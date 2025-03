Яке сьогодні, 23 березня, свято в Україні: що святкують

23 березня 2025 року — неділя. 1124-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 23 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 березня:

625 рік – біля гори Ухуд (сучасна Саудівська Аравія) відбулася битва між мусульманами Медини, очолюваними пророком Мухаммадом, та військами курайшитів під проводом Абу Суфіана ібн Харба. Попри поразку мусульман у цій сутичці, у глобальному протистоянні вони здобули перемогу;

1153 рік – у Констанці, на березі Боденського озера, імператор Фрідріх I Барбаросса уклав угоду з Папою Римським Євгенієм III, який сподівався на його підтримку у боротьбі з римськими повстанцями. Втім, допомоги так і не отримав;

1324 рік – Папа Іван XXII відлучив імператора Людовика Баварського від церкви. Це стало одним з етапів затяжного конфлікту між римською курією та імператорською владою;

1400 рік – п'ятирічний в'єтнамський імператор Чан Тхьеу Де зрікся престолу на користь свого діда Хо Куї Лі, що ознаменувало кінець династії Чан, яка правила країною майже 175 років;

1513 рік – Венеційська республіка приєдналася до Священної Ліги, взявши участь у війні проти Франції Людовика XII;

1534 рік – Папа Климент VII оголосив недійсним розлучення англійського короля Генріха VIII з Катериною Арагонською, хоча той уже одружився з Анною Болейн. Це стало офіційним розривом між Англіканською церквою та Ватиканом;

1568 рік – у Лонжимо Катерина Медичі та Карл IX Валуа уклали мирний договір, завершивши другу французьку релігійну війну;

1743 рік – у лондонському театрі Ковент-Гарден вперше виконано ораторію Георга Генделя "Месія";

1841 рік – у Лондоні відкрилася перша в Європі публічна фотостудія Річарда Біерда;

1849 рік – армія сардинського короля Карла Альберта зазнала нищівної поразки від австрійських військ у битві під Новарою. Це поклало край Першій італійській війні за незалежність;

1857 рік – у Нью-Йорку проведено перші випробування безпечного пасажирського ліфта, сконструйованого Елайшею Отісом;

1868 рік – засновано Університет Каліфорнії;

1869 рік – Лейпцизький університет надав Фрідріху Ніцше докторський ступінь без захисту дисертації;

1876 рік – Павло Яблочков отримав патент на електричну лампу;

1891 рік – у Великій Британії вперше використано футбольну сітку для воріт;

1903 рік – брати Райт подали патент на літальний апарат, який отримали 1906 року;

1913 рік – сильний торнадо в Омасі (США) зруйнував велику частину міста, забравши життя 94 людей;

1918 рік – Українська Центральна Рада ухвалила рішення про використання української мови у діловодстві;

1919 рік – Беніто Муссоліні заснував у Мілані політичну організацію "Італійський союз боротьби", що стало початком італійського фашизму;

1928 рік – Кам'янець-Подільська фортеця отримала статус історико-культурного заповідника;

1933 рік – у Німеччині Гітлер отримав диктаторські повноваження після ухвалення закону "Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави";

1939 рік – Угорщина напала на Словаччину, що вплинуло на формування сучасних кордонів України;

1944 рік – у Києві створено Ботанічний сад Академії наук УРСР;

1950 рік – засновано Всесвітню метеорологічну організацію;

1956 рік – Пакистан проголошено ісламською республікою з федеративним устроєм;

1965 рік – стартував космічний корабель Gemini-3. Астронавт Вірджіл Гріссом став першою людиною, яка побувала у космосі двічі;

1966 рік – у Римі відбулася перша за 400 років зустріч Папи Римського з архієпископом Кентерберійським;

1983 рік – президент США Рональд Рейган оголосив про запуск програми "Стратегічної оборонної ініціативи" у протистоянні з СРСР;

1994 рік – у Брюсселі підписано договір про співпрацю між Україною та Європейським Союзом;

1997 рік – у США проведена унікальна операція з пересадки семи органів десятимісячній дитині;

1998 рік – фільм "Титанік" здобув 11 премій "Оскар";

2001 рік – орбітальна станція "Мир" затоплена у Тихому океані;

2005 рік – російський десантний корабель без дозволу України висадив військових у районі гори Опук;

2011 рік – новим предстоятелем УГКЦ став Святослав Шевчук;

2013 рік – рекордний снігопад у Києві паралізував місто;

2020 рік – кількість статей в Українській Вікіпедії досягла мільйона.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

Сьогодні, 23 березня, в Україні святкують Всесвітній день метеоролога / Фото: Unsplash

23 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день ведмедя. Це неофіційне екологічне свято, присвячене збереженню ведмедів та їхніх природних середовищ існування. Цікавий факт: існує 8 видів ведмедів, серед яких найвідоміші бурий, білий, гімалайський та панда. Цього дня зоозахисні організації, екологи та природоохоронні фонди проводять освітні заходи та кампанії для підтримки ведмедів у дикій природі. Мета Всесвітнього дня ведмедя – привернути увагу до захисту ведмедів та їхнього природного середовища.Цей день нагадує про важливість гармонійного співіснування людини й дикої природи.

Також 23 березня День ОК. Це свято присвячене одному з найпоширеніших слів у світі – "OK". Його історія бере початок у США 1830-х років. Тоді було модно створювати жартівливі скорочення. Одним із таких стало "OK", що означало спотворену фразу "oll korrect" – неправильне написання "all correct" ("все правильно"). Цей вираз особливо прославився під час передвиборчої кампанії президента Мартіна Ван Бюрена 1840 року. Він мав прізвисько "Old Kinderhook" (за назвою його рідного міста), а його прихильники використовували гасло "Vote for OK", що зробило слово ще популярнішим.

А ще 23 березня День атеїста. Є неофіційним святом, яке визнає права тих, хто не вірить у бога чи надприродні сили, а керується раціональним підходом до світу, наукою та критичним мисленням. Дата була обрана символічно, оскільки вона наголошує на важливості свободи думок та переконань. День атеїста не є широко визнаним святом у світі, але він підтримується тими, хто виступає за секуляризм (відокремлення релігії від держави) і за свободу вибору в питаннях віри. Атеїзм — це світогляд, який заперечує існування богів і надприродних явищ. Це не релігія, а погляд на світ, заснований на фактах, логіці та наукових доказах. Атеїсти можуть бути скептиками або гуманістами, які шукають моральні принципи без релігійної підоснови.

23 березня святкують День красивого погляду. Є неофіційним святом, що акцентує увагу на силі та значенні погляду як важливого інструмента комунікації.Красивий погляд — це не лише естетика очей, а й вираження внутрішнього світу людини. Погляд може передавати набагато більше, ніж слова, і часто є прямим відображенням емоцій, почуттів і настрою. Це свято нагадує нам про те, як погляд може бути чудовим інструментом взаєморозуміння і зв'язку між людьми.

Також 23 березня День цуценяти. Це неофіційний день, коли ми святкуємо всі чарівні моменти, які приносять маленькі цуценята, а також нагадуємо про важливість правильного догляду та виховання тварин з самого початку їхнього життя. Це свято для всіх, хто любить собак і радіє кожному кроку маленького песика. Цуценята — це втілення щастя, радості та початку нового етапу. Вони вчать нас бути більш турботливими і уважними до тварин. Цей день — чудова нагода віддати шану цуценятам та нагадати собі про важливість правильної турботи про тварин.

А ще 23 березня Всесвітній день метеоролога. Це свято заснувала Всесвітня метеорологічна організація (WMO) 1960 року на честь її створення. Цей день відзначають, щоб привернути увагу до діяльності метеорологів — фахівців, які досліджують атмосферу, погоду та клімат. Вони не лише прогнозують погоду, а й вивчають її вплив на різні сфери нашого життя, від сільського господарства до глобальних змін клімату. Метеорологи допомагають передбачати зміни погоди, що можуть вплинути на наше повсякденне життя, наприклад, через шторм, дощ чи тепло. Вони аналізують екстремальні погодні явища, такі як урагани, снігопади чи торнадо, що допомагає запобігти катастрофам. Метеорологи також активно вивчають зміни клімату, щоб зрозуміти, як вони можуть вплинути на планету та допомогти знайти рішення для збереження навколишнього середовища.