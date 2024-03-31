Яке завтра, 1 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 квітня, Міжнародний день птахів (День орнітолога). Віряни вшановують пам'ять Марії Єгипетської. До Нового року залишилося 274 дні.

1 квітня 2024 року — понеділок. 768-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

1 квітня в церковному календарі – день пам’яті Марії Єгипетської. Народилася вона в Єгипті в середині V століття. У віці 12 років Марія вирішила залишити батьківську домівку і вирушити до Олександрії. Вела там блудливе життя, але покаялася і прийшла до Бога. Якось на вході до храму дівчина зрозуміла, що її спосіб життя неправильний. Відтоді провела 50 років в пустелі на самоті, де молилася за відпущення гріхів.

Що не можна робити 1 квітня

Не можна веселитися, розважатися, співати і танцювати.

Заборонено їсти продукти тваринного походження.

Не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 1 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вночі ясне небо до хорошого урожаю;

злива вказує на засушливе літо;

сира погода — чекайте на великий урожай грибів;

почути грім — до теплого і ясного літа;

сині хмари — наближається тепла погода;

багато води розлилося — на хороший сінокіс.

1 квітня злива вказує на засушливе літо / Фото: Pexels

У наших предків саме ця дата вважадася справжнім приходом весни. Її зустрічали великим багаттям, яке розводили в центрі поселення. Цей період також вважався голодним, адже запасів їжі ставало все менше, а нового урожаю ще не було.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 квітня

Які завтра іменини: Аврам, Юхим, Макарій, Марко, Гордій, Марія.

Талісманом людини, народженої 1 квітня є геліотроп. Догороцінний камінь, який здавна вважався символом мужності. Існує легенда, що під час страти Ісуса Христа, його кров капала на зелену траву і перетворилася на геліотроп.

В цей день народилися:

1932 рік — український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв, заслужений діяч мистецтв України Олександр Мартинець;

1971 рік — український журналіст, публіцист, історик Вахтанг Кіпіані;

1979 рік — полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Апухтін Дмитро Олександрович.

Пам’ятні дати 1 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 квітня:

527 рік — початок правління римського імператора Юстиніана І;

1579 рік — Стефан Баторій засновує перший у Балтії Віленський університет;

1889 рік — у Чикаго з'являється в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн;

1890 рік — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримує у США патент на перший тролейбус;

1906 рік — підписують міжнародну конвенцію з охорони птахів;

1917 рік — у Києві відбувається Свято Свободи — одна з найбільших національних маніфестацій в історії України;

1918 рік — сформовуються Королівські повітряні сили Великої Британії;

1919 рік — Асканію-Нову оголошують народним заповідним парком;

1924 рік — Адольфа Гітлера засуджують на п'ять років неволі за Пивний путч;

1933 рік — нацисти організовують бойкот єврейських підприємств у відплату за "змову євреїв усього світу проти Німеччини";

1937 рік — Бірму відокремлюють від Індії;

1939 рік — після капітуляції останніх республіканських сил генерал Франко проголошує перемогу в Громадянській війні в Іспанії;

1946 рік — Сінгапур стає британською коронною колонією; утворено Малайський Союз;

1976 рік — Стів Джобс та Стів Возняк засновують компанію Apple;

1979 рік — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголошує Іран ісламською республікою;

2001 рік — Нідерланди легалізовують одностатеві шлюби;

2002 рік — Нідерланди легалізовують евтаназію;

2009 рік — Албанія і Хорватія приєднуються до НАТО;

2016 рік — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна";

2022 рік — Київська область була повністю звільнена від російський окупантів.

Погода на 1 квітня

Завтра, 1 квітня, в Києві сонячно до вечора, без опадів. У Львові сонячно до другої половини дня, коли небо затягнуть хмари, щоб ввечері очистити небо, опадів не очікується. У Харкові хмарно до другої половини дня, коли з-за хмар вийде сонце, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +11 вночі. У Львові +20 вдень та +12 вночі. У Харкові +19 вдень та +6 вночі. В Одесі +11 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день птахів (День орнітолога) / Фото: Pexels

1 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день птахів (День орнітолога). Екологічне та професійне свято, дату якого обрали за днем підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів 1902 року. Усі охочі цього дня розвішують годівниці та будиночки для птахів, зустрічають тих пернатих, які повертаються додому з вирію. А ще — вітають орнітологів з їхнім професійним святом.

Також 1 квітня День сміху. Це позитивне, жартівливе та веселе весняне свято, особливістю якого є дотепні розіграші. Цього дня люди намагаються проявляти максимум творчих здібностей, адже розіграш повинен бути не лише смішним, але й неочікуваним. Хоча свято є неофіційним, воно дуже популярне в багатьох країнах світу.

А ще 1 квітня Міжнародний день веселощів на роботі. Подія була створена 1996 року з метою залучення суспільства до згуртування зі своїми колегами, виховання на робочому місці дружніх відносин, сприяння розвитку творчих здібностей.

1 квітня святкують Міжнародний день їстівної книги. Свято було започатковане за ініціативою Беатріс Корон та Джудіт Хоффберг 2000 року. Цього дня всі прихильники книг збираються разом, влаштовують різноманітні конкурси, створюють "їстівні" книги, а потім разом ними насолоджуються.

Також 1 квітня День обізнаності про вовчак. Щорічна подія, яка має важливе значення, адже вона підвищує обізнанність про серйозне хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає у світі мільйони людей.