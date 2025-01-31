Яке завтра, 1 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

1 лютого 2025 року — субота. 1074-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

1 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Трифона. Він народився близько 232 року в селищі Кампсада у Фрігії (нині територія Туреччини). Він відомий своєю глибокою вірою та благочестям від юного віку. Трифон отримав дар зцілення хворих і вигнання демонів. Одна з найвідоміших історій свідчить, що він вигнав духа, що мучив дочку імператора Гордіана III, за що був щедро винагороджений, але відмовився від багатства, віддавши його бідним. Також відомо, що він молився за врожайність полів і здоров'я тварин, тож вважається покровителем землеробів і садівників. Під час гонінь на християн за правління імператора Декія (249-251 рр.) святий Трифон був схоплений і зазнав мученицької смерті. Він відмовився зректися своєї віри і постраждав за це, за що був обезголовлений 250 року в Нікеї (нині Ізник, Туреччина). За переказами, перед смертю мученик молився, щоб його душа була взята до небес.

Що не можна робити 1 лютого

Не слід залишатися вдома на самоті.

Забороняється брати до рук будь-які гострі предмети.

Не можна бажати іншим зла, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 1 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніжить в другій половині дня — чекайте на часті весняні дощі;

мороз — буде пізньою і холодною весна;

на небі багато зірок — до ранньої весни;

до самого вечора хмарна погода — найближчі дні будуть погожими.

1 лютого мороз — буде пізньою і холодною весна / Фото: Unsplash

Дівчата цього дня обов'язково моляться святому Трифону, щоб той послав їм хорошого нареченого.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 лютого

Які завтра іменини: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 1 лютого, є місячний камінь. Справжній природний психотерапевт. Місячний камінь здавна вважається талісманом кохання, тому раніше його носили незаміжні дівчата, щоб притягнути в своє життя чоловіка.

Цього дня народилися:

1930 рік — український живописець, графік, іконописець Микола Бідняк;

1958 рік — українська політична діячка, очільниця Київської обласної державної адміністрації Віра Ульянченко;

1965 рік — український артист балету, народний артист України, художній керівник Донецького академічного державного театру опери та балету імені Солов'яненка Вадим Писарєв.

Пам’ятні дати 1 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 лютого:

1411 рік — укладають Торунський мирний договір, який завершує Велику війну;

1587 рік — англійська королева Єлизавета I підписує смертний вирок Марії Стюарт;

1655 рік — в Охматівській битві українські козаки розбивають військо Речі Посполитої;

1673 рік — німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструють сконструйовану ним сумувальну "арифметичну машину";

1709 рік — команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що стає прототипом Робінзона Крузо;

1884 рік — виходить у світ перший том Оксфордського словника англійської мови;

1893 рік — у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) будують першу у світі кіностудію "Чорна Марія", в якій знімали на кінетоскоп;

1893 рік — у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Манон Леско";

1907 рік — в одній із берлінських газет з'являється стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів;

1930 рік — газета "Таймс" друкує перший у світі кросворд;

1946 рік — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1951 рік — відбувається третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стає першим ядерним вибухом, який показали на телебаченні;

1953 рік — хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, гине 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1958 рік — запускають "Експлорер-1", перший американський штучний супутник Землі;

1958 рік — Єгипет і Сирія утворюють Об'єднану Арабську Республіку;

1967 рік — у Детройті (США) виходить перше число українського часопису "Детройтські новини";

1979 рік — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного вислання, де його зустрічали більше трьох мільйонів людей;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;

1994 рік — набуває чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2003 рік — під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл "Колумбія", гинуть всі 7 членів екіпажу, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 рік — скасовують смертну кару у Великій Британії;

2024 рік — внаслідок спецоперації ГУР МО знищують ракетний корабель "івановєц" чорноморського флоту рф, орієнтовна вартість якого $60-70 мільйонів;

2024 рік — Європейський Союз офіційно схвалює пакет фінансової допомоги на 50 мільярдів євро та продовжує розвивати відносини з Україною.

Погода на 1 лютого

Завтра, 1 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарна погода, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, протягом всього дня йтиме дрібний дощ. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +6 вдень та +3 вночі. У Львові — +3 вдень та -1 вночі. У Харкові — +8 вдень та +6 вночі. В Одесі — +9 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 лютого Міжнародний день десерту / Фото: Unsplash

1 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. Припадає на перший тиждень лютого. Його започаткувала ООН 2010 року за ініціативою короля Йорданії Абдалли II. Ця ініціатива спрямована на зміцнення взаєморозуміння та співпраці між представниками різних релігій, духовних традицій та світоглядів. Основна ідея – поширення культури діалогу, взаємоповаги та спільної роботи на благо людства. У світі, де релігійні та культурні відмінності можуть спричиняти конфлікти, такий тиждень допомагає будувати довіру, толерантність і співпрацю між різними громадами. Він нагадує, що гармонія можлива через взаєморозуміння, а не протистояння.

Також 1 лютого Всесвітній день хіджабу. Його започаткувала 2013 року Назма Хан, американка бангладеського походження. Вона хотіла розвіяти стереотипи та покращити розуміння хіджабу серед представників різних культур і релігій. Хіджаб – це головний убір, який носять мусульманки з релігійних міркувань, щоб прикривати волосся та шию, залишаючи відкритим обличчя. Він символізує скромність, релігійність і особистий вибір жінки.

А ще 1 лютого Міжнародний день десерту. Хоча це неофіційне свято, воно набуває все більшої популярності серед любителів солодощів у всьому світі. Свято започаткувала 2008 року американська кондитерка та блогерка Енджі Дадлі, відома під псевдонімом Bakerella. Вона презентувала десерт під назвою кейкпоп — торт на паличці, який нагадує чупа-чупс. Ці інноваційні солодощі швидко здобула популярність і стала символом Міжнародного дня десерту.

1 лютого Всесвітній день боротьби з аспергільозом. Аспергільоз — це інфекція, спричинена грибами роду Aspergillus, які зазвичай зустрічаються в навколишньому середовищі, особливо в пилу, ґрунті та на гниючих рослинах. Гриби можуть потрапляти в організм через дихальні шляхи, і зазвичай інфекція вражає людей зі слабким імунітетом, таких як пацієнти після трансплантацій, з онкологічними захворюваннями або з хронічними респіраторними хворобами.