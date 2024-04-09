Яке завтра, 10 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 квітня, Міжнародний день братів і сестер. Віряни вшановують пам'ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших. До Нового року залишилося 265 днів.
10 квітня 2024 року — середа. 777-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
10 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших. Жили вони в Африці в III столітті та померли за віру в Ісуса Христа. Тоді імператором був Фортунат, який влаштував гоніння за християнами. Коли схопили вірян і вони побачили знаряддя тортур, то багато хто з них відрікся від своєї віри. Але ці мученики твердо стояли на своєму, за що і поклали голови.
Що не можна робити 10 квітня
- Не рекомендується лаятися і лихословити.
- Заборонено розважатися, особливо танцювати.
- Не можна пити алкогольні напої.
Народні прикмети і традиції на 10 квітня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: вранці туман, а сонця не видно — буде дощ;
- вночі високо на павутині сидять павуки — можливі заморозки;
- ясне небо — цього року буде великий урожай;
- на ліщині вже з'явилися "сережки" — на морози можна більше не чекати.
Цього дня наші пращури намагалися прокинутися якомога раніше і одразу вийти на вулицю. Уважно дивилися на схід сонця, щоб побачити, яка буде погода і спрогнозувати майбутнє.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 квітня
Які завтра іменини: Олександр, Максим, Терентій, Яків, Федір.
Талісманом людини, народженої 10 квітня, є аметист. Один з різновидів кварцу, який має фіолетово-червоний відтінок. Здавна люди вірили, що аметист захищає від негативної енергії, нечистої сили і всіляких бід.
Цього дня народилися:
- 1936 рік — український режисер Юрій Чорний;
- 1937 рік — лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України Микола Касьян;
- 1938 рік — український режисер і актор Борис Савченко.
Пам’ятні дати 10 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі за 10 квітня:
- 1525 рік — Прусський омаж: початок існування світського Герцогства Пруссія, васального до Польщі;
- 1633 рік — банани, раніше небачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині;
- 1814 рік — німецький перекладач творів Данте і юрист Карл Вітте отримує ступінь доктора філософії у віці 13 років;
- 1815 рік — катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі та призвело до "року без літа";
- 1833 рік — вперше розпочинають виробництво сірників;
- 1841 рік — в Канаді засновують місто Галіфакс;
- 1849 рік — американець Волтер Гант отримує патент на безпечну шпильку;
- 1861 рік — засновують Массачусетський технологічний інститут;
- 1912 рік — лайнер "Титанік" вирушає у свій перший і останній рейс з порту Саутгемптон до Нью-Йорка;
- 1925 рік — уперше опублікували роман Скотта Фіцжеральда "Великий Гетсбі";
- 1938 рік — в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувається плебісцит, на якому 99,7% голосує за аншлюс із Третім Рейхом;
- 1972 рік — підписують Конвенцію про заборону біологічної зброї;
- 1990 рік — Том Вейтс виграє справу в чипсів, компанія Doritos Chips використовувала у своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака;
- 1992 рік — в Запоріжжі відкривають перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду нема переводу";
- 1993 рік — дебютний й однойменний альбом гурту Suede дебютує на вершині британського чарта;
- 2019 рік — вперше в історії вчені роблять фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).
Погода на 10 квітня
Завтра, 10 квітня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з невеликим проясненням, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +24 вдень та +14 вночі. У Львові — +22 вдень та +12 вночі. У Харкові — +24 вдень та +13 вночі. В Одесі — +20 вдень та +14 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів і сестер. Відносно молоде свято, яке щороку стає все більш популярним. Вважається, що конфлікти між братами і сестрами часто виникають на фоні ревнощів до батьків. Кожна дитина боїться, що виявиться менш розумною чи талановитою, ніж її брат або сестра. Психологи досить довго не приділяли уваги взаємозв'язку братів і сестер, лише в XIX столітті почалися дослідження цих родинних стосунків.
Також 10 квітня Міжнародний день шпильки. Саме цього дня свій день народження святкує англійська шпилька, яку створив інженер Волтер Гант з Америки 1849 року. Ця конструкція вважається безпечною, адже захищає людину від раптового уколу.
А ще 10 квітня Всесвітній день гомеопатії. Перші гомеопатичні принципи були розроблені лікарем з Німеччини Самюелем Ганеманом 1796 року. Гомеопатія вважається альтернативною медициною, сутність якої полягає у лікуванні захворювань методами, які викликають ці захворювання у здорової людини.
10 квітня святкують Всесвітній день ягуара. Важливе природоохоронне та екологічне свято, яке присвячене величній дикій кішці. Головна його мета полягає у поширенні інформації про цих тварин та тих проблем, із якими вони щодня стикаються через діяльність людини.