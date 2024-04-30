Яке завтра, 1 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 травня, День весни і праці. Віряни вшановують пам'ять пророка Єремії. До Нового року залишилося 244 дні.

1 травня 2024 року — середа. 798-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

1 травня в церковному календарі – день пам’яті пророка Єремії. Святий давньоєврейський пророк, один із чотирьох великих старозавітних пророків. Він жив на 600 років раніше Різдва Христового. Господь покликав Єремію до пророчого служіння, коли йому було 15 років. Юнак спершу відмовлявся бути пророком, але Господь пообіцяв завжди бути з ним. Протягом 23 років Єремія пророкував, викриваючи юдеїв, які забули про Бога та поклонялися ідолам. Він пророкував біля воріт міста, в храмі та всюди, де збиралися люди. Йому відповідали насмішками, лаяли його й навіть намагалися вбити.

Що не можна робити 1 травня

Не можна давати нічого в борг — як гроші, так і речі.

Заборонено сваритися з рідними.

Не варто лихословити та ледарювати.

Народні прикмети і традиції на 1 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похмуро — зима буде морозною;

під час сходу сонця ясне небо — до спекотного літа;

мурахи метушаться в мурашнику — чекайте на дощ;

ясна погода — така ж буде тоді, як будуть збирати пшеницю.

1 травня мурахи метушаться в мурашнику — чекайте на дощ / Фото: Unsplash

Наші пращури цього дня обов'язково йшли до храму і там молилися, щоб був великий урожай ягід, фруктів і овочів. Потім йшли у поле і кланялися на три сторони світу, крім півночі. Тоді починали сіяти городину.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 травня

Які завтра іменини: Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

Талісманом людини, народженої 1 травня, є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, якого дуже шанують на Сході. В Давньому Китаї нефрит називали символом безсмертя.

Цього дня народилися:

1942 рік — український філолог Анатолій Алексєєв;

1945 рік — український співак, народний артист України Василь Зінкевич;

1951 рік — актор і режисер львівського театру імені Заньковецької, народний артист України Григорій Шумейко.

Пам’ятні дати 1 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 травня:

305 рік — римський імператор Діоклетіан добровільно відмовляється від влади;

381 рік — східноримський імператор Феодосій І Великий скликає Другий Вселенський (Перший Константинопольський) собор, який фактично завершує формування державної християнської церкви;

1328 рік — за мирним договором 1328 року Королівство Англія визнає незалежність Шотландського королівства;

1682 рік — Людовик XIV урочисто відкриває Паризьку Обсерваторію;

1707 рік — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднуються в одну державу — Королівство Великої Британії;

1753 рік — публікують роботу "Species Plantarum" (Види рослин) Карла Ліннея;

1851 рік — у Лондоні, в Кришталевому палаці, відбувається відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури;

1919 рік — у Фінляндії затверджують національний прапор;

1931 рік — у Нью-Йорку проходить офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового "Емпайр-Стейт-Білдінг";

1937 рік — президент США Франклін Делано Рузвельт підписує акт про нейтралітет, що не дозволяє США втручатись у військові події в Європі;

1943 рік — німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв з гетто в м. Бродах на Львівщині;

1997 рік — Румунія приносить офіційні вибачення за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і "продаж" еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління;

1999 рік — тіло британського альпініста Джорджа Меллорі знаходять на горі Еверест через 75 років після його зникнення 1924 року;

2009 рік — у Швеції легалізовують одностатеві шлюби.

Погода на 1 травня

Завтра, 1 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вдень можлива гроза. У Львові ясним буде лише ранок, в другій половині дня хмари, можлива гроза. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +22 вдень та +12 вночі. У Львові — +23 вдень та +10 вночі. У Харкові — +24 вдень та +13 вночі. В Одесі — +21 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 травня святкують Міжнародний день соняшника / Фото: Unsplash

1 травня в Україні і світі святкують День поширення інформації про лікувальний масаж. Цей день присвячений визнанню користі терапевтичного масажу для здоров’я та релаксації. Засноване 2014 року, це свято популяризує лікувальний масаж як важливий складник здорового способу життя та ефективне доповнення до лікування.

Також 1 травня Міжнародний день пудель-міксів. Ця подія не тільки вшановує цих чарівних і різноманітних собак, але й надає можливість власникам пуделів-міксів зустрітися, обмінятися досвідом і насолодитися днем розваг і святкувань зі своїми пухнастими друзями. Пудель-мікси є гібридами, які виникають в результаті схрещування пуделя з іншими породами.

А ще 1 травня День порятунку носорога. Подія була створена з метою привернути увагу до критичної ситуації, щодо носорогів у всьому світі, і сприяти діям на підтримку їх збереження. Цей день важливий, оскільки кожні 22 години десь у світі виловлюють одного носорога.

1 травня День весни і праці. Святкується у багатьох країнах світу. Це свято поєднує в собі два важливі аспекти: прихід весни та визнання праці трудівників. День весни і праці вшановує чесних трудівників, які працюють для добробуту та процвітання своєї держави та людства на всій планеті.

Також 1 травня святкують Міжнародний день соняшника. Це свято було започатковано британським садівником Річардом Рейнольдсом 2010 року. Соняшник символізує гармонію між природою та містами, що стрімко розвиваються, і є знаком літа та тепла.

А ще 1 травня Всесвітній день любові. Це свято є символом єдності та любові до всього живого, до природи, до свободи, і, звісно, до планети Земля. Заснований Фондом Любові 2004 року, Всесвітній день любові закликає до мирного співіснування людей усіх націй та культур, до гармонії та безпечного існування.

1 травня святкують День директорів шкіл. Це свято було започатковано з ініціативи Джанет Деларія, членкині Асоціації вчителів США, і відтоді традиційно святкується кожного року. Цього дня у всьому світі вітають директорів шкіл – як чинних, так і тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку.

Також 1 травня День народження поштової марки. Є важливим святом для філателістів та істориків по всьому світу. Цей день позначає початок нової ери у поштовій системі, коли вперше було введено в обіг марки, що клеїлися. Перші поштові марки з’явилися у продажу 1 травня 1840 року в Англії. Вони мали зображення тодішньої королеви Великої Британії Вікторії і різнилися за кольором та ціною: чорна марка коштувала 1 пені, а синя — 2 пенси.