Яке завтра, 1 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 вересня, День знань. Віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника. До Нового року залишився 121 день.

1 вересня 2023 року — п’ятниця. 555-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 вересня, церковне свято

1 вересня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Симеона Стовпника. Від самого дитинства Симеон цікавився Святим Писанням, часто ходив до храму. Коли виповнилося йому 18 років, прийняв чернечий постриг, дотримувався посту та зробив чимало подвигів. Незабаром люди почали приходити до святого, щоб отримати пораду і зцілення.

Однак така увага людей не подобалася Симеону, тому він вирішив віддалитися, звів стовп, а біля нього побудував невелику хижку. Там він проводив майже весь свій час у молитвах. Його вважають першим святим, який винайшов відлюдництво.

Що не можна робити цього дня

Заборонено подорожувати, тому що поїздка обернеться проблемами і випробуваннями.

Не варто підмітати цього дня підлогу, тому що можна вимести любов.

Не викидайте недоїдки зі столу, краще їх віддати нужденним.

Народні прикмети і традиції на 1 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дме південний вітер — добре вродить овес;

місяць рогами догори — чекайте на хорошу погоду найближчими днями, якщо роги "дивляться"донизу — буде негода;

яка погода 1 вересня, такою буде вся осінь;

зранку туман — зима буде сніжною;

листя почало опадати з ліщини — вже час викопувати буряк.

1 вересня листя почало опадати з ліщини — вже час викопувати буряк / Фото: Pexels

Здавна було прийнято 1 вересня прибирати в оселі, мити вікна, взагалі приводити будинок до ладу до осені. Так як поспівали вже овочі з нового урожаю, з них готували різні страви. А дівчата ворожили на горіхах — клали на стіл волоський горіх і запитували в нього, звідки прийде суджений. В який бік горіх покотиться, звідти і чекали на нареченого.

Погода на 1 вересня

Завтра, 1 вересня, в Києві похмуро, вночі дощ, який вранці переросте у дощ із грозою, а після обіду зміниться дрібним дощем, який припинеться ближче до вечора. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарно весь день, опадів не очікується. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +23 вдень та +20 вночі. У Львові — +22 вдень та +15 вночі. У Харкові — +30 вдень та +18 вночі. В Одесі — +29 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 1 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 вересня:

1804 рік — німецький астроном Карл Людвіг Гардінг відкриває третій астероїд Юнону;

1819 рік — вперше ставлять на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1859 рік — Керрінгтон і Годжсон незалежно відкривають спалахи на Сонці;

1866 рік — відкривають залізничну магістраль на ділянці Одеса — Балта довжиною 257 верст;

1898 рік — відкривається Київський політехнічний інститут;

1919 рік — у ніч проти 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України здають денікінцям під орудою генерала Бредова;

1923 рік — Великий кантоський землетрус у Східній Японії;

1939 рік — нападом Німеччини на Польщу розпочинається Друга світова війна в Європі;

1964 рік — у Києві відкривають перший в Україні широкоформатний кінотеатр: "Україна";

1996 рік — в Україні запроваджують національну валюту — гривню;

2001 рік — покарання стратою в українському судочинстві замінюють довічним ув'язненням;

2006 рік — у Криму починає працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR;

2008 рік — прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу Легенди України;

2014 рік — українські сили виходять з Луганського аеропорту під час Війни на сході України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Микола, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 1 вересня, є топаз. Дорогоцінний камінь, який відомий людству з давніх часів. Здавна вірили, що топаз має магічні властивості. Зокрема, жовті камені використовували різні астрологи та екстрасенси.

Цього дня народилися:

1856 рік — французький мікробіолог, еколог і ґрунтознавець українського походження Сергій Виноградський;

1925 рік — український вчений, політик Ігор Юхновський;

1937 рік — український майстер мініатюр Микола Сядристий.

Який завтра день в Україні і світі

1 вересня в Україні святкують День знань / Фото: Pexels

1 вересня в Україні святкують День знань. Початок навчання дітей в Україні традиційно пов'язаний з початком осені. Цікаво, що на території Київської Русі (сучасна Україна) першу школу відкрив князь Володимир Великий. Сталося це 988 року. А перший вищий навчальний заклад в Україні, Острозька школа-академія, був відкритий 1576 року. День знань в Україні було офіційно встановлено 1999 року законом "Про загальну середню освіту".

Також 1 вересня Всесвітній день обізнанності про хворобу Альцгеймера. На цю недугу сьогодні хворіє понад 50 мільйонів чоловіків і жінок по всьому світу. Це найбільш відома форма деменції, яка є хронічним і постійно прогресуючим синдромом, викликаним дисфункцією мозку. Деменція супроводжується більш вираженим порушенням пам'яті, мови, орієнтації тощо.

А ще 1 вересня Всесвітній день написання листів. 2014 року це свято було запроваджене Річардом Сімпкіном. Історія листування налічує тисячоліття. Перші листи писали і відправляли військові. Вони були дуже розповсюджені в Єгипті та Персії. Раніше передавали листи завдяки пішим і кінним гінцям. Сьогодні їх ми називаємо кур'єрами.

1 вересня в Німеччині дуже популярний Всесвітній день миру. День присвячений вшануванню пам'яті мільйонів жертв нацизму і фашизму в Німеччині та інших країнах світу.