Яке завтра, 1 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 жовтня, День захисників та захисниць України, День українського козацтва, День вчителя в Україні. Віряни святкують свято Покрови Пресвятої Богородиці. До Нового року залишився 91 день.

1 жовтня 2023 року — неділя. 585-й день війни в Україні.

Яке завтра, 1 жовтня, церковне свято

1 жовтня в церковному календарі – Покров Пресвятої Богородиці. Свято присвячене чудесному явленню Богоматері вірянам. Згідно з церковними переказами саме цього дня 910 року військо Аскольда взяло в облогу місто Константинопіль. Жителі візантійської столиці звернулися до Богородиці з молитвами і проханням про допомогу. За розповідями, вона з'явилася над містом і вкрила своїм покровом (омофором), після чого вороги не змогли більше побачити людей. Місто було захищене.

Що не можна робити цього дня

Не можна займатися важкою і брудною роботою, тому не дозволено прати, прибирати, копати тощо.

Категорично заборонено лаятися, лихословити.

Не можна брати чи позичати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 1 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже відлетіли журавлі — зима прийде рано;

сніг випав на Покрову — зима буде морозною і сніжною;

на Покрові зіграти весілля — до щасливого шлюбу;

яка погода, такою вся зима буде.

Яка погода 1 жовтня, такою вся зима буде / Фото: Pexels

Вважалося, що свято Покрови — це щасливий день, який приносить кохання і талан, тому на цей день часто призначали весілля. А ще прощалися з осінню та зустрічали зиму. Щоб зимою жити в достатку, наші предки проводили різноманітні обряди. Наприклад, цього дня розводили вперше за осінь вогонь в печі, використовуючи для цього лише гілки плодових дерев.

Погода на 1 жовтня

Завтра, 1 жовтня, в Києві ясно вранці, в другій половині дня небо затягнеться хмарами, без опадів. У Львові ранок та день безхмарні, але ввечері небо похмурніє, опадів не очікується. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +15 вночі. У Львові +18 вдень та +8 вночі. У Харкові +25 вдень та +12 вночі. В Одесі +26 вдень та +15 вночі.

Пам’ятні дати 1 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 жовтня:

331 рік до н. е. — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобуває перемогу над перським царем Дарієм III;

1648 рік — козацькі полки захоплюють фортецю Кодак на Запорожжі;

1661 рік — в Королівстві Англія відбуваються перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса;

1727 рік — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом;

1871 рік — у Києві починає роботу Колегія Павла Ґалаґана;

1919 рік — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919);

1926 рік — Київський оперний театр отримує назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);

1931 рік — стає до ладу і випускає перший трактор Харківський тракторний завод;

1938 рік — німецькі війська входять на територію Чехословаччини;

1941 рік — підписують тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язувалися надати СРСР матеріальну допомогу;

1948 рік — починається експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км;

1949 рік — у Пекіні проголошують створення Китайської Народної Республіки;

1959 рік — у Києві створюють Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном;

1960 рік — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочинається виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 жовтня

Які завтра іменини: Георгій, Олександр, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Петро, Роман, Віра, Марія.

Талісманом людини, народженої 1 жовтня, є жадеїт. Камінь був відомий ще жрецям древніх Майя. Жадеїт вважався справжнім оберегом, який приносив удачу та щастя.

Цього дня народилися:

1858 рік — український письменник, автор численних прозових творів про героїку Запорозької Січі Адріан Кащенко;

1970 рік — український футбольний воротар, колишній президент Професійної футбольної ліги України, боєць Збройних сил України Святослав Сирота;

1981 рік — український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор Олександр Хвощ.

Який завтра день в Україні і світі

1 жовтня День вчителя в Україні / Фото: pixabay.com

1 жовтня в Україні святкують День захисників та захисниць України. Щорічно разом із церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці в Україні святкують День захисників і захисниць України. Свято було створене, щоб вшанувати пам'ять захисників нашої держави та подякувати тим, хто сьогодні боронить її кордони від ворога.

Також 1 жовтня — День українського козацтва. Дату обрали невипадково, адже козаки дуже шанували Покров Богородиці і навіть будували храми на її честь. Цього дня січовики обирали своїх отаманів.

А ще 1 жовтня — День територіальної оборони України. Його запровадив президент Володимир Зеленський — припадає щорічно на 1 жовтня. 2017 року міністр оборони України розробив проєкт вдосконалення організації територіальної оборони.

1 жовтня — День вчителя в Україні. Це свято щорічно припадає на першу неділю жовтня. Учні найчастіше вітають вчителів в п'ятницю, а не в неділю. День вчителя в Україні почали святкувати 1994 року після того як 11 вересня було видано указ президента "Про День працівників освіти". 5 жовтня — дата Міжнародного дня вчителя.

Також 1 жовтня — Міжнародний день африканської діаспори. В наші дні африканська діаспора — це результат поневолення народів Африки, яких довгий час примусово переселяли до інших країн. Населення континенту колись продавали як рабів, тому нині в деяких країнах (США, Бразилія тощо) багато людей африканського походження.

А ще 1 жовтня — Міжнародний день кави. Свято було створене за ініціативи Міжнародної організації кави 2015 року. Кава — популярний напій, який люблять у різних країнах світу. Спочатку кавові зерна використовували в Ефіопії як їжу. А першу кав'ярню відкрили в Стамбулі 1554 року.

1 жовтня святкують Всесвітній день какао та шоколаду. Подія була започаткована 2010 року за ініціативи Французької академії шоколаду в Мілані. В той час його часто називали "їжею богів". Цікаво, що ацтеки мая вживали не лише самі плоди, але й подрібнену м'якоть.

Також 1 жовтня — Всесвітній день вегетаріанства. Вегетаріанство не нове явище, адже його принципи існували з давніх давен і в багатьох культурах. Подібна ідеологія навіть практикувалася деякими релігійними групами в Давньому Єгипті за 3000 років до нашої ери.