Яке завтра, 1 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 червня, Міжнародний день захисту дітей. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним. До Нового року залишилося 213 днів.

1 червня 2024 року — субота. 829-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

1 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним. Юстин Філософ був релігійним філософом, богословом, учителем Церкви та одним із перших християнських апологетів. Він народився приблизно 100 року в Наблусі, на Західному березі річки Йордан, і помер 165 року в Римі, де його обезголовили.

Юстин отримав грецьку освіту і спочатку відвідував школу філософів-стоїків, але згодом звернувся до християнства після зустрічі зі старим сирійським або палестинським християнином. Він заснував у Римі філософську школу, де навчав "істинній філософії" – проголошував науку про Ісуса Христа.

Що не можна робити 1 червня

Не можна згадувати про те, що ви бачили уві сні.

Заборонено ставити паркан — в будинку станеться пожежа.

Краще не ледарювати.

Народні прикмети і традиції на 1 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці веселка — чекайте на дощ;

зоря має яскравий червоний колір — жито буде наливатися;

вранці чисте і ясне небо — до гарного урожаю жита;

вітер західний — найближчі дні погіршиться погода;

на небі хмари, але квіти жовтців не закрилися — дощу не буде;

дощить — до великого урожаю льону.

1 червня на небі хмари, але квіти жовтців не закрилися — дощу не буде / Фото: pixabay.com

Наші предки цього дня не йшли на город, тому що вважали, що дата не є для цього сприятливою. Вечір 1 червня обов'язково проводили наодинці з коханою людиною. Вірили, що тоді сім'я буде щасливою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 червня

Які завтра іменини: Віра, Гаврило, Павло.

Талісманом людини, народженої 1 червня, є соколине око. Один з різновидів напівпрозорого кварцу. Здавна вірили, що соколине око має сильні захисні властивості.

Цього дня народилися:

1076 рік — Великий князь Київський, найстарший син Володимира Мономаха Мстислав Великий;

1903 рік — новомученик Української греко-католицької церкви, релігійний діяч, єпископ УГКЦ, редемпторист Василь (Величковський);

1923 рік — український художник-графік Сергій Рябченко.

Пам’ятні дати 1 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 червня:

794 рік — король Карл Великий відмовляється підкоритися рішенням VIII Вселенського собору 787 року, що стосувалися поклоніння іконам — на соборі франкських богословів, що проходив у Франкфурті-на-Майні, він утверджує свою незалежність від Візантії попри те, що це йшло всупереч волі папи Адріана I;

1475 рік — османський флот під командою великого візира і капудана-паші Гедик Ахмеда починає облогу Кафи;

1494 рік — у казначейських звітах Шотландського королівства зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі;

1533 рік — коронують Анну Болейн, нову королеву-консорт (у шлюбі з англійським королем Генріхом VIII);

1652 рік — починається битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського;

1831 рік — під час дослідження Арктики англійський мандрівник Джеймс Кларк виявляє місцезнаходження Північного магнітного полюсу Землі;

1845 рік — зафіксували рекордний за дальністю переліт домашнього голуба — він подолав відстань довжиною 11 тисяч кілометрів (Намібія-Лондон) за 55 днів;

1893 рік — у Берліні відбувається прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф";

1919 рік — розпочинається загальний наступ військ Армії УНР на протибільшовицькому фронті;

1935 рік — у Великій Британії запроваджують номерні знаки до автомобілів і обов'язкове здавання екзаменів на водійські права;

1938 рік — у США виходить 1-ше число журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився славнозвісний нині Супермен;

1946 рік — за вироком трибуналу у Бухаресті страчують пронацистського диктатора Румунського королівства (1940—1944) генерала Йона Антонеску;

1958 рік — під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль стає прем'єр-міністром Франції;

1961 рік — сингл Елвіса Преслі "Surrender" виходить на першу сходинку британського гітпараду;

1969 рік — у Канаді на радіо і телебаченні забороняють рекламу тютюнових виробів;

1980 рік — починає роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в етері "до кінця цього світу";

1990 рік — на екрани США виходить фільм "Згадати все" за участю Арнольда Шварценеггера.

Погода на 1 червня

Завтра, 1 червня, в Києві ясно вранці та вдень, ввечері хмарно, без опадів. У Львові після обіду на небі з'являться хмари, в другій половині дня дощ із грозою. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода протримається увесь день, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +17 вночі. У Львові — +23 вдень та +15 вночі. У Харкові — +29 вдень та +16 вночі. В Одесі — +24 вдень та +17 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день захисту дітей / Фото: Unsplash

1 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день захисту дітей. Це свято було офіційно започатковане в листопаді 1949 року в Парижі під час засідання Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Воно було створене для привертання уваги до питань збереження здоров’я та благополуччя дітей, особливо в повоєнні часи.

1959 року було ухвалено Декларацію прав дитини, яка затвердила рівні права дітей у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку. В Україні це свято святкують від 1998 року.

Також 1 червня Всесвітній день батьків. Це свято було започатковане Генеральною асамблеєю ООН 2012 року і приурочене до Міжнародного дня захисту дітей. Метою Всесвітнього дня батьків є підкреслення ролі сім’ї у формуванні загальнолюдських цінностей та важливості батьків у вихованні дітей. Цей день покликаний звернути увагу на надзвичайно важливу роль батьків, які, незалежно від їх раси, віри чи національності, є головними вихователями для своїх дітей.

А ще 1 червня святкують День підтвердження новорічної обіцянки. Це особливий день, коли люди мають можливість переосмислити та поновити свої новорічні обіцянки. Цей день припадає на 1 червня і є чудовою нагодою для кожного замислитися над своїми досягненнями та внести корективи у свої плани, щоб досягти бажаних цілей.

1 червня Всесвітній день нарцисичного насильства. Нарцисичне насильство — це форма емоційного насильства, яка включає маніпуляцію, газлайтинг та інші форми контролю з боку особи з нарцисичними рисами характеру. Цей день допомагає поширити інформацію про цю проблему та надати підтримку тим, хто зазнав нарцисичного насильства. Він також нагадує, що ніхто не заслуговує на аб’юзивне ставлення і що зцілення можливе за наявності відповідних ресурсів і підтримки.

Також 1 червня Всесвітній день молока. Це міжнародний день, встановлений 2001 року Продовольчою та сільськогосподарською організацією (ФАО) ООН, щоб визнати важливість молока як всесвітньої їжі. Він надає можливість привернути увагу до діяльності, яка пов’язана з молочним сектором, та підвищити обізнаність щодо важливості молочних продуктів для здорового харчування.

А ще 1 червня святкують Всесвітній день відповідального туризму. Його святкують у перший робочий день червня, починаючи від 2006 року. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість відповідального туризму, який зводить до мінімуму негативний соціальний та екологічний вплив, підвищує добробут приймальної сторони та покращує сервіс у туристичній галузі. "Золоте" правило відповідального туризму полягає у тому, щоб відноситись до інших так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе.

1 червня День носіння сукні. Традиція святкування була започаткована 17 квітня 2010 року у США після обговорення елегантності жіночої сукні та культури її носіння.

Також 1 червня День ходіння босоніж. Свято було створене з метою підтримки людей, які постраждали від стихійних лих. Цей день був заснований організацією “Soles4Souls” після цунамі 2004 року. Від того часу, починаючи від 2005 року, було зібрано більше 40 мільйонів пар взуття, які були передані дітям та дорослим із малозабезпечених сімей.

А ще 1 червня Всесвітній день рифа. Цей день був започаткований 2010 року з метою привернення уваги громадськості до коралових рифів. Коралові рифи — це живі організми, які складаються з великої кількості поліпів і є домом для десятків тисяч морських істот.