прикмети і традиції на 19 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранішні приморозки означають, що такою погода буде ще цілий місяць;

на річках тоне лід — чекайте на неврожайний рік;

морозний день до швидкої весни та сухого літа;

чути стукіт дятла до затяжних холодів.

19 березня чути стукіт дятла до затяжних холодів / Фото: Pexels

Селяни вже починали активно займатися городніми справами. Якщо цього дня плакати чи думати про погане, то негатив надовго увійде в ваше життя.

Пам’ятні дати 19 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 березня:

721 рік до н. е. — перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;

1329 рік — заснували село Верхні Ремети у Закарпатській області;

1474 рік — у Венеції приймають закон про охорону винаходів, це був перший у світі закон про охорону авторського права;

1682 рік — Собор духівництва Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква панує лише в духовних справах;

1812 рік — кадіські кортеси приймають першу Конституцію Іспанії;

1831 рік — перше пограбування банку в США (англійський іммігрант Едвард Сміт викрадає з City Bank of New York 245 000 доларів — гігантську на ті часи суму);

1859 рік — в Парижі проходить прем'єра опери Шарля Гуно "Фауст";

1917 рік — Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтверджує автономію Фінляндії;

1917 рік — в Києві проходить 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі";

1932 рік — відкривають міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;

1935 рік — Ігор Сікорський отримує у США патент на "літальний апарат прямого підйому";

1946 рік — Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошують департаментами Франції;

1953 рік — вперше по телебаченню показали церемонію вручення "Оскара";

1955 рік — в Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;

1958 рік — у Люксембурзі відкривають перше засідання Європарламенту;

1982 рік — група аргентинців піднімає свій прапор над Південною Джорджією, зробивши поштовх до Фолклендської війни з Великою Британією;

2012 рік — стається стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 березня

Які сьогодні іменини: Дмитро, Іван, Дарія, Софія.

Талісманом людини, народженої 19 березня є сардонікс. Це напівдорогоцінний камінь, який, все ж, дуже відомий серед коштовних самоцвітів. Головна його відмінна риса полягає в контрастному забарвленні. Здавна сардонікс вважали символом мандрівників і каменем шляху. Його рекомендують носити тим, хто вирушає в далеку дорогу.

В цей день народилися:

1894 рік — український книжковий графік Микола Алексєєв;

1895 рік — український поет, перекладач, публіцист Максим Рильський;

1930 рік — українська поетеса Ліна Костенко;

1931 рік — українська письменниця, поетка та малярка Емма Андієвська;

1955 рік — дизайнерка одягу, авторка ляльок, громадська та культурна діячка України Валентина Сазонова;

1972 рік — український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту "Мандри" Сергій "Фома" Фоменко;

1979 рік —офіцер Національної поліції України. Герой України Михайло Куратченко.

Який сьогодні день в Україні і світі

19 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день "Почитай мені" / Фото: Unsplash

19 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день "Почитай мені". Це особливе свято, яке нагадує всьому світу про магію читання вголос. Його започаткувала цю ініціативу 2010 року організація LitWorld. Коли ми читаємо вголос, слова оживають, історії стають ближчими, а знання – доступнішими. Це не просто розвага, а справжній ключ до розвитку уяви, мовлення та критичного мислення. Особливо це важливо для дітей, адже багато хто у світі не має можливості отримати якісну освіту.

Також 19 березня Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. Це ініціатива, яка має на меті покращити атмосферу на дорогах через культуру взаємоповаги між усіма учасниками руху. Ідея проста: будьте ввічливими, терплячими та відповідальними за свої вчинки, щоб кожен міг почуватися на дорозі безпечно. Дороги – це не тільки про правила, а й про культуру. Неповага, агресивність або необережність можуть призвести до небезпечних ситуацій. Важливо пам’ятати, що малими добрими вчинками (як то пропустити пішохода або не підрізати іншу машину) можна уникнути конфліктів і зберегти життя.

А ще 19 березня День таксономіста. Це день, коли віддається шана вченим, що займаються вивченням і класифікацією живих організмів. Це свято святкують на честь Карла Ліннея, шведського вченого, який створив систему класифікації, що лежить в основі сучасної біології. Таксономісти працюють над тим, щоб впорядкувати всі живі організми, класифікуючи їх за певними категоріями: від загальної групи до конкретного виду. Цей процес дозволяє краще розуміти різноманіття життя на Землі, що важливо не тільки для науки, але й для збереження екосистем та розвитку медицини.

19 березня святкують Міжнародний день клієнта. Це свято було започатковане 1983 року, щоб підкреслити важливість рівних прав для споживачів і нагадати про їхнє право на безпечні, якісні продукти та справедливе ставлення з боку компаній. Цей день створений для того, щоб підвищити обізнаність про права споживачів. Його мета – боротися за те, щоб компанії дотримувались принципів чесності та відкритості, а також для того, щоб клієнти мали можливість захищати свої інтереси.

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