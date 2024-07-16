Яке українське прізвище означає, що ваші предки були з роду давньогрецьких царів

Напевно, усім відомо зі шкільного курсу історії, що в Україні існували грецькі міста-колонії. І люди, які в них жили, залишили слід в історії та культурі нашої держави. Є також багато українських прізвищ, які пов'язують з населенням колоній і вони мають давньогрецьке походження. Розповідаємо, посилаючись на матеріал "Телеграф", яке українське родове ім’я може означати, що ви з роду давньогрецьких царів.

Яке рідкісне українське прізвище може означати, що ви з роду давньогрецьких царів

Експерти групи "Українське прізвище" розповідають про рідкісне родове ім’я Атамас. Зокрема, вони зазначають, що прізвище походить від імені давньогрецького правителя Атамаса (Афаманта), який правив містом Охроменос. Цей давньогрецький цар за однією з легенд є прямим нащадком одного з найвідоміших міфологічних персонажів – Прометея.

Атамас був чоловіком богині хмар Нефели, але покинув її заради доньки правителя Фів – Іно. Однак цю жінку він також невдовзі покинув, щоб одружитися з Фемісто, яка була донькою правителя Лапіфів – Гіпсея. У давньогрецькій міфології йдеться про всі невдалі шлюби Атамаса та проблеми, пов’язані з цим.

Однак, таке припущення не має доказової бази, тому що перша згадка про українські прізвища датується шістнадцятим століттям. Тоді як грецькі міста-колонії на території України існували у період до нашої ери. Тому експерти групи схиляються до іншої, більш правдоподібної версії походження прізвища Атамас. Українські дослідники вважають, що воно походить від слова "отаман", яке могло стосуватися будь-якої людини, яка очолювала якусь структуру, наприклад, державну.

На сьогодні за даними сайту «Рідні» в Україні проживає близько тисячі людей із прізвищем Атамас чи Атамась.

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