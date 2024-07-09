Яке завтра, 10 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 липня, День племінниць і племінників. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Антонія Печерського. До Нового року залишилося 174 дні.

10 липня 2024 року — середа. 868-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Антонія Печерського. Він є засновником Печерського Монастиря Успіння Пресвятої Богородиці та будівничим Собору на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Його ім’я пов’язане з реорганізацією києво-руських монастирів на засадах суворих чернечих традицій Святої гори (Афон, Греція).

1013 року Антоній прибув до Києва. Відвідавши чернечі обителі, він не вподобав собі жодної й оселився в окремій печері у селі Берестовому, у передмісті Києва. Після смерті князя Володимира Великого, коли почалася боротьба за владу, Антоній покидає свою обитель і знову мандрує на Афон. Повернувшись лише після утвердження на престолі Ярослава Мудрого й обрання митрополитом першого з місцевих ченців Іларіона, він знову оселився у печері.

Що не можна робити 10 липня

Біля води не можна лаятися.

Не варто кричати чи сваритися.

Заборонено розповідати про свої плани.

Народні прикмети і традиції на 10 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці немає роси — чекайте на вечірній дощ;

на березі пожовкла верхівка — осінь прийде рано;

почути сильний грім — злива буде сильною;

грім глухий — буде тихий, але затяжний дощ.

10 липня на березі пожовкла верхівка — осінь прийде рано / Фото: Unsplash

У святого Антонія цього дня просили зцілення від хвороб та миру. Але перед тим, як читати молитву, потрібно обов'язково вмитися. Наші предки вірили, що вода має цілющу силу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 липня

Які завтра іменини: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.

Талісманом людини, народженої 10 липня, є хризоліт. Напівдорогоцінний камінь світло-зеленого відтінку. Здавна вірили, що хризоліт допомагає захистити свого власника від ворогів.

Цього дня народилися:

1955 рік — український футболіст, тренер Леонід Буряк;

1980 рік — українська художниця Анна Діденко;

1982 рік — український танцівник Влад Яма.

Пам’ятні дати 10 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 липня:

1547 рік — у Королівстві Франція відбувається остання офіційно дозволена королем дуель;

1609 рік — німецькі католицькі князі створюють Католицьку лігу для боротьби з Реформацією;

1651 рік — під Берестечком закінчується битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом;

1878 рік — в Англії футбольний арбітр вперше використовує на полі свисток (до цього судді кричали);

1943 рік — війська Великої Британії та США висаджуються на острові Сицилія;

1949 рік — внаслідок землетрусу гине таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 000 осіб, а також декілька кишлаків біля нього;

1985 рік — французькі спецслужби затоплюють корабель Rainbow Warrior, що належав організації "Грінпіс";

1991 рік — вночі цього дня невідомі підірвали два пам'ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.);

1994 рік — Леонід Кучма стає президентом України.

Погода на 10 липня

Завтра, 10 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачено.

Температура повітря в Києві — +31 вдень та +23 вночі. У Львові — +29 вдень та +19 вночі. У Харкові — +36 вдень та +25 вночі. В Одесі — +36 вдень та +27 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 липня День народження футбольного свистка / Фото: pixabay.com

10 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергетичної незалежності. Його мета полягає в підвищенні обізнаності про альтернативні та стійкі форми енергії. В цей день ми розглядаємо важливість ефективного управління енергією та стимулюємо зусилля щодо збереження ресурсів для майбутніх поколінь.

Також 10 липня День народження футбольного свистка. Це свято присвячене самому футбольному свистку, і воно виникло завдяки події, яка сталася у Великій Британії 1878 року. Подробиці цієї історії залишаються невідомими, але існує версія, згідно з якою суддею під час футбольного матчу виступив поліціянт. Під час напруженого моменту він скористався власним службовим свистком, що виявилось дуже зручним та ефективним методом впливу на футболістів. Від того часу футбольний свисток став невід’ємною частиною гри, спрощуючи спілкування суддів з гравцями.

А ще 10 липня святкують День племінниць і племінників. Цю подію започаткував користувач Facebook 2010 року. Метою цього дня є привернення уваги тіток та дядьків до своїх улюблених племінників та залучення до спільного проведення часу.

10 липня День Ніколи Тесли. Це свято присвячене видатному сербському фізику, інженеру, раціоналізатору та винахіднику Ніколі Теслі, який зробив величезний внесок у світовий розвиток. Зокрема, Тесла створив теорію змінного струму, перший електричний двигун зі змінним струмом та багато інших великих відкриттів, які стали вирішальними для розвитку світових технологій.