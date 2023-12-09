Яке завтра, 10 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 грудня, Всесвітній день футболу. Віряни вшановують пам'ять мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа. До Нового року залишився 21 день.

10 грудня 2023 року — неділя. 655-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 грудня, церковне свято

10 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа. Мина за наказом імператора Максимина приїхав до Олександрії з Афін. Там він повинен був придушити повстання між язичниками та християнами. Проте Мина й сам сповідував християнство, тому почав проповідувати. Згодом дізнався про це імператор і послав до Олександрії Єрмогена, щоб той провів над Миною суд та очистив місто від християн. Мину довго катували, але Господь його кожного разу зцілював. Єрмоген, бачачи це, повірив в Христа. Тоді Максимин сам поїхав до Олександрії. Розізлившись, він вбив Євграфа, який був секретарем Мини, а потім наказав відрубати голову Мину, а потім і Єрмогену.

Що не можна робити 10 грудня

Не варто вживати алкоголь, їсти шкідливу їжу.

Не можна лаятися, лихословити, думати про погане.

Забороняється брати в руки гострі предмети, вишивати, шити.

Народні прикмети і традиції на 10 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сороки ховаються під дах, літають біля людського житла — чекайте на похолодання;

білі хмари пливуть по небу — прийдуть морози;

в бочках почало пінитися пиво — до снігопаду;

суха та вітряна погода вказує на посушливе літо;

безхмарно і ясно — чекайте на мороз;

яскраво горять зірки на небі — до морозу;

снігу навалило дуже багато — наступного року буде поганий урожай;

навколо сонця чи місяця видно кільця — до сильного снігопаду.

10 грудня сороки ховаються під дах, літають біля людського житла — чекайте на похолодання / Фото: pixabay.com

В народі цей день називали "Міна-світлі очі", адже вірили, що, помолившись святому мученику, можна вилікувати хвороби очей, поліпшити зір. Також наші предки вірили, що Мина володів не лише даром зцілювати, але й виганяти з людей нечистих духів, творити чудеса, дарувати здатність бачити правду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 грудня

Які завтра іменини: Євген, Іван, Іоанн, Стефан.

Талісманом людини, народженої 10 грудня є бірюза. Один з найпопулярніших каменів виробного типу. Відрізняється яскраво блакитним забарвленням. Здавна вірили, що бірюза захищає від негативного впливу, лікує багато хвороб.

В цей день народилися:

1875 рік — український композитор, автор духовних композицій, хорових творів Данило Роздольський;

1892 рік — український скульптор і педагог Макс Гельман;

1940 рік — український диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник львівської капели хлопчиків та мужчин Дударик, а також однойменної хорової школи Микола Кацал.

Пам’ятні дати 10 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 грудня:

1520 рік — Мартін Лютер привселюдно спалює папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;

1637 рік — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнають поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця;

1684 рік — Едмонд Галлей зачитує на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння;

1768 рік — у Великій Британії засновують Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;

1817 рік — Міссісіпі стає 20-м штатом США;

1901 рік — у Стокгольмі вручають перші Нобелівські премії;

1948 рік — Генеральна Асамблея ООН приймає Загальну декларацію прав людини;

1953 рік — виходить 1-й номер журналу "Плейбой";

1981 рік — американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, в основному серед гомосексуалів ("синдром набутого імунодефіциту" (СНІД));

1999 рік — Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Погода на 10 грудня

Завтра, 10 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, вранці сильний дощ, який послабшає після обіду, але буде йти до пізнього вечора.

Температура повітря в Києві -3 вдень та -6 вночі. У Львові -1 вдень та -10 вночі. У Харкові -4 вдень та -6 вночі. В Одесі +2 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день футболу / Фото: pixabay.com

10 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день футболу. Свято було створене за ініціативою ООН для того, щоб вшанувати вид спорту, який для багатьох став способом життя. Футбол з'явився дуже давно. Ще в III-II століттях до нашої ери в Китаї існувала схожа гра з м'ячем, який набивали пір'ям птахів та шерстю тварин. Метою гри було влучити в сітку, яку закріплювали на бамбукових жердинах, і захиститися від атак супротивника.

Справжньою батьківщиною футболу вважається Англія. Згідно з документальним підтвердженням 1170 року вже існувала гра на полі з м'ячем, яка була дуже популярною серед молоді. Гра стала настільки популярною, що у короля Едуарда II навіть виникли через неї проблеми. У 1300-х роках країна готувалася до війни з Шотландією, однак воїни не вправлялися з лука, а натомість грали у футбол. Тому король видав заборону на гру на деякий час.

З часом футбол розповсюдився серед представників робітничого класу. Гра стала можливістю поспілкуватися та відпочити. Але тоді матчі не проходили цивілізовано. Правила були нечіткими, на полі часто виникали бійки, кількість гравців постійно змінювалася. Аж 1848 року в Кембриджському університеті були встановлені певні правила гри в футбол. Деякі з них чинні і зараз. А перша футбольна асоціація була створена в Англії 1863 року.

Також 10 грудня День благодійності в Україні. Це свято було створене для того, щоб підтримувати милосердя на різних рівнях відповідальності. Благодійність — різнопланова допомога тим, хто її потребує. Це може бути не лише фінансова підтримка чи дарування майна, але й підтримка морально, надання безоплатної фахової допомоги тощо.

А ще 10 грудня День прав людини. За ініціативи ООН була створена окрема подія, що була обрана на честь прийняття Загальної декларації прав людини, яке відбулося в Парижі 1958 року. Це міжнародний акт, який проголошує рівні права на людську свободу і відповідальність перед законом (не зважаючи на расу, віросповідання, стать тощо).

10 грудня Міжнародний день захисту тварин. Дата була створена за ініціативи ООН 1998 року, щоб підкреслити, що тварини мають ті ж самі права, що і люди. День об'єднує всіх тих, хто встає на захист тварин. Він був створений для привернення уваги людства до морально-етичних проблем, які пов'язані з тваринами. Також цього дня по всьому світі проходить Міжнародний день акцій за прийняття Декларації прав тварин.

Також 10 грудня святкують Всесвітній день хорового співу. Свято припадає на кожну другу неділю грудня. Хор — це колектив співаків, які разом виконують певний вокальний твір. При цьому виконання не завжди супроводжується музикою, може виконуватися й а капела.