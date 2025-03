Яке сьогодні, 22 березня, свято в Україні: що святкують

22 березня 2025 року — субота. 1123-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 22 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 березня:

1312 рік — під тиском французького короля Філіпа IV Вродливого Папа Римський Климент V на В'єннському соборі ухвалив рішення про розпуск ордену тамплієрів;

1841 рік — в США офіційно запатентували процес виробництва крохмалю;

1848 рік — Венеція оголосила про своє відокремлення від Австрійської імперії та відновлення незалежності;

1876 рік — в Іспанії ухвалили нову конституцію;

1882 рік — Конгрес США офіційно заборонив багатоженство;

1888 рік — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів заснували першу у світі Англійську футбольну лігу;

1894 рік — відбулася перша хокейна гра за Кубок Стенлі;

1895 рік — в Парижі брати Люм'єр організували перший закритий показ кінофільму, що стало початком ери кінематографа;

1904 рік — лондонська газета "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі надрукувала кольорову фотографію;

1907 рік — вулицями Лондона почали курсувати перші таксі, оснащені лічильниками;

1922 рік — Польща анексувала Віленський край, що належав Литві;

1933 рік — поблизу Мюнхена запрацював концтабір Дахау, призначений для утримання політичних в'язнів;

1935 рік — в Німеччині почала мовлення перша телевізійна служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;

1939 рік — Литва під тиском передала Німеччині Клайпеду (Мемель);

1941 рік — Чорнобиль у Київській області отримав статус міста;

1943 рік — білоруське село Хатинь було майже повністю знищене разом із його жителями нацистськими колабораціоністами;

1945 рік — в Каїрі п'ять арабських держав – Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван – створили Лігу арабських держав;

1957 рік — Американська медична асоціація офіційно заявила про зв'язок куріння з розвитком раку;

1963 рік — гурт The Beatles випустив свій перший студійний альбом Please Please Me;

1989 рік — під час тестового польоту літака Ан-225 "Мрія" було встановлено 109 світових рекордів;

1993 рік — компанія Intel презентувала свій перший процесор Pentium;

1999 рік — відбувся перший демонстраційний запуск космічного проєкту Sea Launch;

2000 рік — українські прикордонники затопили турецьку рибальську шхуну поблизу острова Зміїний у Чорному морі;

2006 рік — Папа Римський відмовився від титулу "Патріарх Заходу", який вживався понад півтора тисячоліття;

2016 рік — у Брюсселі пролунало три вибухи внаслідок теракту.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

22 березня святкують Годину Землі / Фото: Unsplash

22 березня в Україні і світі святкують День підтримки жінок-мисткинь або SWAN Day. Це щорічне свято, яке покликане привернути увагу до жінок у мистецтві та підтримати їхню творчість. Воно припадає на останню суботу березня, організовують події, що допомагають мисткиням заявити про себе.

Ідея свята виникла 2008 року завдяки організаціям WomenArts та The Fund for Women Artists. Назва SWAN не лише символізує грацію лебедя, а й розшифровується як Support Women Artists Now – "Підтримуй жінок-мисткинь зараз". Його головна місія – створити для жінок більше можливостей у творчій сфері та надати їм заслужене визнання.

Також 22 березня Міжнародний день байдикування. Це свято, коли можна офіційно нічого не робити й не відчувати за це провини. Сучасний світ нав’язує ідею, що треба постійно бути зайнятим. Але насправді відпочинок — це частина ефективності, а не її протилежність. Якщо не давати собі паузи, можна швидко вигоріти. Тож якщо відчуваєш втому або просто хочеш собі дозволити трохи "ледачого" щастя — цей день саме для тебе!

А ще 22 березня Міжнародний день тюленя. Це день, коли ми звертаємо увагу на цих милих морських мешканців і їхнє майбутнє. Цього дня екологічні організації проводять кампанії та акції для підвищення обізнаності про проблеми тюленів. У соцмережах закликають до дій на захист цих тварин і поширюють інформацію про їхню загрозу. Цікавий факт: тюлені можуть перебувати під водою до 30 хвилин, затримуючи дихання. Цей день — нагадування про важливість збереження природи. Тюлені — частина нашого світу, і ми можемо зробити багато для того, щоб допомогти їм вижити!

22 березня святкують Годину Землі. Це глобальна акція, яка проходить щорічно в останню суботу березня і покликана привернути увагу до екологічних проблем, зокрема змін клімату. У цей час люди по всьому світу вимикають світло на одну годину, щоб показати свою підтримку природі та сприяти економії енергії. Ідея виникла 2007 року в Сіднеї (Австралія), де місцеві жителі та бізнеси вимикали освітлення на одну годину, щоб звернути увагу на необхідність збереження енергетичних ресурсів і боротьби з кліматичними змінами. З того часу акція поширилася на багато країн, ставши справжнім глобальним рухом.

Цього дня люди вимикають світло з 20:30 до 21:30 (за місцевим часом), щоб символічно підкреслити важливість енергозбереження. Це більше, ніж просто вимикання світла. Година Землі — це заклик задуматися про наш вплив на довкілля, піклуватися про природу і знаходити нові способи жити більш сталим способом.

Також 22 березня Всесвітній день водних ресурсів. Цей день було проголошено ООН 1992 року під час Конференції ООН з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро. Вода — це не тільки основа життя, але й один із найцінніших природних ресурсів, яким ми повинні правильно користуватися. Більше 2 мільярдів людей на планеті не мають доступу до безпечної питної води, що спричиняє серйозні проблеми зі здоров’ям та соціальними умовами. По всьому світу організовуються акції, семінари та заходи, спрямовані на підвищення усвідомлення важливості водних ресурсів.

Вода — це основа нашого життя, і її збереження критично важливе не лише для нинішнього покоління, а й для майбутніх. Правильне ставлення до водних ресурсів допоможе уникнути численних екологічних та гуманітарних катастроф у майбутньому.