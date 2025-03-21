Яке сьогодні, 21 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 21 березня, Міжнародний день лісів та Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Віряни вшановують пам'ять Феофілакта Сповідника. До Нового року залишилося 285 днів.

21 березня 2025 року — п’ятниця. 1122-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 21 березня, церковне свято

21 березня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського. Жив у VIII столітті та був відданим захисником православної віри. Він очолював Церкву в Катанії, що на Сицилії, і всіма силами підтримував свою паству, наставляючи її на праведний шлях. У ті часи імператор Лев III Ісавр розгорнув жорстоку боротьбу проти ікон, забороняючи їх шанування. Яків не піддався тиску й відважно виступив на захист святої традиції. За це він зазнав утисків і переслідувань, але не зрікся своїх переконань. Його стійкість і відданість православ’ю зробили його прикладом для вірян. Через страждання, які він переніс за віру, його називають ісповідником.

Що не можна робити цього дня

Не вирушайте у довгу дорогу.

Не варто підписувати документи.

Не можна позичати гроші.

Краще не проводити медичні операції.

Не відмовляйте у допомозі, коли вас про неї просять.

Народні прикмети і традиції на 21 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: туман 21 березня означає, що скоро будуть приморозки;

погода цього дня вказує на погоду на літо;

вже повернулися жайворонки — буде тепла весна;

заметіль означає, що урожай овочів і зернових буде хорошим.

Погода 21 березня вказує на погоду на літо / Фото: Pexels

В народі 21 березня називали "Вербоносиця". Називали цей день так через те, що починає вже розпускатися верба. А в наших предків це дерево наділялося чималою магічною силою. Вірили, якщо цього дня відшмагати хворого гілочками верби, то він скоро одужає, а здоровий не буде цілий рік хворіти.

Пам’ятні дати 21 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 березня:

630 рік — візантійський імператор Іраклій відбиває у сасанідів Хрест Ісуса Христа і повертає його до Єрусалиму;

1804 рік — уводять в дію Кодекс Наполеона;

1844 рік — початок календаря бахаї;

1884 рік — у Франції з ініціативи Вальдека-Руссо скасовують заборону на створення профспілок, що діяла від 1791 року;

1927 рік — у Києві виходить перший номер української "Літературної газети";

1935 рік — на вимогу Реза Шах Пахлаві іноземні держави починають називати Персію Іраном;

1945 рік — під час помилкового нальоту союзницьких ВПС на школу в Копенгагені гине 125 цивільних данців, у тому числі 86 школярів;

1961 рік — відбувається перший концерт групи The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club);

1980 рік — президент США Джиммі Картер закликає до бойкоту Олімпійських ігор у Москві;

1990 рік — Намібія стає незалежною від Південної Африки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 березня

Які сьогодні іменини: Володимир, Кирило, Яків.

Талісманом людини, народженої 21 березня, є сардонікс. Самоцвіт, який ще в давнину знайшов своє широке застосування. Наприклад, римські політики використовували його для створення печаток. Прикраси з цим мінералом робили ще до нашої ери. Здавна вірили, що сардонікс допомагає своєму власнику в астральних подорожах.

Цього дня народилися:

1862 рік — український художник-живописець Микола Пимоненко;

1868 рік — український громадсько-політичний діяч, дипломат, барон Микола Василько;

1870 рік — український письменник, член Української Центральної Ради, міністр Олександр Лотоцький;

1888 рік — українська мемуаристка, перекладачка Косач-Борисова Ізидора Петрівна;

1894 рік — український художник-авангардист Василь Єрмилов;

1929 рік — український письменник, голова Спілки письменників України Юрій Мушкетик;

1941 рік — український різьбяр і живописець Павло Волик;

1955 рік — українська письменниця, головний директор журналу "Соняшник" Леся Воронина.

Який сьогодні день в Україні і світі

21 березня святкують Міжнародний день лісів / Фото: Pexels

21 березня в Україні і світі — Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінаціїї. Подія була започаткована ООН 26 жовтня 1966 року, а дату святкування обрали на честь дня демонстрації (21 березня 1960 року), яка пройшла у Південно-Африканській республіці. Під час демонстрації поліція вбила 69 мирних демонстрантів.

Головна мета цього дня — в залученні суспільства до толерантності та поваги один до одного, адже лише тоді світ зможе розвиатися в мирі.

Також 21 березня святкують Міжнародний день лялькаря. Ініціатором створення цього професійного свята став Дживадо Золфагаріхо 2000 року, а саму подію започаткували 2002 року. Успіх вистави і загальна атмосфера багато в чому залежить від майстерності лялькарів. А театр ляльок — це давнє мистецтво. Хоча існують стереотипи, що театри ляльок підходять лише дітям, але не показують вистави для дорослих. В Україні перший такий театр з'явився в Чернігові 1921 року. Наразі на території України їх приблизно 30.

А ще 21 березня — Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Подію створили за ініціативи Європейської асоціації синдрому Дауна 2006 року. Дату обрали не випадково. Вона розшифровується як причина синдрому (21.02 — три 21-х хромосоми). Міжнародного статусу подія набула 2007 року.

Синдром Дауна — вроджена генетична патологія, яка була відкрита 1866 року Джоном Дауном. Світоприйняття таких людей відрізняється від звичного, вони розвиваються повільніше, але дуже добрі і талановиті. Головна мета цього дня — поліпшити поінформованість щодо цього захворювання.

21 березня святкують Міжнародний день лісів. Важливе екологічне свято, яке було започатковане за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 28 листопада 2012 року, у зв'язку з величезними втратами лісових насаджень. Раніше від 1971 року існувало свято Всесвітній день лісового господарства. Головна мета Міжнародного дня лісів полягає у збільшені поінформованості людства щодо цінності лісів та заклику до створення заходів для їхнього відновлення.

Також 21 березня святкують Всесвітній день домашнього господарства. Подія була започаткована Міжнародною федерацією домашнього господарства 1982 року. Але тільки від 2012 року почали вибирати щорічну основну тему свята. Головна мета цього дня в поширені інформації щодо домашнього господарства і грамотної економіки, наголошені на розвитку нової професії домогосподаря/домогосподарки.

А ще 21 березня Всесвітній день садіння рослин. Це нагадування про те, наскільки важливими є дерева та рослини для життя на Землі. Це свято спонукає людей озеленювати довкілля, піклуватися про природу та робити світ кращим. Рослини очищують повітря, виробляють кисень, затримують вологу, захищають ґрунт від виснаження та ерозії. Вони також створюють затишок, роблять міста зеленішими та позитивно впливають на самопочуття людей.

21 березня святкують Всесвітній день поезії. Був встановлений за ініціативою ЮНЕСКО для підтримки мовного різноманіття за допомогою віршів та сприяння дрібним видавництвам. Точно невідомо, коли люди почали складати віршовані твори. Але зрозуміло, що в тій чи тій формі поезія існує вже не одне тисячоліття. Найдавнішим підтвердженням є Епос про Гільгамеша, записаний клинописом на глиняних табличках в Давній Месопотамії приблизно в XVIII – XVII столітті до нашої ери.

В Україні особливо поширеним є національний поетичний жанр під назвою "думи". Це ліричні та епічні поеми, які виконувалися речитативом під акомпанент кобзи або бандури. Справжнім духовним лідером для українців є Тарас Шевченко, який, попри коротке життя, залишив після себе чимало поем, дум, віршів, балад, повістей.

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