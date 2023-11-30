Яке завтра, 1 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

1 грудня 2023 року — п’ятниця. 646-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 грудня, церковне свято

1 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Наума.Він був одним з 12 малих пророків. Народився на території північного Ізраїлю, багато проповідував. За церковними переказами жив приблизно між 727 і 698 рр. до н. е. В ті часи правителем був цар Єзекія. Тоді ж і було зруйноване ізраїльське царство. Святий Наум в своїй книзі виклав перелік моральних і політичних подій, які вплинуть на Ізраїль, передбачивши його падіння. Помер у віці 45 років і був похований в рідному місті.

Що не можна робити 1 грудня

Під час читання заборонено їсти, тому що можна "заїдати" свої знання.

Після підписання важливих документів не дивіться в дзеркало, всі домовленності інакше виявляться порожніми.

Після заходу сонця краще не виходити з дому.

Народні прикмети і традиції на 1 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато снігу випало — навесні чекайте на повені;

теплий день — до теплої зими;

почути десь далеко гавкіт собаки — почнеться снігопад;

дме північний вітер — до сильних морозів;

на небі переливаються своїм світлом зірки — варто чекати на хуртовину.

1 грудня почути десь далеко гавкіт собаки — почнеться снігопад / Фото: pixabay.com

Наші предки вірили, що цього дня варто дослухатися до всіх порад, адже вони будуть як ніколи слушними. Батьки молилися святому Науму, щоб дитина добре вчилася в школі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 грудня

Які завтра іменини: Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 1 грудня, є бірюза. Вона здавна вважалася не лише красивим каменем, але і потужним оберегом. Наші предки вірили, що бірюза допомагає подарувати своєму власнику спокій та віру в себе.

Цього дня народилися:

1859 рік — український історик, педагог, громадський діяч, православний священник Січинський Юхим;

1894 рік —український військовий і політичний діяч Юліан Головінський;

1937 рік — український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов Андрій Содомора.

Пам’ятні дати 1 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 грудня:

1783 рік — перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем (фізик Жак Александр Сезар Шарль);

1822 рік — у Відні відбувається музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора;

1835 рік — виходить перша книжка казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена;

1863 рік — на 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії приймають рішення заборонити футболістам бігати полем з м'ячем у руках;

1887 рік — на сторінках повісті англійського письменника Артура Конан-Дойля "Етюд у багряних тонах" вперше з'явивляється популярний літературний персонаж — приватний детектив Шерлок Голмс;

1891 рік — американець Джеймс Нейсміт вигадує баскетбол;

1903 рік — з'являється перший вестерн — "The Great Train Robbery";

1913 рік — на заводах Форда (США) вводять безперервну складальну лінію (конвеєр), з якого через кожні 2 години 38 хвилин починає сходити автомобіль;

1913 рік — відкривають метрополітен у Буенос-Айресі (Аргентина);

1918 рік — проголошують створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців;

1918 рік — приєднанням Трансильванії до Королівства Румунія завершується процес утворення єдиної румунської національної держави;

1921 рік — відбувається перший політ дирижабля, наповненого гелієм;

1929 рік — Едвін С. Лоу вигадує гру в бінго;

1955 рік — починається рух проти расової сегрегації в США;

1958 рік — французьку колонію Убангі-Шарі проголошують Центральноафриканською Республікою;

1959 рік — 12 країн (Аргентина, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Чилі, Франція, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканський Союз, СРСР і США) підписують у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди;

1981 рік — на Чорнобильській АЕС стає до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт;

1988 рік — вперше проходить Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

1990 рік — у Києві розпочинається установчий з'їзд Партії демократичного відродження України;

1990 рік — під дном Ла-Маншу зустрічаються британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією та Францією;

1991 рік — понад 90 відсотків із 32 мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловлюються за незалежність своєї країни;

1991 рік — у Києві відкривають Генеральне консульство Австрійської Республіки;

1994 рік — Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забиває свій перший гол в складі київського "Динамо";

2009 рік — у Львові запускають Львівський міський рейковий автобус;

2011 рік — утворюють Ініціативну групу "Першого грудня";

2012 рік — оприлюднюють Українську хартію вільної людини;

2013 рік — у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану відбувається мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Погода на 1 грудня

Завтра, 1 грудня, в Києві хмарно, вранці дощ зі снігом, який послабшає після обіду і ближче до вечора перетвориться у дрібний сніг. У Львові похмура погода, вранці дрібний сніг, який посилюватиметься протягом всього дня. У Харкові хмарно, весь час йтиме дощ, який посилиться вдень та послабшає ввечері. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — 0 вдень та -2 вночі. У Харкові — +5 вдень та -2 вночі. В Одесі — +12 вдень та +9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом / Фото: Unsplash

1 грудня в Україні святкують День працівників прокуратури. Офіційне державне професійне свято. Було запроваджене указом президента Леоніда Кучми 2 листопада 2000 року. Дату святкування обрали на честь ухвалення Закону України "Про прокуратуру" (1991 рік).

Також 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Про те, що синдром набутого імунодифіциту — дуже серйозне і складне захворювання, чули всі. СНІД — це вже пізня стадія інфекція, яка спричиняється вірусом імунодефіцитом людини (ВІЛ). Під час неї імунітет людини стає надто слабким, щоб боротися з певними видами пухлин і інфекцій. В більшості людей, інфікованих ВІЛ, СНІД не розвивається за вчасного та правильного лікування.

А ще 1 грудня святкують День невролога. Хоча це свято і неофіційне, проте широковідоме. Неврологія як самостійна дисципліна виникла ще 1860 року, до цього її вважали частиною педіатрії та психіатрії. Неврологами називають лікарів, які спеціалізуються на хворобах, що пов'язані з нервовою системою.

1 грудня День Антарктиди. Саме в перший день зими у Вашингтоні був підписаний Договір про Антарктиду, який запобігає мілітаризації та зберігає суверенітет континенту. День Антарктиди був створений 2010 року для популяризації мирної угоди та сприяння підвищення зацікавленності людей у крижаному континенті.

Також 1 грудня День подяки бармену. Свято зародилося в США і було пов'язане з торгівельною маркою напоїв Sailor Jerry, яка і намагалася поширити ідею святкування по всьому світі. Головна мета дня полягає в тому, щоб нагадати про працю барменів, про їхній сервіс та людські навички.

А ще 1 грудня Національний день підтримки жінок. Популярне свято в США, де цього дня вшановують силу жінки. Започатковане свято для того, аби нагадати жінкам, що вони не самотні і мають підтримку інших жінок зі всього світу.