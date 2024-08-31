Яке завтра, 1 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 вересня, День знань в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Симеона Стовпника і матері його. До Нового року залишився 121 день.

1 вересня 2024 року — неділя. 921-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

1 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його. Народився в кінці IV століття в Каппадокії (сучасна Туреччина) в родині благочестивих християн Сусотіона і Марфи. У віці 13 років, під час служби в храмі, він був глибоко зворушений заповідями Блаженств і вирішив присвятити своє життя Господу.

Симеон вступив до монастиря, де провів кілька років у суворих аскетичних подвигах. Згодом він оселився в пустелі, де жив у печері, а потім на стовпі, звідки й отримав своє прізвисько "Стовпник". Він провів на стовпі 37 років, молячись і постуючи, і здобув славу святого, який зцілював душевні та тілесні хвороби.

Мати Симеона, Марфа, також шанується як свята. Вона була візантійською християнкою з Антіохії і підтримувала свого сина в його духовних пошуках. Після того, як Симеон покинув батьківський дім, Марфа протягом двох років шукала його, але зрештою прийняла його вибір і продовжувала молитися за нього.

Що не можна робити 1 вересня

Не можна думати про погане та скаржитися на життя.

Не слід злословити, лаятися.

Забороняється підмітати або пилососити.

Народні прикмети і традиції на 1 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці похмуро — до дощової осені;

мухи почали сильно кусатися — погода зіпсується;

гуси відлітають вже в теплі краї — зима прийде рано;

тепла погода до теплої зими.

1 вересня мухи почали сильно кусатися — погода зіпсується / Фото: pixabay.com

Святому Симеону моляться, просячи про терпіння та фізичні сили. Також святого можна попросити зцілення від важких хвороб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 вересня

Які завтра іменини: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 1 вересня є топаз. Напівдорогоцінний камінь, який має природне походження. Здавна вірили, що топаз допомагає позбутися нічних жахіть, вилікуватися від безсоння та депресії.

Цього дня народилися:

1899 рік — українська громадська і політична діячка, організатор 1-ї жіночої чоти Легіону УСС, розвідниця, активістка УВО Ольга Басараб;

1925 рік — український вчений, політик Ігор Юхновський;

1937 рік — український майстер мініатюр Микола Сядристий.

Пам’ятні дати 1 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 вересня:

1804 рік — німецький астроном Карл Людвіг Гардінг відкриває третій астероїд Юнону;

1819 рік — вперше на сцені Полтавського театру ставлять п'єсу Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1859 рік — Керрінгтон і Годжсон незалежно відкривають спалахи на Сонці;

1866 рік — відкривають залізничну магістраль на ділянці Одеса — Балта;

1898 рік — відкривається Київський політехнічний інститут;

1919 рік — у ніч проти 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України здають денікінцям під орудою генерала Бредова;

1923 рік — відбувається великий кантоський землетрус у Східній Японії;

1939 рік — нападом Німеччини на Польщу розпочинається Друга світова війна в Європі;

1964 рік — у Києві відкривають перший в Україні широкоформатний кінотеатр "Україна";

1996 рік — в Україні запроваджують національну валюту — гривню;

2001 рік — покарання стратою в українському судочинстві замінюють довічним ув'язненням;

2006 рік — у Криму починає працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR;

2008 рік — відбувається прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу Легенди України;

2014 рік — вихід українських сил з Луганського аеропорту під час Війни на сході України.

Погода на 1 вересня

Завтра, 1 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові сонячно, опадів не очікується. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно до другої половини дня, потім небо затягнеться хмарами, але ввечері знову очиститься, без опадів.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +21 вночі. У Львові +30 вдень та +18 вночі. У Харкові +33 вдень та +23 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 вересня в Україні святкують День знань / Фото: pixabay.com

1 вересня в Україні святкують День знань. Це свято символізує початок нового навчального року і має особливе значення для учнів, студентів, вчителів та батьків. Свято було офіційно проголошене 1984 року. В Україні цей день традиційно починається з урочистих лінійок у школах, де учні, особливо першокласники, святково вдягнені, дарують квіти своїм вчителям і слухають привітання від адміністрації школи та гостей. Першокласники також святкують "Свято Першого дзвоника", коли старшокласник або старшокласниця дзвонять у дзвоник, символізуючи початок їхнього шкільного життя.

Також 1 вересня Міжнародний день приматів. Це свято має на меті підвищити обізнаність про різні види приматів, що населяють нашу планету, а також про зусилля, спрямовані на їх захист. Примати є однією з найбільш різноманітних груп ссавців, включаючи лемурів, тарсієрів, мавп і людиноподібних мавп. Вони мешкають у природних умовах у 90 країнах світу, але найбільша кількість видів зосереджена в Бразилії, Мадагаскарі, Індонезії та Демократичній Республіці Конго.

А ще 1 вересня День підприємця в Україні. Припадає на першу неділю вересня. Метою цього свята є визнання важливої ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ, вирішенні соціально-економічних проблем та розвитку національної економіки.

1 вересня святкують Всесвітній день написання листів. Це свято було започатковане 2014 року австралійським автором Річардом Сімпкіном. Метою цього дня є нагадати людям про важливість і чарівність рукописного листування, яке в епоху цифрових технологій стає все рідкіснішим. Листи мають багату історію, яка налічує тисячоліття. Вони були основним засобом спілкування на відстані до появи телефонів та інтернету. Написання листів дозволяє виразити свої думки та почуття більш особисто і вдумливо, ніж це можливо через електронні засоби комунікації.

Також 1 вересня починається Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера. Цей місяць присвячений підвищенню обізнаності про хворобу Альцгеймера та інші форми деменції, а також боротьбі з упередженнями, які існують у суспільстві щодо цих захворювань. Хвороба Альцгеймера є нейродегенеративним захворюванням, яке вперше було описане німецьким психіатром Алоїсом Альцгеймером 1906 року. Це захворювання зазвичай вражає людей старше 65 років, хоча існує і рання форма, яка може проявлятися у молодшому віці. Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою причиною деменції, і на неї страждають мільйони людей по всьому світу.