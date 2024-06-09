Яке завтра, 10 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

10 червня 2024 року — понеділок. 838-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. Святий священномученик Тимотей був єпископом у місті Пруса, яке знаходилося в краю Витинійському, поруч з Фригією та Мисією, неподалік від гори Олімпійської. Він був відомий своєю чистотою та святістю, за що Бог наділив його даром чудотворення. Серед його чудес було вбивство величезної змії, яка жила в печері та шкодила людям та худобі, а також воскрешення царя на ім’я Арита, який був на смертному одрі.

Коли на трон вступив Юліан, який відрікся від Христа та почав гонити на Церкву, святий Тимотей активно проповідував слово Боже, зміцнюючи вірних та навертаючи невірних. За свої дії він був заарештований та кинутий до темниці, де продовжував навчати про Христа тих, хто приходив до нього. Юліан наказав йому припинити проповідувати про Ісуса, але Тимотей не підкорився і продовжував своє служіння, за що був страчений у в’язниці. Його святе тіло було чесно поховане вірними, і з його гробу відбувалися чудесні зцілення.

Що не можна робити 10 червня

Не варто відмовляти у допомозі, скупитися.

Незаміжнім дівчатам заборонено заглядатися у чуже дзеркало.

Сміття з дому не можна виносити.

Народні прикмети і традиції на 10 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: мурах не видно, але день сонячний — чекайте на негоду;

павуки поховалися — до зміни погоди;

вранці пташки чистять пір'ячко — буде дощ;

миші бігають полем вервечками — рік буде неврожайним;

ворони настовбурчилися і не літають — прийде негода.

10 червня миші бігають полем вервечками — рік буде неврожайним / Фото: Unsplash

Цей день наші предки назвали Знамення Тимотея, тому що часто відбувалися важливі передвістя, які про щось попереджали людей. Часто вони мали відношення до здоров'я і добробуту, вказували на те, як розвиватиметься особисте життя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 червня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 10 червня є хризоберил. Один з найтвердіших дорогоцінних каменів. Здавна вірили, що хризоберил впливає на наші емоції та почуття.

Цього дня народилися:

1965 рік — український вчений-економіст і політик Олексій Плотніков;

1976 рік — український журналіст і політик Андрій Шевченко;

1987 рік — український артист балету, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов.

Пам’ятні дати 10 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 червня:

978 рік — князь Володимир сідає на київський престол;

1358 рік — Битва при Мелло: селянські війська Жакерії отримали поразку від армії французької знаті;

1793 рік — у Парижі створюють перший у світі публічний зоопарк;

1907 рік — французькі інженери брати Люм'єр винаходять спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;

1909 рік — пасажирський корабель "Славонія", що зазнає катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використовує сигнал SOS;

1917 рік — у Києві розпочинає роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд;

1943 рік — угорець Ласло Біро винаходить кулькову ручку;

1984 рік — американці проводять перше успішне випробування протиракетної системи в космосі;

2003 рік — знову розпадається дует "Modern Talking".

Погода на 10 червня

Завтра, 10 червня, в Києві хмарно, вдень дощ із грозою, який до вечора закінчиться. У Львові похмуро, вдень і ввечері дощ із грозою. У Харкові ранок і вечір обіцяють бути ясними, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +20 вночі. У Львові +24 вдень та +16 вночі. У Харкові +31 вдень та +16 вночі. В Одесі +27 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день стилю модерн / Фото: Unsplash

10 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день стилю модерн. Ініціатором створення такого цікавого свята 2013 року став угорський журнал Szecessziós Magazin у співпраці з Музеєм прикладного мистецтва (Будапешт). Там же провели і перше святкування. Дату обрали не випадково. Саме цього дня пішли з життя видатні архітектори-модерністи: іспанець Антоніо Гауді та Еден Лехнер, який спроєктував Музей прикладного мистецтва в Будапешті.

Також 10 червня Всесвітній день ремісництва. Саме цього дня 1964 року в Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція, в якій тоді взяли участь викладачі, урядовці, ремісники та художники з 40 країн світу. Тоді ж було затверджено створити Всесвітню ремісничу раду.

А ще 10 червня Міжнародний день геральдики. Вперше відсвяткували 2013 року. Дату обрали на честь того, що 1128 року англійський король Генріх Перший Боклерк подарував своєму майбутньому зятю Жоффруа V Плантагенету щит на честь посвяти у лицарі. На щиті були зображені три пари золотих левів.

10 червня День здорового харчування. Спеціальне свято, яке святкують в рамках Тижня здорового харчування, який традиційно починається у другий понеділок червня. Хоча більшість з нас вважають, що здорове харчування було придумане сучасними людьми, однак люди усвідомили зв'язок між правильними продуктами та здоров'ям вже дуже давно. Наприклад, древні греки вважали, що для гарного самопочуття потрібно підтримувати баланс чотирьох рідин в організмі, а відновити його допоможуть зміни в дієті.