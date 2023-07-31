Яке завтра, 1 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

1 серпня 2023 року — вівторок. 524-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 серпня, церковне свято

1 серпня в церковному календарі – день пам’яті Макрини Молодшої. Вона була сестрою Василія Великого, народилася в Кесарії Каппадокійській 324 року. Батько обрав для неї чоловіка, за якого дівчина повинна була вийти заміж у віці 12 років. Але її наречений раптом помер. Тому Макрина вирішила присвятити своє життя Богу. Коли помер батько, дівчина допомагала своїй матері виховувати інших дітей, серед яких був і Василій. Саме вона сильно вплинула на їх християнську освіту.

Макрина разом зі своєю матір'ю відійшла від світського життя приблизно 357 року. Вона навіть стала настоятелькою однієї з перших спільнот для монахинь в Малій Азії. Померла 380 року.

Що не можна робити цього дня

Заборонено вбивати птицю та домашню худобу, це може накликати хворобу на члена сім'ї.

Не варто готувати квашену капусту чи солити огірки.

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 1 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощить — чекайте на великий урожай наступного року;

полетів вже пух з осики — йдіть в ліс за підосичниками;

сонячний та теплий день — до тривалого "бабиного літа";

пройшов теплий дощ — добре вродять горіхи;

якщо дощ затягнувся — буде неврожай;

павуки почали ховатися по кутках — йде похолодання;

дме східний вітер — до грози.

1 серпня павуки почали ховатися по кутках — йде похолодання / Фото: Pexels

Цього дня починали прибирати овес з полів, а ще обов'язково йшли по гриби. Якщо літо було ясним, посушливим, а день теплим, то наші предки проводили обряд "мокрин", щоб накликати дощів. Зранку жінку вбирали в синій одяг, червона намисто й садили біля вікна, щоб вона чекала там на сільських жіночок. Ті приносили їй колоски з полів. Колоски потрібно було зібрати в сніп та зв'язати рушником.

Погода на 1 серпня

Завтра, 1 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові день та вечір безхмарні, ранок похмурий, опадів не очікується. У Харкові зранку вже на небі будуть хмари, в другій половині дня розпочнеться дощ із грозою, який до вечора зміниться на дощ. В Одесі хмарно майже весь день, лише до вечора небо прояснішає, без опадів.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +18 вночі. У Львові — +24 вдень та +15 вночі. У Харкові — +25 вдень та +19 вночі. В Одесі — +25 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 1 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 серпня:

30 рік до н. е. — флот римського полководця Октавіанавходить до Александрії та бере Єгипет під контроль Римської республіки;

23 рік — римський воєначальник Юлій Цезар Друз, син імператора Тіберія, отруєний дружиною Лівіллою;

527 рік — Юстиніан I стає одноосібним правителем Візантійської імперії;

607 рік — Оно но Імоко прибуває до китайської держави Суї як посол від японської держави;

902 рік — фортеця Таорміна, останній оплот Візантійської імперії на острові Сицилія, захоплений армією арабських завойовників Аглабідів;

1192 рік — армія Річарда Левове Серце висаджується в районі Яффи та завдає поразки військам Саладина;

1492 рік — перша письмова згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, в низов'ях Дніпра, козаки беруть на абордаж османську галеру, з якої визволяють невільників;

1498 рік — мандрівник Христофор Колумб вперше ступає на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела);

1578 рік — розпочинається одна з найбільших арктичних експедицій: англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях відправляється на вивчення арктичної Канади;

1589 рік — король Франції Генріх III був смертельно поранений монахом Жаком Клеманом;

1774 рік — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримує чистий кисень;

1780 рік — Швеція оголошує про свій постійний нейтралітет;

1838 рік — рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії;

1876 рік — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки;

1924 рік — у Буенос-Айресі (Аргентина) заснували українське товариство "Просвіта";

1944 рік — о 17:00 за Варшавським часом починається повстання у Варшаві;

1975 рік — у Гельсінкі керівниками 35 держав підписаний Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі, що підтвердив непорушність кордонів у Європі, що містив цілий звід принципів міждержавних відносин в умовах мирного співіснування, включаючи так званий "гуманітарний кошик";

1977 рік — у Києві відкривають Центральний будинок художника;

1997 рік — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву "Запоріжжя", піднімають Військово-морський прапор України;

2005 рік — Абдалах ібн аль-Азіз аль Сууд коронований на монарха Саудівської Аравії;

2007 рік — вступає в дію реформа правопису німецької мови;

2010 рік — набирає чинності Конвенція про касетні боєприпаси;

2016 рік — на базі частини ремонтних цехів ПАТ "Запоріжсталь" утворюється Запорізький ливарно-механічний завод.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 серпня

Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія.

Талісманом людини, народженої 1 серпня, є турмалін. Один із найвідоміших у світі мінералів. Здавна вважалося, що турмалін допомагає лікувати різні хвороби, зокрема, зміцнює опорно-руховий апарат.

Цього дня народилися:

1896 рік — український військовий діяч, генерал-хоружний Армії УНР, організатор УВВ Петро Самутин;

1920 рік — український публіцист, науковець, дослідник історії Центральної та Східної Європи Богдан Осадчук;

1936 рік — французький кутюр'є Ів Сен-Лоран.

Який завтра день в Україні і світі

1 серпня святкують День подруги / Фото: Pexels

1 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Від 1 до 7 серпня щороку (починаючи від 1990 року) в світі проводять тиждень підтримки грудного вигодовування. Створили його на честь Декларації "Іноченті", підписи під якою поставили представники урядів багатьох країн, ВОЗ, ЮНІСЕФ та деяких громадських організацій.

Також 1 серпня День інкасатора в Україні. Професійне свято тих, хто, ризикуючи своїм життям, щодня перевозить гроші, цінні папери, ювелірні вироби, дорогоцінні метали. Також ці люди повинні вміти виконувати обов'язки касира, розбиратися в банківських документах і приладах.

А ще 1 серпня святкують День подруги. Хоча ця дата і не є офіційною, проте вона є чудовим приводом подарувати своїй подрузі приємні слова, невеликий подарунок або просто прийти в гості на філіжаночку чаю. Свято виникло в США, але за короткий проміжок часу стало популярним в інших країнах світу. Прийшло воно і до України.

1 серпня Універсальний день народження вихованців в притулках для тварин. Свято зареєстрували 1992 року під егідою міжнародної спільноти прав тварин. Головна його мета полягає в приверненні уваги до проблем тих тварин, які опинилися на вулиці через різні причини: безвідповідальність людей чи навіть їхню жорстокість.

Також 1 серпня починається Міжнародний тиждень клоунів. Це професійне свято клоунів всього світу. Хоча всі ми звикли бачити клоуна кумедним та веселим, їхнє життя далеко не завжди радісне. Адже смішити людей — це важка праця, до якої завжди потрібно ставитися з повагою. Саме тому члени Американського клубу клоунів подали прохання у сенат створити окремий день для вшанування професії. Сталося це 1967 року.

А ще 1 серпня День працівника технічної підтримки. Неофіційне професійне свято, яке вшановує людей, що допомагають вирішувати проблеми, які виникають у користувачів технічних послуг та продуктів. Свою службу технічної підтримки завжди мають компанії, які виробляють ґаджети, програмне забезпечення чи надають послуги мобільного зв'язку.

1 серпня Всесвітній день боротьби з раком легенів. Приблизно 10% випадків від всієї кількості онкологічних захворювань припадає на рак легенів. На жаль клінічно ця хвороба проявляє себе вже на III-IV стадіях, коли більшість методів терапії малоефективні.

Також 1 серпня святкують Міжнародний день "чайлдфрі". Чайлдфрі — це чоловіки та жінки, які свідомо не бажають мати дітей. Вони вважають, що материнство не є обов'язковим покликанням всіх жінок і відстоюють право на цю думку. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу до недоліків патріархальної системи, коли жінка практично не має права вибору у питаннях народжування дітей.

А ще 1 серпня Всесвітній день скаутської хустки. Цей атрибут вказує на належність до певної організації, доводить, що людина підтримує основні принципи руху та є його рекламою. Перші скаути з'явилися в серпні 1907 року. Тоді експериментальний табір з 20 хлопчиків на острові Браунсі у Великій Британії був створений Робертом Баденом-Павеллом.