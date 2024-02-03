Яке взуття у трендах сезону весна-літо 2024: ваша ідеальна пара для комфорту та краси

Наразі в моді практичне і водночас стильне взуття, яке на піку популярності вже не один рік.

Цьогоріч прослідковуються тренди минулого року, тому якихось кардинальних змін не передбачається. Стилісти рекомендують обов’язково мати у своєму взуттєвому арсеналі класичну пару із загостреним носом і ще одну на платформі. Розповідаємо, яке взуття буде в моді весною й літом 2024 року.

Взуття на високій платформі

Яке взуття у трендах навесні 2024 року / Фото: pixabay.com

Така модель міцно тримається на модному олімпі і найближчим часом не збирається здавати своїх позицій. Воно практичне та універсальне, бо підходить під будь-який аутфіт – повсякденний, діловий та романтичний. Його легко можна взути під сукню, строгі брюки чи рвані джинси, ваш образ буде приголомшливим і стильним водночас.

Взуття із загостреними носом

Яке взуття у трендах навесні 2024 року / Фото: Freepik

Це вічна класика, тому обов’язково треба мати хоч одну пару таких черевичків. Це взуття пасуватиме для ділового, романтичного чи святкового образу. Воно може бути як на підборах, так і без.

Взуття на маленьких підборах

Яке взуття у трендах навесні 2024 року / Фото: pixabay.com

Цей тренд залишається на піку популярності з 2023 року. Таке взуття зручне і практичне, а ще має приголомшливий вигляд. В ньому кожна пані почуватиметься стильною та елегантною. Воно підходить під джинси, спідниці, сукні та брючні костюми у стилі "тиха розкіш".

Мюлі

Яке взуття у трендах навесні 2024 року / Фото: pixabay.com

Така модель взуття була шалено популярною на початку двохтисячних років. І стилісти в цьому сезоні також звернули на нього свою увагу. Ці черевики можуть бути будь-якої форми, на платформі, на підборах і без. Вони пасують абсолютно до всього, тому вважаються практичними та універсальними.

З прозорими деталями

Яке взуття у трендах навесні 2024 року / Фото: pixabay.com

Це вишукане взуття вже кілька років впевнено тримається на модному олімпі. Воно підходить до повсякденного, романтичного чи святкового аутфіту. Під нього не треба підбирати спеціальні фасони чи кольори одягу, тому воно універсальне і водночас має розкішний вигляд.

З бантами

Яке взуття у трендах навесні 2024 року / Фото: pixabay.com

Взуття з бантами – це тренд ще з минулого року і в цьому також не збирається давати своїх позицій. До того ж, банти цього сезону зустрічатимуться на сукнях, кофтах, сумках і навіть штанях. Тому імениті бренди прикрасили ними і взуття.

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