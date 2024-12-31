Яке завтра, 1 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

1 січня 2025 року — середа. 1043-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

1 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Василія Великого. Він був одним з найвпливовіших богословів та церковних діячів ранньої християнської церкви. Він народився 329 року в Каппадокії (сучасна Туреччина) і помер 379 року. Василій Великий був архієпископом Константинополя і відомий своєю боротьбою проти аріанства, яке було рухом, що заперечувало божественну сущність Ісуса Христа. Він також відіграв важливу роль у формуванні догматики про Святого Духа на Першому Константинопольському соборі 381 року. Його праці, такі як "Проти аріан" і "Проти евноміан", мають велике значення для християнської теології.

Що не можна робити 1 січня

Забороняється сваритися, лихословити, лаятися.

Не можна згадувати старі образи.

Не слід позичати і брати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 1 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: північний вітер до холодного літа;

від самого ранку сніжить — снігопади триватимуть до самої весни;

сильний сніг — влітку буде тепло;

на небі молодик — до великої повені навесні.

1 січня від самого ранку сніжить — снігопади продовжуватимуться до самої весни / Фото: Unsplash

Здавна святого Василія вважали покровителем землеробства. Тому від самого ранку хлопчики ходили від хати до хати і засівали, розкидаючи по оселі зерно і бажаючи господарям щедрого року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 січня

Які завтра іменини: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків, Емілія.

Талісманом людини, народженої 1 січня, є соколине око. Вважається каменем, що приваблює удачу і щастя. Також здавна вірили, що соколине око підсилює інтуїцію.

Цього дня народилися:

1978 рік — уродженець Сімферополя, прапорщик Збройних сил України, що загинув під час штурму сімферопольського фотограмметричного центру, перший убитий воїн російськими окупантами у російсько-українській війні Сергій Кокурін;

1986 рік — українська письменниця Вікторія Амеліна;

1991 рік — офіцер Збройних сил України. Учасник війни на Донбасі, Герой України Василь Божок.

Пам’ятні дати 1 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 січня:

154 рік до н. е. — у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;

104 рік до н. е. — римський консул Гай Марій проводить Римом полоненого царя Нумідії Югурту;

45 рік до н.е. — в Римі впроваджують юліанський календар, розроблений єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;

1 рік — обрізання Господа нашого Ісуса Христа та об'явлення Божого імені людству;

49 рік — Агрипіна Молодша виходить заміж за Клавдія;

1501 рік — кінець інкунабул, друкованих видань у Європі, що вийшли з моменту винаходи друкарства;

1515 рік — Франциск I стає королем після смерті свого тестя Людовіка XII, який не залишив інших спадкоємців;

1622 рік — папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року (до того новий рік відраховувався від 25 березня);

1785 рік — виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register, яка була заснована Джоном Волтером і пізніше перейменована у The Times;

1880 рік — видають друком у Львові перше число щоденника "Діло", який виходив до початку Другої світової війни;

1909 рік — у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;

1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1942 рік — у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об'єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;

1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеефір;

1970 (00:00:00 UTC) рік — початок відліку часу в Unix-подібних операційних системах (початок епохи Unix);

1992 рік — Ірак визнає незалежність України;

1995 рік — розпочинає роботу Світова організація торгівлі;

2023 рік — ракетний удар Збройними силами України по табору російських мобілізованих солдат у Макіївці.

Погода на 1 січня

Завтра, 1 січня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +3 вночі. У Львові — +6 вдень та +1 вночі. У Харкові — +5 вдень та +2 вночі. В Одесі — +7 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 січня Всесвітній день миру та молитов за нього / Фото: Unsplash

1 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день сім'ї. Це день, коли вшановується єдність, мир і вдячність за сімейні зв’язки. Він об’єднує людей, долаючи географічні кордони та культурні відмінності, нагадуючи про нашу належність до єдиної глобальної спільноти. Початок нового року дарує відчуття надії та оновлення, а Всесвітній день сім’ї ще більше зміцнює ці емоції.

Також 1 січня Всесвітній день миру та молитов за нього. Його започаткував 1968 року Папа Павло VI, і від того часу цей день має особливе значення для Католицької церкви та всього світу. День присвячений роздумам, молитвам і закликам до миру, а також зміцненню солідарності між народами. Кожного року Папа Римський обирає тему для Всесвітнього дня миру, яка відображає актуальні проблеми людства. 1 січня як перший день року символізує новий початок, надію та прагнення до кращого майбутнього. Цей день підкреслює важливість того, щоб кожен із нас долучався до побудови миру у своєму середовищі, адже саме з маленьких кроків починаються великі зміни.