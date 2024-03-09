Яке завтра, 10 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 березня, День Державного Гімну України. Віряни вшановують пам'ять мучеників Кодрата Нікомедійського, Саторіна та інших. До Нового року залишилося 296 днів.

10 березня 2024 року — неділя. 746-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 березня, церковне свято

10 березня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Кодрата Нікомедійського, Саторіна та інших. Кондрат народився у знатній родині, хоча і не володів великим багатством. Він всі свої кошти віддавав бідним, допомагав хворим і нужденним. Якось до Нікодемії, де він жив, прибув намісник імператора, який був відомий своєю ненавистю до християн. Святий прийшов до нього добровільно і чесно сказав, що проповідує християнство. Спочатку намісник улесливо попросив чоловіка відмовитися від віри, але той відмовився. Кинули тоді Кондрата до темниці, поклали на гострі цвяхи голою спиною донизу і зверху придавили важким каменем.

Що не можна робити 10 березня

Не варто планувати візит до стоматолога.

Не рекомендується робити жодних хірургічних операцій.

Відмовтесь від великих покупок.

Народні прикмети і традиції на 10 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в небі вже кружляють жайворонки — зовсім скоро з'явиться трава;

швидко пливуть по небу пухнасті хмари — до теплої, але дощової погоди;

похмура погода вказує, що урожай льону буде великим;

вже повернулися лелеки — весна вступила в свої права;

гроза цього дня до великого урожаю.

10 березня / Фото: Pexels

Люди вірили, що цього дня природа наділяє струмки здатністю бачити таємне майбутнє. Щоб не було повені, молилися святим. А якщо тала вода все ж підтоплювала будинки, то казали, що це все за минулорічні гріхи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 березня

Які завтра іменини: Віктор, Денис, Клавдій, Леонід, Павло, Федір, Анастасія, Василина, Галина, Ніка.

Талісманом людини, народженої 10 березня, є аметист. Один із найпопулярніших самоцвітів, найдорожчий різновид кварцу. Здавна вірили, що аметист допомагає очиститися від негативу та утримувати рівновагу під час медитації.

В цей день народилися:

1787 рік — шляхетний розбійник та український національний герой, керівник повстанського руху на Поділлі 1813–1835 рр. проти національного і соціального гніту Устим Кармелюк;

1930 рік — український вчений у галузі економічної кібернетики Михалевич Володимир Сергійович;

1989 рік — українська шашкістка, чемпіонка світу Мотричко Вікторія Леонтіївна.

Пам’ятні дати 10 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 березня:

1098 рік — Балдуїн I приймає титул графа Едеси, заснувавши першу державу хрестоносців;

1535 рік — кораблі Томаса де Берланґи відхиляються зі шляху від Панами до Перу, внаслідок чого були відкриті Галапагоські острови;

1801 рік — в Англії, Шотландії та Уельсі проводять перший перепис населення;

1813 рік — пруський король Фрідріх-Вільгельм III засновує нагороду "Залізний Хресь" на відзначення заслуг у визволенні країни від наполеонівської окупації;

1830 рік — початок боротьби горців Дагестану й Чечні за незалежність;

1862 рік — у США входять в обіг перші паперові гроші;

1865 рік — пісня "Ще не вмерла Україна" вперше публічно звучить в Перемишлі, на концерті пам'яті Тараса Шевченка;

1876 рік — Александер Грем Белл робить перший успішний телефонний дзвінок;

1878 рік — у женевській друкарні М. Драгоманова Ф. Вовк і А. Ляхоцький видають кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1893 рік — Берег Слонової Кістки стає французькою колонією;

1906 рік — у Британії відкривають лінія Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену;

1910 рік — у Китаї забороняють рабство;

1910 рік — перші нічні польоти здійснює француз Еміль Обрен на моноплані "Блеріо";

1943 рік — німецький фельдмаршал Ервін фон Роммель прибуває у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки;

1959 рік — початок Тибетського повстання місцевих мешканців проти китайської влади;

1976 рік — полька Крістіна Хойновська розпочинає перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання;

1990 рік — з'являється перша в Києві парафія УАПЦ;

1992 рік — Україну приймають до Північноатлантичної Ради співробітництва.

Погода на 10 березня

Завтра, 10 березня, в Києві ясно вранці, потім небо затягнеться хмарами, без опадів. У Львові ясний ранок, похмурі день та вечір, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +6 вдень та -1 вночі. У Львові +7 вдень та 0 вночі. У Харкові +5 вдень та -2 вночі. В Одесі +7 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 березня в Україні святкують День Державного Гімну / Фото: Pexels

10 березня в Україні святкують День Державного Гімну. Свято було затверджене 2021 року Кабінетом міністрів України. Державним символом незалежності нашої країни став твір “Ще не вмерла України…” композитора Михайла Вербицього та поета Павла Чубинського. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня він вперше прозвучав на концерті, що був присвячений Тарасу Шевченко.

Також 10 березня Міжнародний день жінок-суддів. День, який допомагає сприяти гендерній рівності і важливості представництва жінок у судовій системі. Також він відзначає величезний внесок жінок-суддів і їхні зусилля у просуванні верховенства права і правосуддя в світі.

А ще 10 березня Міжнародний день дивовижності. Хоча це і досить дивне свято, яке заохочує людей прийняти і відсвяткувати свою дивовижність, проте воно є дуже важливим в сучасному світі. Адже він також дає шанс зрозуміти, які якості роблять кожного з нас особливим.

10 березня святкують Міжнародний день перуки. Подія, що має подвійне значення. Вона вказує на різноманіття і свободу самовираження за допомогою перуки, а також допомагає дізнатися цікаву історію перук. Адже їх носили ще в Стародавньому Єгипті для захисту від сонця і під час церемоніальних подій.