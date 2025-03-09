Яке завтра, 10 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 березня, День Державного гімну України. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших. До Нового року залишилося 296 днів.

10 березня 2025 року — понеділок. 1111-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 березня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших. Це група християнських мучеників, які загинули за свою віру в III столітті. За переказами, Кондрат був християнським проповідником, який разом зі своїми учнями та послідовниками, серед яких були Кипріян, Діонісій, Анект, Павло, Кріскент, Вікторин та інші, зазнав переслідувань за свою віру. Вони були схоплені та піддані жорстоким тортурам, але не відреклися від християнства.

Що не можна робити 10 березня

Від великий і серйозних покупок краще відмовитися.

Не варто робити жодних хірургічних втручань.

Не вдалий день для походу до стоматолога.

Народні прикмети і традиції на 10 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: лелеки вже повернулися додому — весна точно вступила в свої права;

по небу швидко пливуть пухнасті хмарки — погода буде теплою, але дощовою;

в небі багато жайворонків — вже зовсім скоро виросте трава;

гроза цього дня до багатого урожаю.

10 березня лелеки вже повернулися додому — весна точно вступила в свої права / Фото: pixabay.com

Святим цього дня обов'язково молилися, щоб не було повені. Але, якщо тала вода все ж підтоплювала будинки, то вважали, що це плата за минулорічні гріхи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 березня

Які завтра іменини: Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Анастасія, Василиса, Галина.

Талісманом людини, народженої 10 березня є аметист. Камінь, що посилює інтуїцію і приносить в життя гармонію. Часто аметист використовують під час медитації, щоб отримати рівновагу.

Цього дня народилися:

1787 рік — шляхетний розбійник та український національний герой, керівник повстанського руху на Поділлі у 1813–1835 рр. проти національного і соціального гніту Устим Кармелюк;

1930 рік — український вчений у галузі економічної кібернетики, директор Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України від 1982 до 1994 рр. Володимир Михалевич;

1953 рік — український музикант, співак, композитор, поет, автор пісні "Україна", що перетворилась на своєрідний неофіційний гімн України Тарас Петриненко.

Пам’ятні дати 10 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 березня:

1098 рік — Балдуїн I приймає титул графа Едеси, заснувавши першу державу хрестоносців;

1535 рік — кораблі Томаса де Берланґи відхилилися зі шляху від Панами до Перу, внаслідок чого були відкриті Галапагоські острови;

1801 рік — в Англії, Шотландії та Уельсі проводять перший перепис населення;

1813 рік — пруський король Фрідріх-Вільгельм III засновує нагороду "Залізний Хрест" на відзначення заслуг у визволенні країни від наполеонівської окупації;

1830 рік — початок боротьби горців Дагестану й Чечні за незалежність;

1862 рік — у США входить в обіг перші паперові гроші;

1865 рік — пісня "Ще не вмерла Україна" вперше публічно звучить в Перемишлі, на концерті пам'яті Тараса Шевченка;

1876 рік — Александер Грем Белл робить перший успішний телефонний дзвінок, його першою фразою була: Mr. Watson, come here, I want to see you ("Містере Ватсон, зайдіть, я хочу вас бачити");

1878 рік — у женевській друкарні М. Драгоманова Ф. Вовк і А. Ляхоцький видають кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1893 рік — Берег Слонової Кістки стає французькою колонією;

1906 рік — у Британії відкривають лінію Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену;

1910 рік — у Китаї забороняють рабство;

1910 рік — перші нічні польоти здійснює француз Еміль Обрен на моноплані "Блеріо";

1943 рік — німецький фельдмаршал Ервін фон Роммель прибуває у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки;

1945 рік — відбувається бомбардування Токіо, найкривавіший авіаналіт в історії воєн;

1959 рік — початок Тибетського повстання місцевих мешканців проти китайської влади;

1976 рік — полька Крістіна Хойновська розпочинає перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання;

1990 рік — з'являється перша в Києві парафія УАПЦ;

1992 рік — Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.

Погода на 10 березня

Завтра, 10 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +5 вночі. У Львові +18 вдень та +5 вночі. У Харкові +11 вдень та +2 вночі. В Одесі +9 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 березня в Україні святкують День Державного гімну України / Фото: ТСН.ua

10 березня в Україні святкують День Державного гімну України. Це відносно нове свято, офіційно встановлене 7 лютого 2023 року постановою Верховної Ради України. Дата 10 березня була обрана невипадково — саме цього дня 1865 року в Перемишлі вперше прозвучав гімн "Ще не вмерла Україна" у музичному оформленні Михайла Вербицького. Слова гімну написав поет і громадський діяч Павло Чубинський 1862 року. Гімн України є одним із ключових символів державності та національної єдності поряд із прапором і гербом. Його урочисті слова відображають незламність українського духу, боротьбу за свободу та віру в перемогу. Святкування Дня Державного Гімну України покликане популяризувати національні символи та нагадувати про важливість української ідентичності.

Також 10 березня День пам'яті Тараса Шевченка. Цього дня українці згадують великого Кобзаря, покладають квіти до його пам’ятників, організовують читання його поезій, наукові конференції, мистецькі заходи. Особливо урочисто цей день відзначають у Каневі на Тарасовій горі, де похований Шевченко.

А ще 10 березня Міжнародний день перуки. Це неофіційне, але досить цікаве свято, яке присвячене перукам і їхній ролі в житті людей. Цього дня люди можуть спробувати незвичний образ, одягнувши перуку, організовувати тематичні вечірки або брати участь у благодійних акціях, допомагаючи тим, хто потребує перук з медичних причин.

10 березня святкують Міжнародний день дивовижності. Це неофіційне, але веселе та натхненне свято, присвячене всьому дивовижному, що є у світі та в кожному з нас. Ідея цього дня виникла 2007 року завдяки програмісту Кевіну Лоулессу. Він запропонував створити день, коли люди можуть святкувати власну дивовижність і надихати інших. Дата 10 березня була обрана на честь дня народження Чака Норріса – людини, навколо якої існує багато легенд про його неймовірні здібності.

Також 10 березня Міжнародний день жінок-суддів. Він має на меті привернути увагу до внеску жінок у судову систему та їхньої важливої ролі в забезпеченні справедливості й правопорядку. Цей день був заснований, щоб підкреслити важливість гендерної рівності в правовій системі, відзначити досягнення жінок у юридичній сфері та сприяти заохоченню молодих жінок до кар'єри в юстиції. Він також сприяє боротьбі за рівні права і можливості для жінок, щоб вони мали таку ж кількість шансів, як і чоловіки, на зайняття високих посад у судовій системі.

А ще 10 березня День Співдружності націй. Припадає на другий понеділок березня. Це свято, яке об'єднує 56 країн-членів Співдружності націй — міжнародної організації, яка складається з різноманітних держав, що мають історичні зв’язки з Великою Британією. Співдружність націй є символом співпраці, миру та розвитку серед націй, що об’єднуються для досягнення спільних цілей.

10 березня святкують Міжнародний день волинки (волинкаря). Це свято присвячене одній з найстаріших та найхарактерніших народних музичних інструментів — волинці. Вона має глибоке коріння в історії багатьох народів, зокрема є важливою частиною музичної спадщини Великої Британії, Ірландії, Шотландії, а також деяких регіонів Франції та інших країн Європи. Волинка (або волинка) — це інструмент, що складається з мішка, в якому зберігається повітря, і трубки, через яку виходить звук. Зазвичай волинка має кілька трубок, кожна з яких створює свою ноту. Вона має дуже характерний, гучний та мелодійний звук, який використовувався на різних заходах — від свят до битв, і залишається популярним інструментом в народних музичних традиціях багатьох країн.