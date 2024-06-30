Яке завтра, 1 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 липня, День державного реєстратора в Україні, День архітектури України та День слідчого в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна. До Нового року залишилося 183 дні.

1 липня 2024 року — понеділок. 859-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

1 липня в церковному календарі – день пам’яті святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна. Це арабські лікарі-близнюки, які жили у III столітті. Вони стали відомі як милосердні та безкорисливі лікарі, що не брали грошей за свою роботу. Через це їх прозвали "безсрібниками". Святі Косма і Даміан допомагали людям та навертали багатьох до християнства.

Їхні мощі стали джерелом надії та зцілення для багатьох. Люди вірили, що оскільки вони лікували тіла і душі, то на небі можуть дістати для них багато ласк. Їхні гроби стали місцем численних прощ.

Що не можна робити 1 липня

Не варто скаржитися на життя, плакати.

Не можна робити великі покупки.

Не заздріть іншим, тому що нічого не доб'єтеся.

Народні прикмети і традиції на 1 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже з'явилося жовте листя — осінь прийде рано;

павук спустився на павутину до теплих днів;

червоний місяць — чекайте на сильний вітер;

вночі зірки яскраві — будуть грози і дощі.

1 липня павук спустився на павутину до теплих днів / Фото: Unsplash

Святих просять про зцілення від різних хвороб. А ще за традицією цього дня варять малинове варення, заготовки з аґрусу на зиму.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 липня

Які завтра іменини: Олексій, Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро, Ангеліна.

Талісманом людини, народженої 1 липня є чароїт. Унікальний та досить рідкісний камінь. Езотерики вірять, що чароїт дарує справжні почуття, вчить нас коханню.

Цього дня народилися:

1917 рік — український політичний і військовий діяч Олег Штуль-Жданович;

1962 рік — український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Владислав Єрко;

1971 рік —тернопільський композитор Іван Небесний.

Пам’ятні дати 1 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 липня:

1097 рік — хрестоносці під час першого хрестового походу розбивають військо турків-сельджуків в Дорилейській долині;

1535 рік — англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постає перед судом;

1569 рік — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписують Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої;

1823 рік — створюють федерацію Сполучені Провінції Центральної Америки;

1858 рік — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представляє свою теорію еволюції;

1859 рік — в Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше публікують короткий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна;

1867 рік — внаслідок об'єднання кількох британських колоній проголошують створення домініону Канада;

1911 рік — польський біохімік Казимир Функ вперше використовує слово "вітамін";

1936 рік — у Нью-Йорку вперше виходить друком роман Марґарет Мітчелл "Віднесені вітром";

1946 рік — проводять перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні;

1961 рік — у Торонто (Канада) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1989 рік — у Києві утворюють Народний рух України;

1997 рік — Гонконг передають під управління Китайської Народної Республіки;

2013 рік — Хорватія приєднується до Європейського Союзу;

2014 рік — Верховна Рада України засновує орден Героїв Небесної Сотні.

Погода на 1 липня

Завтра, 1 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, від середини дня дощитиме і до вечора дощ стане лише сильнішим. У Харкові ясно, опадів не очікується. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +32 вдень та +23 вночі. У Львові +26 вдень та +21 вночі. У Харкові +31 вдень та +20 вночі. В Одесі +33 вдень та +24 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 липня День архітектури України / Фото: Unsplash

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора. Це офіційне свято було встановлене відповідно до Наказу Державного комітету України з регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 111 1. Державні реєстратори відіграють важливу роль у побудові та правовому регулюванні господарської діяльності. Це свято нагадує нам про їхню важливу місію: забезпечити правовий порядок та документальну базу для підприємств та громадян.

Також 1 липня День архітектури України. Встановлено відповідно до Указу Президента України 1995 року. Це свято покликане вшановувати працю архітекторів, проектних установ, містобудівників та всіх, хто сприяє розвитку архітектурної сфери.

А ще 1 липня День слідчого в Україні. Це день, коли ми вшановуємо працівників внутрішніх справ, які з аналітичним розумом та дедуктивними здібностями ведуть розслідування різних справ. Слідчі дотримуються принципів презумпції невинуватості, збирають докази, проводять допити свідків та фігурантів по справах, і ведуть досудове розслідування обставин. Вони захищають громадян від злочинців, шахраїв та вбивць.

1 липня святкують День ідентифікації домашніх тварин. Це важливе свято призначено для підвищення обізнаності про необхідність належної ідентифікації наших улюбленців. Щороку багато домашніх тварин зникають безвісти, особливо напередодні великих свят. Шумні заходи, як феєрверки, можуть налякати тварин і змусити їх тікати в пошуках безпеки. Ідентифікаційні жетони та мікрочіпи можуть допомогти відновити зв’язок з загубленим улюбленцем.

Також 1 липня Міжнародний день анекдоту та жартів. Його ідея виникла завдяки американському письменнику та графіку Уейну Рейнагелю 1994 року. Він започаткував це свято, щоб збільшити продажі своєї двотомної збірки офісних анекдотів. Цей день став часом для розповіді жартів, сміху та позитивних емоцій.

А ще 1 липня Міжнародний день регі. Це яскраве музичне свято, щорічно святкується на Ямайці у Кінгстоні. Ця дата присвячена популяризації незрівнянного стилю музики — реггі. Тисячі шанувальників та прихильників реггі відмічають цей день. Реггі — це музичний напрямок, що виник на Ямайці наприкінці 1960-х років. Його характерні особливості — невідшліфоване звучання та сильна залежність від ритму.

1 липня Міжнародний день курячих крилець. Це день, коли любителі цієї смачної страви відзначають її популярність та смак. Історія цього свята пов’язана з рестораном Anchor Bar and Grill у місті Баффало, штат Нью-Йорк. Вперше курячі крильця були приготовані тут 1964 року, і вони стали хітом серед американців.

Також 1 липня День винаходу сонцезахисних окулярів. Перші сонцезахисні окуляри з’явилися ще у XVII столітті, хоча вони були дуже дорогими та малофункціональними. Сьогодні сонцезахисні окуляри — це не лише модний аксесуар, але й важливий засіб захисту очей від шкідливого сонячного випромінювання.