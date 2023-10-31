Яке завтра, 1 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 листопада, Всесвітній день вегана та День народження Європейського союзу. Віряни вшановують пам'ять безсрібників Косми та Даміана. До Нового року залишилося 60 днів.

1 листопада 2023 року — середа. 616-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 листопада, церковне свято

1 листопада в церковному календарі – день пам’яті безсрібників Косми та Даміана. Вони рано залишилися без батька, тому вихованням хлопчиків займалася мати — свята Феодотія. Коли юнаки подорослішали, стали вивчати лікарську науку. Господь за їхнє благочестя подарував братам дар зцілювати хворих молитвою. Безсірбниками Косму і Даміана назвали тому, що вони ніколи не брали плату за свою лікарську роботу.

Що не можна робити цього дня

Не можна виливати на вулицю воду після купання немовляти, бо дитина буде погано спати і увесь час плакати.

Цього дня не дозволяється їсти куряче м'ясо.

Не варто братися за нові справи.

Народні прикмети і традиції на 1 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: теплий день вказує на м'яку зиму;

озера та річки вкрилися кригою — не варто вже чекати на потепління;

ще не всі дерева скинули листя — наступний рік буде неврожайним, а зима затяжною;

випало вже багато снігу — навесні буде багато води;

на дорогах все ще брудно — половина зими буде теплою.

1 листопада ще не всі дерева скинули листя — наступний рік буде неврожайним, а зима затяжною / Фото: Pexels

В народні часто говорили "Кузьминки — осені поминки". Цього дня святкували прихід зими. А ще на Кузьму і Дем'яна, як наші предки часто називали святих, грали останні весілля цього року. Святих одночасно вважали покровителями сімейного вогнища і жіночого рукоділля. Саме від цього дня жінки сідали за прядіння вовни, з якої потім в'язали теплі речі.

Погода на 1 листопада

Завтра,1 листопада, в Києві ясна погода, без опадів. У Львові ясно, опади не очікуються. У Харкові хмарно з проясненням, без опадів. В Одесі хмарна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +16 вдень та +12 вночі. У Львові — +13 вдень та +8 вночі. У Харкові — +17 вдень та +9 вночі. В Одесі — +18 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 1 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 листопада:

1179 рік — Філіпп II, перший з королівської династії Капетингів, коронувався в Реймському соборі;

1512 рік — уперше відкривають для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело;

1525 рік — почалася експедиція Франсіско Пісарро до Перу;

1604 рік — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні відбувається прем'єра трагедії Шекспіра "Отелло";

1755 рік — столиця Королівства Португалія Лісабон повністю зруйнована землетрусом;

1781 рік — в Габсбурзькій монархії скасовують кріпацтво;

1800 рік — Джон Адамс стає першим президентом США, який в'їхав у Білий дім;

1814 рік — відкривається Віденський конгрес;

1894 рік — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголошує про створення антидифтерійної сироватки;

1914 рік — у Канаді ухвалюють Акт, за яким українці — вихідці з Австро-Угорської імперії — були поміщені в концтабори, де деяких з них утримували до 1920 року;

1918 рік — "Листопадовий чин" у Львові;

1922 рік — припиняє існування Османська імперія, проголошення утворення Турецької республіки;

1927 рік — створюють футбольний клуб "Динамо" (Київ);

1936 рік — Беніто Муссоліні вперше називає союз Королівства Італія і Третього Рейху "віссю";

1939 рік — Третій Рейх анексує Західну Польщу і Данциг (Гданськ);

1945 рік — спеціальна комісія союзників оголошує, що Гітлер мертвий;

1991 рік — Чечня проголошує свою незалежність;

1993 рік — у Литві впроваджують візовий в'їзд для жителів колишнього СНД;

2006 рік — скоюють замах на Олександра Литвиненка.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 листопада

Які завтра іменини: Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.

Талісманом людини, народженої 1 листопада, є гематит. Популярний камінь, який часто використовують для виготовлення коштовностей. Здавна вірили, що гематит підходить лише впевненим в собі людям.

Цього дня народилися:

1861 рік — українська та поетеса Дніпрова Чайка;

1939 рік — український режисер, актор, народний артист України Федір Стригун;

1973 рік — офіцер ЗС України, один із "кіборгів" Донецького аеропорту, Герой України Зубков Іван Іванович;

1995 рік — український доброволець, Герой України Коцюбайло Дмитро Іванович (псевдо Да Вінчі).

Який завтра день в Україні і світі

1 листопада в Україні і світі святкують День нульового меридіана. Рішення про створення цього свята було ухвалене під час конференції у Вашингтоні 1884 року, а до цього часу у різних країнах існували свої "нульові меридіани". Саме на цій конференції прийняли рішення про те, що Гринвіцький меридіан було визнано "нульовим", що значно спростило мореплавство. Вважається, що першим, хто увів термін "нульовий меридіан" був Герард Меркант 1541 року, коли створив глобус.

Також 1 листопада Міжнародний день ароматичної свічки. Вперше його відсвяткували 2019 року, але це свято має чимало прихильників в усьому світі. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб нагадати людям про необхідність розслаблення, насолодження кожної митті свого життя.

А ще 1 листопада Всесвітній день балету. Свято було створене 2014 року за ініціативи Лондонського королівського балету за підтримки інших балетів світу. Зародився балет в Італії в епоху Відродження. На той час це були веселі сценки, які грали під час карнавалів. Виступали в сукнях, які сягали до щиколоток. Глядачі тоді могли приєднатися до танцю за бажанням, але згодом такі невеликі сценки перетворилися на самостійні спектаклі.

1 листопада День народження Європейського союзу. Утворився Європейський союз ще 7 лютого 1992 року, але офіційно договір почав діяти від 1 листопада 1993 року. Одним з тих, хто оголосив про об'єднання країн на такому рівні був Віктор Гюґо 1851 року. Європейським союзом називають політичне і економічне об'єднання демократичних країн Європи для розвитку, миру та процвітання.

Також 1 листопада Всесвітній день вегана. Ідея веганства та вегетаріанства з'явилася ще 2500 років тому в Індії та деяких інших країнах. Індуїзм пов'язує відмову від вживання м'яса зі священною коровою та філософією переселення душ. Буддисти та джайністи також підтримують веганство. Відомо, що Піфагор, грецький математик та філософ, був вегетаріанцем. Святкування окремого дня почалося 1994 року на річницю заснування першої "Веганської спілки". Остання з'явилася у Великій Британії 1944 року за ініціативи Дональда Вотсона. А сам термін "веган" утворився від утворення слова "вегетаріанець".