Яке завтра, 1 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 грудня, Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Наума. До Нового року залишилося 30 днів.

1 грудня 2024 року — неділя. 1012-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

1 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Наума. Він є одним з дванадцяти малих пророків Старого Завіту. Він жив приблизно в VII столітті до нашої ери. Наум народився в місті Елкос (імовірно в Галілеї) і проповідував у північному царстві Ізраїля. Книга пророка Наума складається з трьох розділів і присвячена переважно пророцтву про загибель Ніневії, столиці Ассирійського царства. Ассирійці були відомі своєю жорстокістю та безбожністю, тому пророк Наум передбачив їхній падіння як Божу кару за їхні злочини. Книга Наума містить багато поетичних образів та метафор, що описують Божу силу і справедливість. Вона починається з опису Божого гніву і продовжується пророцтвом про знищення Ніневії. Пророк Наум підкреслює, що Бог є справедливим суддею, який карає зло і захищає свій народ.

Що не можна робити 1 грудня

Не слід їсти під час читання, тому що можна "з'їсти" всі знання.

Не дивіться в дзеркало після підписання важливих документів.

Забороняється виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції на 1 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зірки на небі переливаються — до хуртовини;

тепла погода — зима буде теплою;

почути в далині гавкіт собаки — буде снігопад;

вже випало багато снігу — будуть сильні повені навесні.

1 грудня почути в далині гавкіт собаки — буде снігопад / Фото: Unsplash

Серед наших предків існувала думка, що до будь-якої поради, яку почули цього дня, краще прислухатися. Батьки часто молилися пророку Науму, щоб їхня дитина гарно навчалася.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 грудня

Які завтра іменини: Антон, Дмитро.

Талісманом людини, народженої 1 грудня є бірюза. Здавна вірили, що цей камінь здатний позбавити безсоння. Також бірюза лікує головний біль.

Цього дня народилися:

1918 рік — український композитор, автор пісень, музики до кінофільмів Платон Майборода;

1930 рік — український письменник, лавреат Шевченківської премії Роман Федорів;

1937 рік — український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов Андрій Содомора.

Пам’ятні дати 1 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 грудня:

1783 рік — відбувається перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем, яку створив у Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль;

1822 рік — у Відні відбувається музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора;

1835 рік — виходить у світ перша книга казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена;

1863 рік — на 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії приймають рішення заборонити футболістам бігати полем з м'ячем у руках;

1891 рік — американець Джеймс Нейсміт вигадує баскетбол;

1913 рік — на заводах Форда (США) ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), з якої через кожні 2 години 38 хвилин сходить автомобіль;

1918 рік — створюють Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1955 рік — починається рух проти расової сегрегації в США, коли в місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, за що була заарештована поліцією;

1988 рік — створено Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

1990 рік — під Ла-Маншем зустрічаються британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією та Францією;

1991 рік — понад 90 відсотків із 32-х мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року беруть участь у Всеукраїнському референдумі, висловлюються за незалежність своєї країни;

1991 рік — у Києві відкривають Генеральне консульство Австрійської Республіки;

1994 рік — Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забиває свій перший гол в складі київського "Динамо";

2012 рік — оприлюднюють Українську хартію вільної людини;

2013 рік — у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Погода на 1 грудня

Завтра, 1 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який вранці закінчиться. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +2 вдень та 0 вночі. У Львові +4 вдень та 0 вночі. У Харкові +1 вдень та -2 вночі. В Одесі +4 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 грудня в Україні і світі Всесвітній день боротьби зі СНІДом / Фото: Unsplash

1 грудня в Україні і світі Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день заснувала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 1988 року з метою підвищення обізнаності про проблему ВІЛ/СНІДу, підтримки людей, які живуть із цією хворобою, та вшанування пам’яті тих, хто помер від пов'язаних із СНІДом захворювань. Червона стрічка – це міжнародний символ підтримки людей із ВІЛ/СНІДом та надії на майбутнє без цієї хвороби. Станом на 2023 рік, понад 38 мільйонів людей у світі жили із ВІЛ. Багато з них мають доступ до антиретровірусної терапії, що дозволяє жити повноцінним життям.

Також 1 грудня Міжнародний день невролога. Це професійне свято лікарів-неврологів, які спеціалізуються на діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань нервової системи. Неврологи займаються лікуванням захворювань центральної (мозок і спинний мозок) та периферичної нервової системи.

А ще 1 грудня День працівників прокуратури України. Це професійне свято всіх працівників органів прокуратури, які виконують важливу роль у забезпеченні законності та правопорядку в державі. День працівників прокуратури України був встановлений Указом Президента України № 1190/2000 від 2 листопада 2000 року. Дата 1 грудня обрана на честь прийняття 1991 року Закону України "Про прокуратуру", що заклав основи сучасної структури та функцій цієї системи.

1 грудня святкують День Антарктиди. Це міжнародний день, присвячений Антарктиді — найхолоднішому, найвітрянішому та найвисокогірнішому континенту Землі. Дата пов'язана з підписанням Договору про Антарктиду 1959 року, який набув чинності 1961 року. Цей договір став першим багатостороннім міжнародним договором, спрямованим на збереження миру та охорону природи.

Також 1 грудня Національний день підтримки жінок. Це день, присвячений підвищенню обізнаності про важливість підтримки жінок у різних аспектах їхнього життя. Він проводиться в багатьох країнах і може мати різні дати та формати, залежно від місцевих традицій і культурних особливостей.

А ще 1 грудня День в'язнів за мир. Це щорічна подія, яка була створена, щоб вшанувати людей, які відмовилися брати участь у військових конфліктах через свої переконання. Ці люди, відомі як пацифісти або відмовники совісті, нерідко стикалися з переслідуваннями, ув'язненням та дискримінацією через свої принципи.