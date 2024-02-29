Яке завтра, 1 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 березня, Всесвітній день молитви. Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Євдокії. До Нового року залишилося 305 днів.

1 березня 2024 року — п’ятниця. 737-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 березня, церковне свято

1 березня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобномучениці Євдокії. Про її життя відомо дуже мало, але, згідно з переказами, вела вона порочний спосіб життя, бо була дуже вродливою. Пізніше відмовилася від нього і навернулася до Бога. За це Господь наділив її даром чудотворення. Жила Євдокія у часи, коли велися жорстокі гоніння за християнами. Її схопили язичники, довго мучили і, врешті-решт, відтяли голову.

Що не можна робити 1 березня

Не варто брехати — ошуканство швидко розкриється.

Не можна відмовляти іншим у допомозі.

Заборонено будувати плани на майбутнє — не здійсняться.

Народні прикмети і традиції на 1 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонячна погода на урожайний рік, похмура — на холодний і голодний;

яка погода цього дня, таким буде літо;

завірюха цього дня вказує, що весна прийде пізно;

падає дощ — чекайте на мокре, але тепле літо;

вдосвіта туман — до гарної весни.

Яка погода 1 березня, таким буде літо / Фото: Pexels

Наші предки асоціювали святу Євдокію, яку часто називали Явдохією, з пробудженням весни, початком нового життя. Тому вірили, що сніг, який тане, є цілющим. Водою з-під нього часто обливали дітей, щоб захистити від різних хвороб чи вилікувати від недугів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 березня

Які завтра іменини: Антон, Нестор, Олександр, Ганна, Ольга, Євдокія, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 1 березня, є амазоніт. Мінерал, який відрізняється блакитно-зеленуватим відтінком. Здавна вірили, що прикраси з амазонітом допомагають побороти стрес, депресію, лікують безсоння та мігрені.

Цього дня народилися:

1983 рік — українська поетеса Марія Дружко;

1988 рік — український студент, активіст молодіжної патріотичної організації "СіЧ", був вбитий членами ультралівої проросійської організації в Одесі Максим Чайка;

2010 рік — український шахіст-вундеркінд Тихон Черняєв.

Пам’ятні дати 1 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 березня:

86 рік до н. е. — римський полководець Сулла бере штурмом і грабує Афіни;

1360 рік — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупає з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який стає його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії;

1420 рік — Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів;

1498 рік — Васко да Гама припливає до Мозамбіку;

1504 рік — стається місячне затемнення, яке Христофор Колумб використовує для залякування ямайських індіанців;

1562 рік — у Вассі (Шампань) французькі католики вирізають гугенотів, почавши гугенотські війни;

1565 рік — у Бразилії засновують португальську колонію Ріо-де-Жанейро;

1692 рік — початок процесу над салемськими відьмами у Новій Англії;

1767 рік — вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III;

1780 рік — Пенсильванія стає першим штатом, що забороняє рабство;

1790 рік — перший перепис населення США;

1815 рік — після втечі з Ельби поблизу Канна висаджується Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників;

1845 рік — президент США Джон Тайлер підписує закон про перехід Техасу під юрисдикцію США;

1872 рік — рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновують перший у світі національний парк;

1912 рік — у Сент-Луїсі Альберт Беррі робить перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м);

1928 рік — у США доктор Герберт Еванс відкриває шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 рік — виходить в етер перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 рік — у Нью-Йорку проводять масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1947 рік — починає свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 рік — президент США Джон Кеннеді оголошує про створення Корпусу Миру;

1976 рік — парламент Великої Британії схвалює нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки стає обов'язковим;

1977 рік — у Києві відкривають пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

1988 рік — компанія Apple Computer анонсує вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh;

1991 рік — шахтарі Донбасу починають страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);

1995 рік — до ЄС вступили Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 рік — набуває чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною;

2000 рік — компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалюють план злиття в платіжну систему PayPal.

Погода на 1 березня

Завтра, 1 березня, в Києві ясно, лише ввечері небо затягнуть хмари, без опадів. У Львові похмура погода, опадів не очікується. У Харкові очікується похмура погода, хоча вранці можливе невелике прояснення, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +11 вдень та +2 вночі. У Львові — +12 вдень та +5 вночі. У Харкові — +6 вдень та 0 вночі. В Одесі — +7 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 березня Всесвітній день молитви / Фото: Pexels

1 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день компліменту. На розповсюдження ідеї такого цікавого свята вплинув Національний день компліментів Нідерландів, хоча час створення його невідомий. Кожен охочий може приєднатися до святкування, зробивши щирий комплімент іншій людині. Слід пам'ятати, що приємні слова здатні підвищити самооцінку, позитивно впливають на емоційний стан.

Також 1 березня Всесвітній день імунітету. Подія була започаткована 2002 року за ініціативи Всесвітньої охорони здоров'я. День був створений для того, щоб привернути увагу людства до проблеми імунних захворювань, збільшити інтерес до зміцнення свого імунітету.

А ще 1 березня День подяки співробітникам. Свято з'явилося ще 1995 року за ініціативи Боба Нельсона, який був членом Recognition Professionals International. Головна її мета полягає у приверненні уваги роботодавця до важливості праці їхніх співробітників.

1 березня Всесвітній день молитви. Відбувається щороку в першу п'ятницю березня. Важливе для християнства свято, яке об'єднує жінок-християнок в усьому світі, воно підкреслює силу молитви та її вплив на громади.

Також 1 березня День вимкнених ґаджетів. Цікаве, хоч і неофіційне свято, яке найбільш популярне в США. Воно має на меті привернути увагу людства до залежності дітей від сучасних цифрових пристроїв, їхнього негативного впливу на здоров'я та психіку.

А ще 1 березня Всесвітній день цивільної оборони. Подія була започаткована 1990 року за ініціативи Міжнародної організації цивільної оборони. Дату обрали не випадково, а на честь отримання МОЦО міжурядового статусу і закріплення статуту організації (1972 року).

1 березня День обізнаності про аутоагресію. Аутоагресія — самоушкодження, яке може приймати різні форми (порізи, удари, спалювання тощо). Проявами аутоагресії є навіть вживання алкоголю, виривання волосся, гризіння нігтів чи трудоголізм.

Також 1 березня День нульової дискримінації. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб сприйняти рівність, толерантність та інтеграцію в усьому світі. Глобальною проблемою сьогодні є дискримінація, яка стосується мільйонів людей. Вона ґрунтується на різних факторах: стать, раса, сексуальна орієнтація, релігія тощо.

А ще 1 березня Всесвітній день музичної терапії. Свято підкреслює важливий вплив музики на життя і здоров'я людини. Музична терапія пропонує цікавий підхід до зцілення. Було доведено, що музика покращує настрій, сприяє самовираженню та долає стрес.

1 березня День жалоби за людьми з інвалідністю. Цей день — нагадування про всіх тих людей з інвалідністю, які були вбиті тими, хто за ними доглядав.

Також 1 березня Всесвітній день морської трави. Свято показує, наскільки важливою є морська трава для морського біорізноманіття, пом'якшення наслідків зміни клімату та забезпечення сталого розвитку.

А ще 1 березня Міжнародний день кольорових жінок. Важлива подія, яка присвячена внеску та досягненням кольорових жінок у світі. Вона слугує потужним нагадуванням про те, що існують видатні досягнення жінок незалежно від культурних та етнічних середовищ.

1 березня починається Міжнародний місяць ідей. Це час, який можна присвятити інноваціям в різних сферах життя людини. Свято заохочує всіх проявити свою творчість та потенціал, поділитися своїм баченням, змінити світ на краще.

Також 1 березня День дитячого сну. Свято було засноване за ініціативи Ради з педіатричного сну. Воно присвячене підвищенню обізнанності, наданню підтримки, обміну цінною інформацією про дитячий сон.

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