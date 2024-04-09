Яке завтра, 10 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 квітня, Міжнародний день братів і сестер. Віряни вшановують пам'ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших. До Нового року залишилося 265 днів.

10 квітня 2024 року — середа. 777-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших. Жили вони в Африці в III столітті та померли за віру в Ісуса Христа. Тоді імператором був Фортунат, який влаштував гоніння за християнами. Коли схопили вірян і вони побачили знаряддя тортур, то багато хто з них відрікся від своєї віри. Але ці мученики твердо стояли на своєму, за що і поклали голови.

Що не можна робити 10 квітня

Не рекомендується лаятися і лихословити.

Заборонено розважатися, особливо танцювати.

Не можна пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 10 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці туман, а сонця не видно — буде дощ;

вночі високо на павутині сидять павуки — можливі заморозки;

ясне небо — цього року буде великий урожай;

на ліщині вже з'явилися "сережки" — на морози можна більше не чекати.

10 квітня на ліщині вже з'явилися "сережки" — на морози можна більше не чекати / Фото: pixabay.com

Цього дня наші пращури намагалися прокинутися якомога раніше і одразу вийти на вулицю. Уважно дивилися на схід сонця, щоб побачити, яка буде погода і спрогнозувати майбутнє.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 квітня

Які завтра іменини: Олександр, Максим, Терентій, Яків, Федір.

Талісманом людини, народженої 10 квітня, є аметист. Один з різновидів кварцу, який має фіолетово-червоний відтінок. Здавна люди вірили, що аметист захищає від негативної енергії, нечистої сили і всіляких бід.

Цього дня народилися:

1936 рік — український режисер Юрій Чорний;

1937 рік — лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України Микола Касьян;

1938 рік — український режисер і актор Борис Савченко.

Пам’ятні дати 10 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 квітня:

1525 рік — Прусський омаж: початок існування світського Герцогства Пруссія, васального до Польщі;

1633 рік — банани, раніше небачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині;

1814 рік — німецький перекладач творів Данте і юрист Карл Вітте отримує ступінь доктора філософії у віці 13 років;

1815 рік — катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі та призвело до "року без літа";

1833 рік — вперше розпочинають виробництво сірників;

1841 рік — в Канаді засновують місто Галіфакс;

1849 рік — американець Волтер Гант отримує патент на безпечну шпильку;

1861 рік — засновують Массачусетський технологічний інститут;

1912 рік — лайнер "Титанік" вирушає у свій перший і останній рейс з порту Саутгемптон до Нью-Йорка;

1925 рік — уперше опублікували роман Скотта Фіцжеральда "Великий Гетсбі";

1938 рік — в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувається плебісцит, на якому 99,7% голосує за аншлюс із Третім Рейхом;

1972 рік — підписують Конвенцію про заборону біологічної зброї;

1990 рік — Том Вейтс виграє справу в чипсів, компанія Doritos Chips використовувала у своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака;

1992 рік — в Запоріжжі відкривають перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду нема переводу";

1993 рік — дебютний й однойменний альбом гурту Suede дебютує на вершині британського чарта;

2019 рік — вперше в історії вчені роблять фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).

Погода на 10 квітня

Завтра, 10 квітня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з невеликим проясненням, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +24 вдень та +14 вночі. У Львові — +22 вдень та +12 вночі. У Харкові — +24 вдень та +13 вночі. В Одесі — +20 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів і сестер / Фото: pixabay.com

10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів і сестер. Відносно молоде свято, яке щороку стає все більш популярним. Вважається, що конфлікти між братами і сестрами часто виникають на фоні ревнощів до батьків. Кожна дитина боїться, що виявиться менш розумною чи талановитою, ніж її брат або сестра. Психологи досить довго не приділяли уваги взаємозв'язку братів і сестер, лише в XIX столітті почалися дослідження цих родинних стосунків.

Також 10 квітня Міжнародний день шпильки. Саме цього дня свій день народження святкує англійська шпилька, яку створив інженер Волтер Гант з Америки 1849 року. Ця конструкція вважається безпечною, адже захищає людину від раптового уколу.

А ще 10 квітня Всесвітній день гомеопатії. Перші гомеопатичні принципи були розроблені лікарем з Німеччини Самюелем Ганеманом 1796 року. Гомеопатія вважається альтернативною медициною, сутність якої полягає у лікуванні захворювань методами, які викликають ці захворювання у здорової людини.

10 квітня святкують Всесвітній день ягуара. Важливе природоохоронне та екологічне свято, яке присвячене величній дикій кішці. Головна його мета полягає у поширенні інформації про цих тварин та тих проблем, із якими вони щодня стикаються через діяльність людини.