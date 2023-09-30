Яке завтра, 1 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 жовтня, День захисників та захисниць України, День українського козацтва, День вчителя в Україні. Віряни святкують свято Покрови Пресвятої Богородиці. До Нового року залишився 91 день.
1 жовтня 2023 року — неділя. 585-й день війни в Україні.
Яке завтра, 1 жовтня, церковне свято
1 жовтня в церковному календарі – Покров Пресвятої Богородиці. Свято присвячене чудесному явленню Богоматері вірянам. Згідно з церковними переказами саме цього дня 910 року військо Аскольда взяло в облогу місто Константинопіль. Жителі візантійської столиці звернулися до Богородиці з молитвами і проханням про допомогу. За розповідями, вона з'явилася над містом і вкрила своїм покровом (омофором), після чого вороги не змогли більше побачити людей. Місто було захищене.
Що не можна робити цього дня
- Не можна займатися важкою і брудною роботою, тому не дозволено прати, прибирати, копати тощо.
- Категорично заборонено лаятися, лихословити.
- Не можна брати чи позичати гроші в борг.
Народні прикмети і традиції на 1 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: вже відлетіли журавлі — зима прийде рано;
- сніг випав на Покрову — зима буде морозною і сніжною;
- на Покрові зіграти весілля — до щасливого шлюбу;
- яка погода, такою вся зима буде.
Вважалося, що свято Покрови — це щасливий день, який приносить кохання і талан, тому на цей день часто призначали весілля. А ще прощалися з осінню та зустрічали зиму. Щоб зимою жити в достатку, наші предки проводили різноманітні обряди. Наприклад, цього дня розводили вперше за осінь вогонь в печі, використовуючи для цього лише гілки плодових дерев.
Погода на 1 жовтня
Завтра, 1 жовтня, в Києві ясно вранці, в другій половині дня небо затягнеться хмарами, без опадів. У Львові ранок та день безхмарні, але ввечері небо похмурніє, опадів не очікується. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві +20 вдень та +15 вночі. У Львові +18 вдень та +8 вночі. У Харкові +25 вдень та +12 вночі. В Одесі +26 вдень та +15 вночі.
Пам’ятні дати 1 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 1 жовтня:
- 331 рік до н. е. — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобуває перемогу над перським царем Дарієм III;
- 1648 рік — козацькі полки захоплюють фортецю Кодак на Запорожжі;
- 1661 рік — в Королівстві Англія відбуваються перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса;
- 1727 рік — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом;
- 1871 рік — у Києві починає роботу Колегія Павла Ґалаґана;
- 1919 рік — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919);
- 1926 рік — Київський оперний театр отримує назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);
- 1931 рік — стає до ладу і випускає перший трактор Харківський тракторний завод;
- 1938 рік — німецькі війська входять на територію Чехословаччини;
- 1941 рік — підписують тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язувалися надати СРСР матеріальну допомогу;
- 1948 рік — починається експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км;
- 1949 рік — у Пекіні проголошують створення Китайської Народної Республіки;
- 1959 рік — у Києві створюють Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном;
- 1960 рік — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочинається виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 жовтня
Які завтра іменини: Георгій, Олександр, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Петро, Роман, Віра, Марія.
Талісманом людини, народженої 1 жовтня, є жадеїт. Камінь був відомий ще жрецям древніх Майя. Жадеїт вважався справжнім оберегом, який приносив удачу та щастя.
Цього дня народилися:
- 1858 рік — український письменник, автор численних прозових творів про героїку Запорозької Січі Адріан Кащенко;
- 1970 рік — український футбольний воротар, колишній президент Професійної футбольної ліги України, боєць Збройних сил України Святослав Сирота;
- 1981 рік — український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор Олександр Хвощ.
Який завтра день в Україні і світі
1 жовтня в Україні святкують День захисників та захисниць України. Щорічно разом із церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці в Україні святкують День захисників і захисниць України. Свято було створене, щоб вшанувати пам'ять захисників нашої держави та подякувати тим, хто сьогодні боронить її кордони від ворога.
Також 1 жовтня — День українського козацтва. Дату обрали невипадково, адже козаки дуже шанували Покров Богородиці і навіть будували храми на її честь. Цього дня січовики обирали своїх отаманів.
А ще 1 жовтня — День територіальної оборони України. Його запровадив президент Володимир Зеленський — припадає щорічно на 1 жовтня. 2017 року міністр оборони України розробив проєкт вдосконалення організації територіальної оборони.
1 жовтня — День вчителя в Україні. Це свято щорічно припадає на першу неділю жовтня. Учні найчастіше вітають вчителів в п'ятницю, а не в неділю. День вчителя в Україні почали святкувати 1994 року після того як 11 вересня було видано указ президента "Про День працівників освіти". 5 жовтня — дата Міжнародного дня вчителя.
Також 1 жовтня — Міжнародний день африканської діаспори. В наші дні африканська діаспора — це результат поневолення народів Африки, яких довгий час примусово переселяли до інших країн. Населення континенту колись продавали як рабів, тому нині в деяких країнах (США, Бразилія тощо) багато людей африканського походження.
А ще 1 жовтня — Міжнародний день кави. Свято було створене за ініціативи Міжнародної організації кави 2015 року. Кава — популярний напій, який люблять у різних країнах світу. Спочатку кавові зерна використовували в Ефіопії як їжу. А першу кав'ярню відкрили в Стамбулі 1554 року.
1 жовтня святкують Всесвітній день какао та шоколаду. Подія була започаткована 2010 року за ініціативи Французької академії шоколаду в Мілані. В той час його часто називали "їжею богів". Цікаво, що ацтеки мая вживали не лише самі плоди, але й подрібнену м'якоть.
Також 1 жовтня — Всесвітній день вегетаріанства. Вегетаріанство не нове явище, адже його принципи існували з давніх давен і в багатьох культурах. Подібна ідеологія навіть практикувалася деякими релігійними групами в Давньому Єгипті за 3000 років до нашої ери.