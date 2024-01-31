Яке завтра, 1 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 лютого, Всесвітній день боротьби з аспергільозом. Віряни вшановують пам'ять святого Трифона. До Нового року залишилося 334 дні.

1 лютого 2024 року — четвер. 708-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 лютого, церковне свято

1 лютого в церковному календарі — день пам’яті святого Трифона. Про його життя відомо мало. Згідно з церковними переказами він жив в Малій Азії в родині справжніх християн. За своє життя Трифон навернув в християнство багатьох людей. В ті часи імператором був Декій, який вbрізнявся особливою жорстокістю щодо всіх, хто вірив в Бога. Якось Трифона схопили і піддали страшним мукам. Однак він не зрікся своєї віри, за що його засудили до страти.

Що не можна робити 1 лютого

Забороняється дарувати гострі предмети, а також рушники, капці і годинники.

Не можна лихословити, сваритися, бажати комусь зла.

Не варто залишатися в домі на самоті.

Народні прикмети і традиції на 1 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмарно до самого вечора — найближчі дні будуть погожими;

в ніч проти 1 лютого небо вкрите зорями — весна прийде швидко;

морозна погода — весна забариться і буде холодною;

вдень сніжить — до частих весняних дощів.

В ніч проти 1 лютого небо вкрите зорями — весна прийде швидко / Фото: Pexels

В народному календарі цей день отримав назву Трифонів. Дівчата обов'язково молилися святому, щоб той послав їм хороших наречених, адже зовсім скоро починається період весіль.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 лютого

Які завтра іменини: Анастасій, Василь, Давид, Петро, Семен, Тимофій, Трифон, Феліція.

Талісманом людини, народженої 1 лютого, є місячний камінь. Здавна вірили, що цей камінь допомагає закоханим зблизитися. Місячний камінь вважався мінералом кохання.

Цього дня народилися:

1930 рік — український живописець, графік, іконописець Микола Бідняк;

1940 рік — український хімік-аналітик, доктор хімічних наук, професор Валерій Антонович;

1958 рік — українська політична діячка й управлінець, очільниця Київської обласної державної адміністрації Віра Ульянченко.

Пам’ятні дати 1 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 лютого:

1411 рік — укладають Торунський мирний договір, який завершив Велику війну;

1587 рік — англійська королева Єлизавета I підписує смертний вирок Марії Стюарт;

1655 рік — в Охматівській битві українські козаки розбивають військо Речі Посполитої;

1673 рік — німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструє сконструйовану ним сумувальну "арифметичну машину";

1709 рік — команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо;

1884 рік — виходить у світ перший том Оксфордського словника англійської мови (головний редактор Джеймс Мюррей);

1893 рік — у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) побудували першу у світі кіностудію "Чорну Марію", в якій знімали на кінетоскоп;

1893 рік — у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Манон Леско";

1896 рік — у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Богема";

1907 рік — в одній із берлінських газет з'являється стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів;

1930 рік — газета "Таймс" друкує перший у світі кросворд;

1935 рік — Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкривається як музей;

1946 рік — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1946 рік — Угорщина стає республікою;

1951 рік — відбувається третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який показали на телебаченні;

1953 рік — хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, гине 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1958 рік — запускають "Експлорер-1", перший американський штучний супутник Землі;

1958 рік — Єгипет і Сирія утворюють Об'єднану Арабську Республіку;

1967 рік — у Детройті (США) виходить перше число українського часопису "Детройтські новини";

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;

1994 рік — набуває чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2003 рік — під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл "Колумбія", гинуть всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 рік — скасування смертної кари у Великій Британії;

2010 рік — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів, фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

Погода на 1 лютого

Завтра, 1 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові безхмарний ранок зміниться похмурими днем та вечором, ближче до вечора дрібний дощ зі снігом. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та -1 вночі. У Львові — +4 вдень та -1 вночі. У Харкові — +3 вдень та -1 вночі. В Одесі — +6 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 лютого Міжнародний день десерту / Фото: Pexels

1 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день хіджабу. Ця подія є справжнім глобальним рухом, який був створений для формування розуміння, толерантності, повазі до мусульманських жінок. Ініціаторкою виступила мусульманка бангладешського походження Назме Кхан. Її родина переїхала до США, але не відмовилася від традицій ісламу. Назме носила хіджаб, що призвело до насмішок. Через це дівчина вирішила розповісти всім більше про мусульманські традиції.

Також 1 лютого розпочинається Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних взаємин. Головною метою цієї подіє є побудова доброзичливих та толерантних відносин між різними конфесіями і віросповіданнями. Вона була запроваджена спеціальною Резолюцією ООН 2010 року.

А ще 1 лютого Міжнародний день десерту. Хоча свято не є офіційним, але воно щороку набирає популярність. Започаткував подію американська кондитерка і блогерка Енджі Дадлі 2008 року. Тоді вона презентувала свій десерт кейкпоп — цукерку на паличці. Він і надав стимул для створення окремого свята всіх десертів.

1 лютого Всесвітній день боротьби з аспергільозом. Ця хвороба найперше вражає дихальну систему. Вона може мати різний ступінь тяжкості. Викликана вона грибами сімейства Aspergillus, більшість з яких нешкідливі, але інші можуть викликати серйозні захворювання у людей, особливо тих, в кого послаблена імунна система. Інфекція може мати різні прояви: від алергічних реакцій до тяжких легеневих інфекцій.