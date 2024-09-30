Яке завтра, 1 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 1 жовтня, День захисників і захисниць України, День українського козацтва. Віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці. До Нового року залишився 91 день.

1 жовтня 2024 року — вівторок. 951-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

1 жовтня в церковному календарі – Покрова Пресвятої Богородиці. Свято бере свій початок з подій, що сталися 910 року в Константинополі (сучасний Стамбул). За легендою, під час облоги міста ворогами, мешканці молилися у Влахернському храмі, коли святий Андрій Юродивий побачив видіння Пресвятої Богородиці. Вона з’явилася перед людьми та вкрила їх своїм омофором (покровом), що символізувало її захист. Після цього вороги відступили, і місто було врятоване. В Україні Покрова Пресвятої Богородиці має особливе значення. Це свято також святкується як День українського козацтва, оскільки козаки вважали Богородицю своєю покровителькою. Вони молилися їй перед битвами, а ікона Покрови була в кожному козацькому курені.

Що не можна робити 1 жовтня

Не варто багато переживати, думати про негативне.

Не можна лінуватися, інакше будуть проблеми з фінансами.

Забороняється цього дня прибирати павутину.

Народні прикмети і традиції на 1 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: журавлі вже летять в теплі краї — скоро прийде справжня зима;

яка погода цього дня, такою вона буде й 1 квітня;

птахи не поспішають відлітати в теплі краї — на зиму ще не чекайте;

бур'ян виріс високим — до великої кількості снігу.

Яка погода 1 жовтня, такою вона буде й 1 квітня / Фото: Unsplash

За давніми звичаями українців саме на Покрову закінчувався період сватань. Починалася пора весільних гулянь, яка могла тривати цілий місяць. Період вважався сприятливим для святкування, тому що вже зібрали урожай, в полі закінчувалися всі роботи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.

Талісманом людини, народженої 1 жовтня, є жадеїт. Камінь має масу лікувальних властивостей. Наприклад, здавна вірили, що жадеїт покращує сон, створює в житті гармонію.

Цього дня народилися:

1970 рік — український футбольний воротар, колишній президент Професійної футбольної ліги України, боєць Збройних сил України Святослав Сирота;

1981 рік — український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор Олександр Хвощ;

1986 рік — український підприємець, політик, Народний депутат України 9-го скликання Шинкаренко Іван Анатолійович.

Пам’ятні дати 1 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 жовтня:

331 рік до н. е. — у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобуває перемогу над перським царем Дарієм III;

1648 рік — козацькі полки захоплюють фортецю Кодак в Запорожжі;

1661 рік — в Королівстві Англія відбуваються перші перегони на яхтах: король Карл II обганяє свого брата Джеймса;

1727 рік — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обирають гетьманом;

1871 рік — у Києві починає роботу Колегія Павла Ґалаґана;

1919 рік — закінчується польсько-українська війна (1918—1919);

1926 рік — Київський оперний театр отримує назву Київська державна академічна українська опера (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);

1931 рік — стає до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод;

1938 рік — німецькі війська входять на територію Чехословаччини;

1949 рік — у Пекіні проголошують створення Китайської Народної Республіки;

1959 рік — у Києві створюють Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном.

Погода на 1 жовтня

Завтра, 1 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який до ранку скінчиться. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +18 вдень та +12 вночі. У Львові — +11 вдень та +5 вночі. У Харкові — +24 вдень та +15 вночі. В Одесі — +21 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

1 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць / Фото: ТСН.ua

1 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць. Це державне свято, яке святкують щороку 1 жовтня. Це свято було започатковано 14 жовтня 2014 року указом президента України, спочатку під назвою "День захисника України". 2021 року свято було перейменовано на "День захисників і захисниць України" для встановлення гендерної рівності. Свято було створено для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, а також для підтримки військових традицій і патріотичного духу в суспільстві. Вибір дати невипадковий: цього дня святкують свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка традиційно вважається покровителькою українського війська. Від 2023 року, після переходу на новоюліанський календар, свято перенесено на 1 жовтня.

Також 1 жовтня День українського козацтва. Це свято було встановлено указом президента України 7 серпня 1999 року. Історія свята День українського козацтва має глибокі історичні корені. Козаки вважали Покрову своєю покровителькою і молилися їй перед битвами. Вони вірили, що Богородиця захищає їх від ворогів.Цього дня проводяться урочисті заходи, присвячені історії та культурі козацтва. Відбуваються фестивалі, реконструкції битв, виставки та інші культурні події, які нагадують про славні часи козацької доби. Значення для сучасної України День українського козацтва підкреслює важливість козацьких традицій у формуванні національної ідентичності та державності України. Це свято також є нагодою вшанувати пам’ять тих, хто боровся за свободу та незалежність України.

А ще 1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку. Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 1990 року з метою підвищення обізнаності про виклики та можливості, пов’язані зі старінням населення. Свято було започатковано для визнання внесків людей похилого віку в суспільство та для підвищення обізнаності про їхні потреби. З часом цей день став важливим для багатьох країн, які організовують різні заходи, присвячені літнім людям.

1 жовтня святкують Міжнародний день музики. Це свято було засноване 1975 року за ініціативою Міжнародної музичної ради (IMC) при ЮНЕСКО. Ідея створення Міжнародного дня музики належить відомому скрипалю та диригенту Ієгуді Менухіну. 1973 року на 15-й Генеральній асамблеї IMC у Лозанні було прийнято рішення про проведення цього свята. Перше святкування відбулося 1 жовтня 1975 року.

Також 1 жовтня Всесвітній день вегетаріанства. Це свято було засноване Північноамериканським вегетаріанським товариством 1977 року та схвалене Міжнародним союзом вегетаріанців 1978 року. Метою Всесвітнього дня вегетаріанства є підвищення обізнаності про переваги вегетаріанського способу життя, які включають: зменшення страждань тварин, зниження впливу на навколишнє середовище, покращення фізичного стану та зниження ризику багатьох захворювань. Цей день розпочинає "Місяць вегетаріанської обізнаності", який триває до 1 листопада, коли святкують Всесвітній день вегана.

А ще 1 жовтня Всесвітній день татуювальника. Це свято було засноване 2005 року співтовариством тату-професіоналів і вважається неофіційним "Новим роком" для майстрів тату-індустрії. Історія свята Ідея створення цього свята виникла на початку XXI століття серед тату-майстрів. Вони вирішили об’єднатися та відзначати цей день щорічно, щоб підкреслити важливість татуювання як форми мистецтва та самовираження.

1 жовтня святкують Міжнародний день охорони єнотів. Це свято було започатковане 2002 року дівчиною з Каліфорнії, яка прагнула підвищити обізнаність про важливість єнотів для екосистеми. Основна мета Міжнародного дня охорони єнотів — підвищення обізнаності суспільства про цінність цих тварин та запобігання знищенню їхнього середовища існування. Єноти відіграють важливу роль у підтримці екологічного балансу, поїдаючи шкідливих гризунів та комах, а також переносячи насіння рослин.

Також 1 жовтня Всесвітній день какао і шоколаду. Це свято було започатковане для вшанування какао та шоколаду, які приносять радість багатьом людям по всьому світу. Ідея святкування Всесвітнього дня какао і шоколаду виникла у Франції 1995 року. Спочатку це було національне свято, але з часом воно набуло популярності в інших країнах.

А ще 1 жовтня Міжнародний день кави. Це свято було започатковане 2015 року за ініціативою Міжнародної кавової організації (ICO) і вперше святкувалося в Мілані під час Expo 2015. Цей день присвячений святкуванню різноманітності, якості та пристрасті до кави. Це також можливість підтримати мільйони фермерів, які вирощують каву по всьому світу. Цього дня багато кав’ярень та компаній пропонують безкоштовну каву або знижки, а також проводять різноманітні заходи та акції.

1 жовтня святкують День соціолога України. Це професійне свято було започатковане за ініціативою делегатів Львівського регіонального відділення Соціологічної асоціації України на VІІ з’їзді САУ 2011 року. Цей день присвячений вшануванню важливості соціології як науки та праці соціологів, які допомагають нам краще розуміти суспільство, його структуру та закони розвитку. Соціологи проводять дослідження, аналізують функціонування соціальних інститутів, вивчають взаємодії між спільнотами та розробляють рекомендації для покращення соціально-психологічних умов у суспільстві.

Також 1 жовтня Міжнародний день Гоше. Цей день був започаткований 2014 року Європейським альянсом Гоше (European Gaucher Alliance) з метою підвищення обізнаності про хворобу Гоше. Хвороба Гоше — це рідкісне генетичне захворювання, яке виникає через дефіцит ферменту глюкоцереброзидази. Це призводить до накопичення певних жирів у різних органах і тканинах тіла, що може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям. Симптоми можуть включати збільшення печінки та селезінки, анемію, тромбоцитопенію, а також кісткові захворювання.