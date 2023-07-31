Яке завтра, 1 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 серпня, День подруги. Віряни вшановують пам'ять Макрини Молодшої. До Нового року залишилось 152 дні.
1 серпня 2023 року — вівторок. 524-й день війни в Україні.
Яке завтра, 1 серпня, церковне свято
1 серпня в церковному календарі – день пам’яті Макрини Молодшої. Вона була сестрою Василія Великого, народилася в Кесарії Каппадокійській 324 року. Батько обрав для неї чоловіка, за якого дівчина повинна була вийти заміж у віці 12 років. Але її наречений раптом помер. Тому Макрина вирішила присвятити своє життя Богу. Коли помер батько, дівчина допомагала своїй матері виховувати інших дітей, серед яких був і Василій. Саме вона сильно вплинула на їх християнську освіту.
Макрина разом зі своєю матір'ю відійшла від світського життя приблизно 357 року. Вона навіть стала настоятелькою однієї з перших спільнот для монахинь в Малій Азії. Померла 380 року.
Що не можна робити цього дня
- Заборонено вбивати птицю та домашню худобу, це може накликати хворобу на члена сім'ї.
- Не варто готувати квашену капусту чи солити огірки.
- Не можна сваритися, лаятися, лихословити.
Народні прикмети і традиції на 1 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: дощить — чекайте на великий урожай наступного року;
- полетів вже пух з осики — йдіть в ліс за підосичниками;
- сонячний та теплий день — до тривалого "бабиного літа";
- пройшов теплий дощ — добре вродять горіхи;
- якщо дощ затягнувся — буде неврожай;
- павуки почали ховатися по кутках — йде похолодання;
- дме східний вітер — до грози.
Цього дня починали прибирати овес з полів, а ще обов'язково йшли по гриби. Якщо літо було ясним, посушливим, а день теплим, то наші предки проводили обряд "мокрин", щоб накликати дощів. Зранку жінку вбирали в синій одяг, червона намисто й садили біля вікна, щоб вона чекала там на сільських жіночок. Ті приносили їй колоски з полів. Колоски потрібно було зібрати в сніп та зв'язати рушником.
Погода на 1 серпня
Завтра, 1 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові день та вечір безхмарні, ранок похмурий, опадів не очікується. У Харкові зранку вже на небі будуть хмари, в другій половині дня розпочнеться дощ із грозою, який до вечора зміниться на дощ. В Одесі хмарно майже весь день, лише до вечора небо прояснішає, без опадів.
Температура повітря в Києві — +26 вдень та +18 вночі. У Львові — +24 вдень та +15 вночі. У Харкові — +25 вдень та +19 вночі. В Одесі — +25 вдень та +20 вночі.
Пам’ятні дати 1 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 1 серпня:
- 30 рік до н. е. — флот римського полководця Октавіанавходить до Александрії та бере Єгипет під контроль Римської республіки;
- 23 рік — римський воєначальник Юлій Цезар Друз, син імператора Тіберія, отруєний дружиною Лівіллою;
- 527 рік — Юстиніан I стає одноосібним правителем Візантійської імперії;
- 607 рік — Оно но Імоко прибуває до китайської держави Суї як посол від японської держави;
- 902 рік — фортеця Таорміна, останній оплот Візантійської імперії на острові Сицилія, захоплений армією арабських завойовників Аглабідів;
- 1192 рік — армія Річарда Левове Серце висаджується в районі Яффи та завдає поразки військам Саладина;
- 1492 рік — перша письмова згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, в низов'ях Дніпра, козаки беруть на абордаж османську галеру, з якої визволяють невільників;
- 1498 рік — мандрівник Христофор Колумб вперше ступає на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела);
- 1578 рік — розпочинається одна з найбільших арктичних експедицій: англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях відправляється на вивчення арктичної Канади;
- 1589 рік — король Франції Генріх III був смертельно поранений монахом Жаком Клеманом;
- 1774 рік — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримує чистий кисень;
- 1780 рік — Швеція оголошує про свій постійний нейтралітет;
- 1838 рік — рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії;
- 1876 рік — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки;
- 1924 рік — у Буенос-Айресі (Аргентина) заснували українське товариство "Просвіта";
- 1944 рік — о 17:00 за Варшавським часом починається повстання у Варшаві;
- 1975 рік — у Гельсінкі керівниками 35 держав підписаний Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі, що підтвердив непорушність кордонів у Європі, що містив цілий звід принципів міждержавних відносин в умовах мирного співіснування, включаючи так званий "гуманітарний кошик";
- 1977 рік — у Києві відкривають Центральний будинок художника;
- 1997 рік — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву "Запоріжжя", піднімають Військово-морський прапор України;
- 2005 рік — Абдалах ібн аль-Азіз аль Сууд коронований на монарха Саудівської Аравії;
- 2007 рік — вступає в дію реформа правопису німецької мови;
- 2010 рік — набирає чинності Конвенція про касетні боєприпаси;
- 2016 рік — на базі частини ремонтних цехів ПАТ "Запоріжсталь" утворюється Запорізький ливарно-механічний завод.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 серпня
Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія.
Талісманом людини, народженої 1 серпня, є турмалін. Один із найвідоміших у світі мінералів. Здавна вважалося, що турмалін допомагає лікувати різні хвороби, зокрема, зміцнює опорно-руховий апарат.
Цього дня народилися:
- 1896 рік — український військовий діяч, генерал-хоружний Армії УНР, організатор УВВ Петро Самутин;
- 1920 рік — український публіцист, науковець, дослідник історії Центральної та Східної Європи Богдан Осадчук;
- 1936 рік — французький кутюр'є Ів Сен-Лоран.
Який завтра день в Україні і світі
1 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Від 1 до 7 серпня щороку (починаючи від 1990 року) в світі проводять тиждень підтримки грудного вигодовування. Створили його на честь Декларації "Іноченті", підписи під якою поставили представники урядів багатьох країн, ВОЗ, ЮНІСЕФ та деяких громадських організацій.
Також 1 серпня День інкасатора в Україні. Професійне свято тих, хто, ризикуючи своїм життям, щодня перевозить гроші, цінні папери, ювелірні вироби, дорогоцінні метали. Також ці люди повинні вміти виконувати обов'язки касира, розбиратися в банківських документах і приладах.
А ще 1 серпня святкують День подруги. Хоча ця дата і не є офіційною, проте вона є чудовим приводом подарувати своїй подрузі приємні слова, невеликий подарунок або просто прийти в гості на філіжаночку чаю. Свято виникло в США, але за короткий проміжок часу стало популярним в інших країнах світу. Прийшло воно і до України.
1 серпня Універсальний день народження вихованців в притулках для тварин. Свято зареєстрували 1992 року під егідою міжнародної спільноти прав тварин. Головна його мета полягає в приверненні уваги до проблем тих тварин, які опинилися на вулиці через різні причини: безвідповідальність людей чи навіть їхню жорстокість.
Також 1 серпня починається Міжнародний тиждень клоунів. Це професійне свято клоунів всього світу. Хоча всі ми звикли бачити клоуна кумедним та веселим, їхнє життя далеко не завжди радісне. Адже смішити людей — це важка праця, до якої завжди потрібно ставитися з повагою. Саме тому члени Американського клубу клоунів подали прохання у сенат створити окремий день для вшанування професії. Сталося це 1967 року.
А ще 1 серпня День працівника технічної підтримки. Неофіційне професійне свято, яке вшановує людей, що допомагають вирішувати проблеми, які виникають у користувачів технічних послуг та продуктів. Свою службу технічної підтримки завжди мають компанії, які виробляють ґаджети, програмне забезпечення чи надають послуги мобільного зв'язку.
1 серпня Всесвітній день боротьби з раком легенів. Приблизно 10% випадків від всієї кількості онкологічних захворювань припадає на рак легенів. На жаль клінічно ця хвороба проявляє себе вже на III-IV стадіях, коли більшість методів терапії малоефективні.
Також 1 серпня святкують Міжнародний день "чайлдфрі". Чайлдфрі — це чоловіки та жінки, які свідомо не бажають мати дітей. Вони вважають, що материнство не є обов'язковим покликанням всіх жінок і відстоюють право на цю думку. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу до недоліків патріархальної системи, коли жінка практично не має права вибору у питаннях народжування дітей.
А ще 1 серпня Всесвітній день скаутської хустки. Цей атрибут вказує на належність до певної організації, доводить, що людина підтримує основні принципи руху та є його рекламою. Перші скаути з'явилися в серпні 1907 року. Тоді експериментальний табір з 20 хлопчиків на острові Браунсі у Великій Британії був створений Робертом Баденом-Павеллом.